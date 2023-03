Chile sorprendió con una deflación del 0,1% en febrero

La caída en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue destacada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalándola como significativa para las familias de menores ingresos.

Una buena, y sorpresiva, noticia, relacionada a la inflación arrojó el mes de febrero, y es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó un 0,1% en el segundo mes del 2023, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). Esto, de acuerdo a los expertos, es una variación que sorprendió al mercado, que mayoritariamente, anticipaba, de hecho, un leve aumento. Con estos datos, la inflación anual bajó levemente y se situó en un 11,9%.

‘’Destacaron los descensos de transporte (-2,7%, con -0,396 puntos porcentuales), de alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3%, con -0,064 puntos porcentuales) vestuario y calzado (3,9%, con 0,110 puntos porcentuales).’', afirmó el INE a través de un comunicado. De igual manera, cabe mencionar que Chile no registraba un IPC mensual negativo desde noviembre de 2020 (27 meses), cuando la caída marcó el mismo 0,1%.

Asimismo, “tres de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice, siete incidieron en forma positiva y dos anotaron nula incidencia”, destacaron desde el Instituto Nacional de Estadísticas.

Para el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, esta caída es significativa, en especial para las familias de menores ingresos y que destinan la mayor parte de sus salarios precisamente en estas dos áreas que son consideradas en el informe del INE.

“Este es el primer IPC negativo en 27 meses y al mismo tiempo está compuesto de caídas de precios en transportes y alimentos. La novedad más importante es precisamente esta última, porque los alimentos llevan muchos meses de alzas y por primera vez en bastante tiempo vemos una caída de precios en los alimentos”, indicó el encargado de las arcas fiscales de aquel país.

El economista, a su vez, explicó que “en buena medida, podemos decir que hemos devuelto en 10 meses al menos la variación de la inflación, lo cual sin duda es una noticia positiva”.

Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile.

A lo anterior, el titular de Hacienda añadió que “son buenas noticias para el país, son muy buenas noticias para los sectores de menores recursos que destinan una parte muy importante de su presupuesto a la compra de alimentos y especialmente para las mujeres que son muchas veces las encargadas de administrar ese presupuesto”.

En un punto de prensa desde el Congreso en Valparaíso (a poco más de 120 kilómetros de la capital Santiago), donde asistirá a la sesión de la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas en que se votó el rechazado proyecto de la Reforma Tributaria, Marcel aprovechó de desestimar las críticas de quienes afirman que esta iniciativa perjudicará la inversión en el país.

“Respecto de la inversión, lo más simple es citar los datos que ya conocemos: durante todo el tiempo que se ha estado discutiendo la reforma tributaria en el Congreso, la inversión en lugar de caer, subió. Eso es lo que ocurrió durante el año 2022″, destacó el ministro.

Además, precisó que “con la propia reforma tributaria hay una serie de incentivos a la inversión que los repasé en el día de ayer. Les dimos la lista de medidas que están incluida en la reforma tributaria para incentivar la inversión, para aumentar la productividad”.

A raíz de esto, agregó: “No es bueno seguir repitiendo afirmaciones sin irlos chequeando con los datos, con la marcha de los acontecimientos. Este dato de hoy tiende a reforzar el camino que hemos estado siguiendo del cual la reforma tributaria también forma parte”.

De todas formas, apuntó a que “las cifras de inflación de un mes hay que tomarlas con prudencia. Así como hay meses donde hay factores que impulsan temporalmente al alza, también puede haber casos en los cuales hay fenómenos que impulsan temporalmente a la baja”.

Por otro lado, para Wilfredo Araya, economista chileno, efectivamente, estos datos son sorpresivos: ‘’Representa de alguna manera el buen manejo de la política monetaria que ha llevado a cabo el Banco Central’'. ‘’Es una muy buena noticia. Efectivamente, de alguna manera, se esperaba mayor presión inflacionaria debido a que, por pauta estacional, los meses de diciembre, enero y febrero suelen ser meses de alto consumo’', aseveró.

Con respecto a si esta baja podría mantenerse en los próximos meses, Araya apunta a que hay que esperar: ‘’En mayo, se abre un nuevo capítulo en Chile, que va a ser el nuevo proceso constituyente, y dependiendo de cómo se vaya dando ese debate, se podría inyectar (o no) nuevas incertidumbres al país que no están descontadas, lo que podría tener un impacto en los costos de productos que se compran en el extranjero’'. ‘’Es buena noticia para el mes, para a largo plazo no garantiza que sea una tendencia definida, o que nos tengamos que acostumbrar a este IPC’'.

