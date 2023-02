El régimen de Daniel Ortega abrió la “Casa de la Soberanía” en el edificio del que expulsó a la OEA

Personas llegan para la inauguración del centro de estudios "Casa de la Soberanía Padre Miguel D'Escoto Brockmann" hoy, en el edificio que ocupaba la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Managua (Nicaragua). EFE/STR

El régimen de Daniel Ortega inauguró este jueves el centro de estudios “Casa de la Soberanía Padre Miguel D’Escoto Brockmann” en el edificio que ocupaba la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Nicaragua y que fue expropiado.

La “Casa de la Soberanía” fue inaugurada por el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, junto a la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez.

“Hoy estamos acá para declarar oficialmente abierta a los nicaragüenses la Casa de la Soberanía inspirada en el pensamiento del canciller de la paz y la dignidad padre Miguel D’Escoto Brockmann, ejemplo de lucha por la soberanía y autodeterminación de los pueblos, por una vida más justa y solidaria”, dijo Rodríguez en su discurso.

La rectora indicó que la “Casa de la Soberanía es un espacio de estudio, formación e investigación sobre nuestra doctrina y práctica de independencia, soberanía, dignidad e identidad nacional, como factores claves para el desarrollo integral de nuestro pueblo”.

Rodríguez detalló que la “Casa de la Soberanía” cuenta con archivo gráfico y documental para la investigación, así como un “estudio del mundo y del pensamiento revolucionario”.

Entre otros, hay cuadros del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, el fundador del sandinismo Carlos Fonseca Amador, el ex comandante de la revolución y exministro del Interior Tomás Borge, y del ex guerrillero Camilo Ortega, hermano del presidente Daniel Ortega.

El pasado 22 de agosto, el régimen de Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, entregó a las autoridades de la UNAN, el edificio que ocupaba la OEA en Managua y que fue expropiado por el Estado nicaragüense.

En un principio, las autoridades habían anunciado que allí construiría el “Museo de la Infamia”.

Foto de archivo. Daniel Ortega pronuncia un discurso durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en conmemoración del 18 aniversario de la creación del ALBA-TCP en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, 14 de diciembre, 2022. Yamil Lage/Pool vía REUTERS

Propiedad pertenecía a particulares

La propiedad, ubicada en las afueras de Managua, permanecía bajo custodia policial desde el 24 de abril de 2022, cuando el régimen de Ortega anunció la expulsión del país de la delegación de la OEA, que rentaba el lugar a las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara.

El edificio fue declarado de utilidad pública por el Estado nicaragüense. Los miembros del organismo regional condenaron de forma unánime en su momento la ocupación del inmueble en Managua.

Nicaragua anunció el 24 de abril del año pasado su decisión de retirar las credenciales de sus representantes ante la OEA, así como el cierre de las oficinas de ese organismo en Managua.

Esa decisión vino tres días después de que el Consejo Permanente de la OEA, con la ausencia de Nicaragua, aprobara suspender a Rusia, su aliado, como observador permanente, en castigo por la invasión a Ucrania y en una apuesta por aislar aún más a Moscú en el plano internacional.

Ese día Nicaragua ratificó su “invariable decisión” de abandonar la OEA, una medida adoptada desde el 19 de noviembre de 2021 y que tardará dos años en ser efectiva, es decir hasta noviembre de 2023.

Esa medida fue adoptada después de que los países integrantes de la OEA aprobaran en la Asamblea General celebrada en noviembre del 2021 una resolución de condena a Nicaragua por las elecciones ese mismo mes en las que se impuso Ortega y que consideraron que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.

Ortega, un ex guerrillero de 77 años y que retornó al poder en 2007, fue reelegido para su quinto mandato de 5 años y cuarto consecutivo, junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, en esos comicios de noviembre de 2021, que no lograron el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional.

Con información de EFE

