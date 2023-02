Una fuerte lluvia en Montevideo dejó barrios inundados y vehículos flotando en el agua

Las precipitaciones llegaron a Montevideo, después de semanas sin lluvia, en algunos barrios se dieron inundaciones.

Tras semanas sin precipitaciones, finalmente el agua tan esperada llegó a Uruguay. Pero lo hizo en zonas muy puntuales. En la ciudad de Montevideo se vieron algunas inundaciones en barrios de la periferia como Marconi.

Las inundaciones no se dieron por la gran cantidad de agua, sino porque las bocas de tormenta y demás obras de infraestructura creadas para que el agua circule, se encontraban obstruidas. Vecinos de la zona denuncian falta de mantenimiento y limpieza. Afirman que no es la primera vez que pasa y que la situación se volverá a repetir si no se hacen cambios en el lugar.

Las lluvias se dieron de la forma en la que lo había pronosticado el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet): de forma puntual, pero intensa. Pese a este episodio de inundación específico, todo el territorio uruguayo sigue necesitando de lluvias copiosas.

Durante la tarde del jueves se registraron importantes inundaciones que afectaron las inmediaciones de los barrios Marconi, Casavalle, Nuevo Ellauri, entre otros. Alejandro Andrada, referente del colectivo Casavalle de Pie, estimó que hay unas 100 familias afectadas por el agua.

Varios videos difundidos a través de redes sociales muestran parte de lo sucedido: calles totalmente tapadas de agua, vehículos arrastrados por la corriente y viviendas también afectadas por el desborde de desagües (que no dieron abasto).

Organizaciones y vecinos reportaron el hecho tras las lluvias del jueves en la capital uruguaya.

Una vecina de la zona, en diálogo con Telemundo, dijo que “se desató un diluvio, que en segundos provocó desastres. Arrastraba árboles, autos, personas. Fue algo inexplicable, parecía que el mundo se terminaba en segundos.”

Los vecinos, además, se organizaron rápidamente para desplegar una red que impidiese que la corriente del agua arrastrase a los niños que estaban en la zona.

Familias afectadas

El barrio de Casavalle registró inundaciones en la tarde de este jueves producto de las lluvias caídas en Montevideo. Desde la organización barrial “Casavalle de Pie”, Alejandro dijo a Subrayado que la lluvia fue intensa y la acumulación de agua se dio producto de una obra que a su entender quedó mal en la calle San Martín y “provoca una especie de olla”. Los desagües planificados son insuficientes por eso se inunda. “Hay gente que ha perdido heladeras, lavarropas, equipos de audio”, relató.

Se estimó que hay unas 100 familias afectadas por el agua, en muy pocos minutos las lluvias arrasaron.

La situación afecta a muchos vecinos especialmente a quienes están en el entorno de cañadas, como por ejemplo los que viven por la calle Matilde Pacheco. En las inmediaciones del barrio Marconi, hay mucha gente afectada, familias, niños, personas mayores. Recordó que el año pasado también pasaron por lo mismo.

La organización barrial realizó varios hilos en Twitter. En uno de los últimos que publicó se distanciaron de algunos comentarios que generó su primera publicación en los que se hicieron referencias políticas. “En Facebook los comentarios politiqueros los borramos y bloqueamos a los perfiles correspondientes, aquí Twitter solo nos da la posibilidad de bloquear perfiles. Lamentamos que haya gente que utilice estas circunstancias para intentar sacar algún tipo de beneficio partidario”, aseguraron.

En este sentido, agregaron que recibieron la comunicación de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la Intendencia de Montevideo, que se pusieron a las órdenes para dar una mano a los damnificados. Con respecto al Mides, agradecieron especialmente al ministro Martín Lema y a los directores Alejandro Sciarra y Carolina Murphy.

“Desde la Intendencia de Montevideo también se pusieron a las órdenes y agradecemos a la directora de Desarrollo Social Mercedes Clara”, agradecieron.

Desde el Mides le informaron a El País que la cartera está en contacto con la sociedad civil desde anoche e indicaron que los técnicos del ministerio van a estudiar la situación para determinar las ayudas que tengan que entregarse.