El gobierno de Ecuador recibió al senador estadounidense Marco Rubio para tratar temas de seguridad y combate al crimen

El senador estadounidense, Marco Rubio, el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, y el ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, en una declaración conjunta en Quito.

El senador estadounidense Marco Rubio visitó Ecuador y se reunió, en Guayaquil, con el presidente Guillermo Lasso para discutir estrategias que permitan enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Rubio, que ha calificado a Lasso como el presidente ecuatoriano más pro-estadounidense de la historia, también participó en encuentros con sectores empresariales del país.

Según informó en una declaración conjunta el ministro de gobierno, Henry Cucalón, en la cita entre el mandatario y el senador también participaron el canciller, Juan Carlos Holguín, los embajadores de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick y la embajadora de Ecuador en Washington, Ivonne Baki, además del ministro de Defensa, Luis Lara, y el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez.

El senador Rubio indicó a la prensa local que el presidente de Ecuador está comprometido con el combate a las amenazas de seguridad que representa el crimen organizado y resaltó que, aunque no es una tarea fácil, el gobierno ecuatoriano no está solo: “No es fácil enfrentar estas redes criminales transnacionales, que tienen apoyo internacional, es difícil. Pero sabemos qué pasa con los países que no lo hacen; lo que pasa es que pierden su soberanía”, dijo.

El senador Marco Rubio visitó Ecuador y se reunió con el presidente, las autoridades del país y varios sectores empresariales.

Además, Rubio aseguró que el papel de los Estados Unidos consiste en proveer el apoyo para enfrentar a estas redes con equipo, entrenamiento y tecnología: “Es una misión difícil, costosa pero necesaria que implica no solo la seguridad del Ecuador sino la de Estados Unidos y del mundo”, resaltó en su intervención.

En otros temas, tanto el canciller Juan Carlos Holguín, como el senador Rubio, mencionaron la necesidad de crear vínculos comerciales. Holguín señaló que Ecuador es uno de los pocos países de la región que no tienen un acuerdo comercial con el país norteamericano y agradeció a Rubio por los esfuerzos que este ha realizado en el senado para impulsar un tratado entre ambas naciones.

Por su parte, el senador indicó que los productos ecuatorianos que el país podría exportar a los Estados Unidos no tienen un equivalente en el mercado local “por lo que no estarían compitiendo con compañías norteamericanas”. Sin embargo, al referirse a la posibilidad de que exista un intercambio comercial que implique la inversión estadounidense en Ecuador, el senador aseguró que eso no puede existir si no hay seguridad: “Nadie va a querer invertir en un país donde tienen preocupaciones sobre el sistema jurídico, sobre si los contratos serán respetados por las cortes. Nadie va a invertir en países donde hay una criminalidad que se ha apoderado del territorio que incluso ha comprometido a oficiales y demás, algo de lo que todavía no tenemos problema acá”.

Bienvenido @SenMarcoRubio al Ecuador. Su visita es una muestra patente de la relación estratégica 🇪🇨 - 🇺🇸 // Welcome @SenMarcoRubio to Ecuador. Your visit is a positive gesture of the strategic relationship 🇪🇨 - 🇺🇸 @ivonnebaki pic.twitter.com/GPqQHShFNJ — EmbajadaECUenUSA (@EmbajadaEcuUSA) February 22, 2023

Sobre la cooperación de Estados Unidos con otras naciones, Rubio señaló que: “Hemos visto líderes, gobiernos y países que han sido grandes aliados, que han buscado cooperar con los Estados Unidos y, en mi opinión, en ambos partidos, no se les ha dado ni la atención ni el apoyo necesario. Eso tiene cambiar. Esa es una de las razones por las que he venido esta semana”.

No es la primera vez que Rubio declara que los Estados Unidos deberían favorecer más a sus aliados. En diciembre de 2022, el senador republicano reconoció que, aunque Lasso mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, está siendo ignorado: “En Ecuador, tenemos probablemente al presidente más pro-estadounidense en la historia de Ecuador. Deberíamos estar bendiciéndolo para que el tipo sea una historia de éxito, para que demuestre que ser amigo de Estados Unidos es bueno para Ecuador. En cambio, está siendo ignorado en gran medida”.

En ese momento señaló a Ecuador como una luz a favor de Estados Unidos: “Con gobiernos de extrema izquierda y abiertamente socialistas dominantes en nuestro hemisferio, Ecuador sigue siendo uno de los pocos faros de un gobierno democrático pro estadounidense”.

Para las autoridades ecuatorianas, la visita de Rubio “refleja una clara señal política de Estados Unidos a favor de la democracia y de la gobernabilidad en Ecuador”, según expresó el ministro Cucalón. Mientras que la embajadora Baki indicó que “su visita es una muestra patente de la relación estratégica entre Ecuador y Estados Unidos”.

Seguir leyendo: