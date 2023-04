Torturas a presos políticos, violaciones del proceso penal y golpizas a menores: el crudo informe de Prisoners Defenders sobre Cuba

Fotografía de archivo de manifestantes frente al Instituto de Radio y Televisión (ICRT) mientras son subidos en un camión en una calle en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

La ONG Prisoners Defenders publicó este jueves su informe mensual sobre la situación de los presos políticos en Cuba. Con cierre de datos al 31 de marzo, la lista tiene un total de 1.066 privados de su libertad, de los cuales 33 son menores. También denunció torturas contra prisioneros y sus familiares, violaciones del proceso penal y golpizas a niños encarcelados.

En diálogo con Infobae, el presidente de la organización, Javier Larrondo, amplió las conclusiones del informe, que habla de ocho nuevos presos políticos en marzo y denuncia que todos sufren torturas. “Nosotros el año pasado hicimos un estudio sobre 101 casos aleatorios, o sea, lo que hicimos fue a todas las familias con las que teníamos contacto, le mandamos una solicitud para que reportaran la situación de los presos. Ellos no sabían que se enfrentaban a un cuestionario sobre torturas, sino que simplemente les pusimos pregunta tras pregunta. Es un tipo de formulario en el que no ven la siguiente pregunta y, entonces, les fuimos concatenando preguntas con respecto a la situación de los tratos recibidos divididos en 15 tipos de torturas”, comenzó.

Y resaltó: “El resultado fue brutal. Todos son torturados. El 70% tiene de tres a cinco tipos de tortura a sus espaldas. El más torturado tenía 15 tipos de tortura y era un menor de 17 años. Ese informe de 101 casos demuestra que todos los presos políticos están siendo torturados y, por eso, siempre lo mencionamos en los informes. Además, fue un informe adoptado por el Comité contra la Tortura que, en sus declaraciones, mencionó todas las cosas que decimos en él”, recordó.

Javier Larrondo, presidente de Prisioners Defenders/

Preguntado sobre cómo es el trabajo de la ONG para recolectar y actualizar los datos, indicó: “Lo que hemos hecho este año fue sumar más testimonios. O sea, hemos pedido otra vez a un montón de nuevas familias porque tenemos contacto cada vez con más familias directas. Ya son muchos cientos y, aunque tienen un pánico terrible, nos han respondido del orden creo que 99. Va a quedar seguramente en 85 u 86 registros efectivos nuevos, es decir, de torturas. Esos 85 nuevos todavía no los he analizado pero ya he visto las estadísticas y sale igual que los 101. Es decir, corroboran las torturas de todo tipo”.

En el informe, Prisoners Defenders también denunció que los familiares de los presos políticos son torturados en Cuba. Consultado sobre en qué consisten esos tratos denigrantes, el presidente de la ONG detalló: “En el informe hablamos de 15 tipos de torturas, maltratos, tratos degradantes o inhumanos. Es un campo bastante abierto, ¿no? Bueno, pues algunas de las que hacen a los familiares son amenazarlos con que si publican cualquier cosa en Facebook u otra red social, su familiar no va a volver a ver la luz del sol en la vida, por ejemplo”.

“A los familiares, a los hijos de los presos e hijas menores, los separan de sus padres tanto físicamente, porque envían a los padres a una prisión a cientos de kilómetros o incluso con mar de por medio, como también por el mero hecho de que la madre se mantenga firme, sea una persona firme en sus convicciones y no se deje manipular. A los padres los amenazan con crearles un procedimiento para quitarles la patria potestad. Y esto ya lo han sufrido personas. Se inventan, por ejemplo, que lo hacen por peligrosidad, que es un invento cubano, que es sin delito, y por tener una conducta contraria a la moral socialista”, expresó.

La evolución de la lista de los presos políticos en Cuba (Prisoners Defenders)

También manifestó que a los familiares les colocan “un agente de la seguridad asignado. Entonces, ese agente tiene subagentes o él mismo vigila a los familiares en la puerta de sus casas. Muchas veces no los dejan salir de sus viviendas. Los citan habitualmente a la comisaría de Policía, los amenazan constantemente, les amenazan con la salud de familiares, pues, por ejemplo, que necesitan tratamiento médico; les amenazan con la escuela a la que va su hijo, o sea, el tipo de tortura psicológica, emocional, mental y físicas también. Porque, claro, hay muchas familias que se llevan golpes, detenciones, etcétera... La cantidad de tipos de tortura que se emplean contra los familiares son muy amplias”.

Larrondo narró que recibe constantemente llamadas y mensajes de familiares de presos políticos contando lo que sufren a diario. “Todos los familiares están vigilados, todos están amenazados, todos están hostigados. Todos”, subrayó.

Otro ítem importante del informe es el referido a las violaciones del proceso penal. “Una de las violaciones son los procesos penales que utilizan. Procesos penales sumarísimos, que son como el accusatio romano, es decir, el Policía llama por teléfono al juez, fija la vista a 96 horas y llevan al acusado que no sabe ni de qué lo acusan, ni ha tenido acceso al expediente, ni ha tenido abogado, ni siquiera es necesario un fiscal en este procedimiento. O sea, es el propio policía el que hablando con el juez establece la vista. Y, cuando llegan allí, normalmente no le ponen abogado, pero claro, si se lo ponen, se lo ponen cinco minutos antes de la vista”, remarcó Larrondo.

Y continuó: “Entonces, el abogado puede mirar, si querés te cuento de los abogados pero esa es otra. Lo que te estoy contando ya es suficientemente escandaloso, se llama procedimiento sumario por atestado directo. Esto lo han empleado en el 11 de julio con cientos de víctimas, para los casos más leves, entre comillas, para los casos en los que los delitos imputados eran de máximo un año de condena por cada delito. A lo mejor podían ser tres años de pena, pero cada delito como máximo un año, o sea, era el límite del sumario por atestado directo. Pero también, el otro procedimiento que utilizan es los tribunales militares contra civiles. O sea, más de 100 civiles del 11 de julio han sido sentenciados por tribunales militares. Imaginate los derechos ahí: cero”.

Policías arrestan a un hombre cuando personas se manifiestan, el 11 de julio de 2021, en una calle en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

El titular de la ONG indicó que otro patrón que denunciaron en el informe son las prisiones provisionales. “¿Quién decreta la prisión provisional en Cuba?”, se preguntó. Y respondió: “El policía instructor. Le llaman instructor pero es un policía, no es como un juez en nuestros países, que son juez e instructor. No, es un policía. El policía instructor decreta la prisión provisional y la ratifica el fiscal. Ahí no interviene ningún juez, ningún tribunal. No tiene tutela judicial ninguna. Entonces, todas las prisiones provisionales, por defecto, porque la ley del proceso penal así lo establece, son decretadas por el policía instructor y por el fiscal sin intervención del juez”.

Por último, en el reporte se indica que siguen en la lista de presos políticos 29 niños y cuatro niñas, en total 33 menores, que aún cumplen sentencia (29 de ellos) o están siendo procesados penalmente (cuatro de ellos). Y dice que hay que tener en cuenta que esta elevada cifra, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas.

Preguntado sobre en qué condiciones están detenidos los menores, Larrondo fue tajante: “Fueron sometidos a golpizas, vejaciones, todo tipo de cosas. Uno de los menores, Jonathan Torres Farrat, llevaba sobre sus espaldas 15 tipos de torturas. Con 17 años era, de los 101 casos, el que más torturas tenía”.

“El caso es que los menores han sufrido todo tipo de barbaridades en las detenciones y en el trato. En un primer momento, fueron con todos los detenidos adultos del 11J. Primero en las comisarías y luego en los centros de investigación, donde los interrogan y torturan. Todos ellos sufrieron torturas en esos momentos“, concluyó.

El informe completo

