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Un diputado chileno fue agredido a golpes en un club deportivo: presentará querella criminal

Dos hermanos atacaron a Javier Olivares (PDG), conocido por llegar disfrazado como Augusto Pinochet al Congreso

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Dos hermanos atacaron a Jorge Olivares (PDG), conocido por llegar disfrazado como Augusto Pinochet al Congreso
Olivares es un confeso admirador del exdictador Augusto Pinochet y su atuendo ha causado más de un altercado en el Congreso.

Al grito de “¡La izquierda siempre vive!“, dos hermanos agredieron la noche del sábado con golpes de pies y puño al diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, quien se ha hecho conocido por llegar al Congreso vestido con un capote militar muy similar al del exdictador Augusto Pinochet, de quien es un confeso admirador.

Su asesor también resultó con lesiones leves y el parlamentario ya anunció una querella criminal contra los responsables. Desde el Ministerio Público, confirmaron este domingo que abrieron una investigación por la agresión, ocurrida en un Club Deportivo Montevideo de la pacífica comuna rural de Olmué (100 kms al noroeste de Santiago).

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“Aproximadamente a las 00:25 horas, ingresó una denuncia al turno de instrucción y flagrancia de la Región de Valparaíso por una falta de lesiones leves", señaló la fiscal de turno de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo.

En dicha celebración estaba el diputado don Javier Olivares, quien mientras se encontraba bailando en compañía de su abogada -y que también se encontraba acompañado por uno de sus asesores- fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro“, agregó.

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A consecuencia de lo anterior, tanto el asesor como su abogada trasladan a la víctima hacia el exterior del establecimiento, lugar donde nuevamente es abordado por este sujeto, quien además estaba acompañado por otro individuo, quienes empujan a la víctima, cayendo éste al suelo, y comienzan a agredirlo nuevamente“, detalló la persecutora.

La fiscal Quevedo agregó que su asesor también recibió golpes y ambos fueron trasladados a un recinto asistencial a fin de “constatar lesiones y que tomaran declaración tanto a las víctimas y a los testigos del lugar, con el objeto de poder individualizar a los individuos que habrían agredido a ambas víctimas".

Dos hermanos atacaron a Jorge Olivares (PDG), conocido por llegar disfrazado como Augusto Pinochet al Congreso
Otro modelo de capote con el que gusta exhibirse Olivares.

La querella criminal

Desde el equipo del diputado Olivares, en tanto, publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que aseguraron que ya preparan una querella criminal contra “todos los responsables” de la agresión, y dieron mayores detalles del asalto.

“Luego de seis minutos en el recinto saludando a los asistentes, el diputado Olivares fue cobardemente agredido por la espalda por un jugador del club deportivo, quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritó: “La izquierda siempre vive”, consignó Cooperativa.

“Tras esta violenta agresión, el atacante y su hermano – ambos ya plenamente identificados y uno de ellos con antecedentes policiales – huyeron del lugar, agrediendo además durante su escape a uno de los asesores parlamentarios del diputado, a quien golpearon en el rostro y patearon reiteradamente”, reza el documento.

Así las cosas, “esta oficina parlamentaria informa además que se presentarán las acciones judiciales y querellas criminales correspondientes contra todos los responsables de estos graves hechos contra un parlamentario en pleno ejercicio, llegando hasta las últimas consecuencias que la ley permita”, cerraron.

En los comentarios de la publicación, lejos de hacer mea culpa por lo polémico de su atuendo, el propio Olivares escribió:

“Lo sucedido es un hecho aislado, pero no carente de extrema gravedad. Perseguiré a los dos cobardes extremistas que pretendieron asustarnos, y a todos los responsables detrás de este ataque”, aseguró.

“No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades. Con mas fuerza que nunca defenderé los valores que me devolvieron a Chile por estos cuatro años”, remató el diputado.

Sin embargo, esta jornada también aparecieron otros testimonios que apuntan a que el diputado habría provocado la agresión.

“El diputado tuvo un cruce de palabras con un jugador. El diputado, muy burlesco, muy de su estilo, le respondía algo alusivo de Pinochet, lo cual encendió los ánimos (...) Eso que se dice de ‘qué viva la izquierda’, en ningún momento lo escuché. Fue todo muy rápido, pero claramente el diputado no está contando la historia completa”, señaló un testigo al matinal de CHV.

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