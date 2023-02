Un diputado chileno afirmó que “los incendios forestales son intencionales” y apuntó a grupos mapuches

De acuerdo al legislador chileno, la medida del toque de queda ''llega tarde''.

Por causa de los incendios forestales en el sur de Chile, el gobierno de Gabriel Boric decidió decretar el estado de catástrofe en los lugares afectados. No obstante, existen algunas críticas por algunos sectores de la oposición que afirman que las ayudas han llegado demasiado tarde. Para conocer cómo ha sido la reacción del gobierno chileno, el medio CanalPaís entrevistó a Andrés Jouannet, diputado y ex Intendente de la región de La Araucanía, quien aseguró que los siniestros han sido provocados de manera intencional, y que hay pruebas contundentes para respaldar aquello.

El legislador manifestó que, en materia de intervención del gobierno, ha existido una reacción, pero no hay prevención. ‘‘En políticas públicas y en materia de seguridad, uno va tomando medidas in crescendo. Se toman las primeras medidas básicas para prevenir y en la medida que el problema va aumentando, uno tiene que tener medidas no reactivas, sino que ya se hubiesen planificado. A mi me da la impresión que aquí se ha reaccionado‘’, indicó'.

Además, el diputado Jouannet manifestó que ha faltado un sentido de urgencia en este contexto, indicando que el toque de queda llegó tarde y que ‘‘El gobierno se convence de hacer estas cosas que van en contra de su filosofía. Lamentablemente, la izquierda populista y radical -esto no es peyorativo- el tema de la seguridad, para ellos, no es fundamental’', emplazó el diputado.

Por otro lado, Jouannet explicó que, en el momento que estuvo como Intendente de La Araucanía, los incendios se mantenían y no se desbordaban como en el último tiempo. Esto se debe, según él puntualizó, que se tomaban las medidas adecuadas de prevención.

Bomberos intentan controlar los incendios en Santa Juana, Chile, el lunes 6 de febrero del 2023. Los siniestros forestales están afectando el sur y centro de Chile desde hace casi una semana y han causado al menos 26 muertos, según las autoridades. (AP Foto/Matías Delacroix)

Cabe señalar que Carabineros de Chile ha logrado detener a 15 personas por su participación en los incendios. De este modo, se puede asegurar que, efectivamente, algunos focos incendiarios son intencionales. El ex Intendente de La Araucanía afirmó que existen grupos, fundamentalmente campesinos y mapuches, que incendian puntos específicos.

‘‘Sí, son intencionales y lo hacen estos grupos. Son capaces de quemar en Curacautín (la Resistencia Mapuche Pehuenche) le quemaron a una familia de evangélicos la casa, el galpón y el camión. Eso es maldad. Y, por tanto, si estos grupos son capaces de eso, no les cuesta nada, naturalmente, generar estos incendios’', aseveró.

En ese sentido, Andrés Jouannet manifestó que hay un déficit de inteligencia actualmente y el gobierno no estaría interesado en cubrirlas. ‘‘Digamos las cosas como son, la primera etapa estuvimos con la cuestión simbólica, el gobierno empezó así […] y, después, nos metimos con la campaña del apruebo, no nos olvidemos’', enfatizó.

Además, el ex Intendente arrojó duras críticas a la Ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, donde manifestó que ella no tiene experiencia en materia de seguridad. ‘‘Carolina Tohá es una mujer extraordinaria, inteligente, pero no es una mujer que tenga… no es Jorge Burgos (ex Ministro de Defensa de Chile), por decirlo de alguna forma. En ese contexto, el gobierno ha estado ausente’', destacó.

Incluso, mencionó que las indicaciones, entregadas por el Ejecutivo, no eran tan detalladas como para demorarse tanto.

Por último, Andrés Jouannet mencionó que no fue a la reunión de trabajo -instancia para proponer y analizar cómo van a actuar como Estado en las ayudas a los damnificados- porque ‘‘no me invitaron y yo no puedo ir donde no me invitan’'. También, precisó que existe un déficit en materia policial.

