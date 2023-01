El canciller de Ecuador reconoció diferencias con México en la negociación del acuerdo comercial: “No fue posible firmar el tratado ”

El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, en su despacho

Los tratados comerciales siguen siendo uno de los ejes principales en la política diplomática del gobierno de Guillermo Lasso, así lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, que recibió a Infobae en su despacho en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería. En la entrevista, el funcionario se refirió a los planes del país en materia de relaciones y política internacional. Además, aseguró que las relaciones bilaterales con países como Colombia y Brasil se fortalecerán, a través del trabajo sobre las coincidencias y no sobre las diferencias ideológicas que mantienen con esas naciones.

Holguín resaltó la integración de Ecuador al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y abogó por una resolución pacífica de la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, aseguró que pronto revelarán conclusiones alarmantes sobre las redes de tráfico de migrantes que operan en el Ecuador y que prometen viajes seguros a miles de migrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos.

El Canciller también habló sobre el asilo diplomático que Argentina concedió a la ex ministra ecuatoriana, María de los Ángeles Duarte, condenada por corrupción y lo calificó como un caso cerrado, manifestando la decisión del Ecuador de no concederle el salvoconducto a la ex ministra que, desde 2020, está en la Embajada de Argentina en Quito con su hijo.

El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, en entrevista con Infobae

Además, Holguín reveló que hubo “líneas rojas” que impidieron la firma del tratado de libre comercio con México, un requisito indispensable para la anexión del país andino a la Alianza del Pacífico.

Sobre la situación política de Brasil y Perú, Holguín señaló que Ecuador siempre estará a favor de las instituciones democráticas y dijo que espera que los otros países de la región sean recíprocos con el país.

- Una de las metas en materia internacional propuesta en el 2022 fue la suscripción de un tratado de libre comercio con China, ¿cómo este instrumento firmado a finales del año anterior beneficia al país, no solo en materia comercial sino en las relaciones bilaterales?

El presidente Guillermo Lasso empezó el 2022 con una visita oficial a su homólogo Xi Jinping. La reunión concluyó con tres objetivos: hacer una renegociación de la deuda que Ecuador tenía con China, desvincular al petróleo de todos los mecanismos financieros lo cual permitiría al Ecuador tener libertad en el uso de sus recursos y tener un acuerdo comercial con China, dentro de la lógica de más de Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. En el transcurso del año se concretaron los tres objetivos que resultaron de la visita oficial a China y el Ecuador logró hace pocos días anunciar el término de las negociaciones del Tratado comercial con China, que es indudablemente un ejemplo para toda la región por la manera en que se llevó a cabo la negociación, no solamente por el tiempo, porque se negoció el acuerdo en menos de once meses sino por la profundidad de los intereses trabajados en relación a defender precisamente todos los intereses de Ecuador frente a un gran actor como China. Nosotros consideramos que esto va a ser un punto de inflexión en la relación de ambos países. El Ecuador va a poder encontrar en el mercado chino una gran oportunidad para los pequeños, medianos y grandes productores y por el otro lado, China también podrá fortalecer sus vínculos comerciales con la región a través de Ecuador.

Ecuador y China firmaron un tratado comercial a finales del 2022 (REUTERS)

- ¿Dentro del tratado se contempló el ingreso de tecnología, como el 5G de Huawei, por ejemplo?

No se contempla y de hecho uno de los de los puntos que han quedado fuera de la conversación es precisamente el 5G, no solamente con China sino con muchos otros países, porque Ecuador todavía no está en el tiempo de tomar una decisión al respecto del tema del 5G. Ahora los temas relacionados a tecnologías más avanzadas tienen que ser tratados desde una perspectiva, no solamente de soberanía, sino de seguridad, de protección de datos, pero también de entender cuál es la posición de Ecuador dentro de un entorno que ya está firmando algunos contratos con empresas como Huawei, también está la posibilidad de (firmar con) Nokia entre las opciones que también brindan otros países.

- Sobre otros tratados comerciales, el gobierno de Ecuador anunció el cierre de las rondas de negociación con Costa Rica, ¿se esperaría que ese acuerdo se suscriba pronto? ¿Qué sucede con los otros instrumentos que se están negociando como con Corea del Sur y Canadá?

Uno de los ejes fundamentales de la política del presidente Lasso es el de la diplomacia comercial. Una de las prioridades dentro de ese eje era el acuerdo con México para poder ingresar a la Alianza del Pacífico, pero previendo precisamente los contingentes que pudiesen haberse presentado con los cambios políticos en la región, el presidente Lasso y el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio Prado, lideraron una estrategia para tener otros caminos para abrir los mercados, inherentes a la Alianza del Pacífico, por eso se abrió un camino con China y al mismo tiempo, en de junio de 2022, se celebró la primera reunión a nivel presidencial del presidente Lasso con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, donde se resolvió firmar un acuerdo Libre Comercio entre Costa Rica y Ecuador. Las negociaciones de este tratado finalizaron después de seis meses y el acuerdo será firmado por los dos presidentes en los siguientes días o semanas.

Luego se presentó la posibilidad de iniciar conversaciones con Corea del Sur. Actualmente, el acuerdo comercial tiene un avance del 70% con ese país. Si todo va conforme al cronograma, en los siguientes tres meses estaría listo. También, como usted lo menciona, empezamos el mismo proceso con Canadá. Esto ha sido una gran noticia para el Ecuador porque nos lleva a un gran mercado en América del Norte.

Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de México, Andrés Manuel López Obrador, mantuvieron una reunión bilateral donde abordaron diversos temas de cooperación (Twitter/ Andrés Manuel López Obrador)

Canadá anunció, el pasado viernes, el inicio de este proceso con la convocatoria a consultas con sus sectores productivos. Actualmente, la relación de Ecuador con Canadá pasa por uno de los mejores momentos. Con Canadá compartimos no solamente esa visión comercial, sino que hace poco con la canciller canadiense y el ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos lideramos, entre los tres países, la mesa para la lucha contra la gran corrupción.

- Usted habló del tratado de libre comercio con México y la Alianza del Pacífico. Cuando el presidente Lasso visitó México parecía que el acuerdo continuaba en marcha, incluso los comunicados oficiales mencionan que los equipos negociadores de ambos países buscarían una salida alrededor de los dos productos sensibles del tratado: el camarón y el banano. Pero luego el presidente mexicano declaró que no podría ingresar esos productos en el acuerdo y, por su parte, el ministro Prado indicó que sin el camarón y el banano Ecuador no firmaría el tratado. Parece que hay un punto muerto. ¿Cuáles son las siguientes acciones frente a este estancamiento?

Para el Ecuador hay líneas rojas en las negociaciones. Uno de esas es precautelar los intereses más importantes de nuestro país y de nuestros sectores productivos. No podemos pensar en un tratado comercial sin el camarón y el banano. Fue un gran gesto del presidente Andrés Manuel López Obrador el invitar a una reunión al presidente Lasso para discutir de forma presencial con total transparencia cuáles eran los factores que incidían en la posición mexicana de dejar fuera estos productos y comprendemos la situación política del presidente López Obrador.

Las relaciones con México fluyen muy bien y hay una gran empatía entre los presidentes, pero sobre todo hay mucho trabajo en otros campos. Por lo tanto, a pesar de que México haya decidido, por las razones que fueren y que las respetamos, que no es el momento de incluir en el tratado el camarón y el banano; Ecuador también ha comunicado que no es posible firmar un tratado en esos términos.

El camarón ecuatoriano quedó fuera del acuerdo comercial con México, razón por la que el instrumento no fue suscrito por Ecuador (EFE/EPA/NARONG SANGNAK/Archivo)

Vale la pena mencionar también que la Alianza del Pacífico en sí misma está en un proceso distinto. Lamentablemente los impases diplomáticos entre Perú y México han hecho que la Alianza del Pacífico entre en una especie de standby, pero Ecuador no pierde la esperanza de cerrar ese acuerdo con México en algún momento incluyendo al camarón y al banano, dentro del enfoque de cristalizar la unidad regional y poder ingresar como miembro pleno a la Alianza del Pacífico, cuando esta se reactive.

- Hablemos sobre los intentos de desestabilización democrática que suceden en otros países de la región. Tenemos el caso de Perú, con las protestas en contra del nuevo gobierno que llevan varias semanas, y también lo más reciente en Brasil con la toma de la sede de los poderes de ese país. ¿Cuál es la posición del Ecuador en ambos casos? Y sobre todo, en el caso de Brasil, ¿encuentra similitudes con lo sucedido en Ecuador en junio de 2022? Se lo pregunto porque el discurso gubernamental que manejaron se refirió a un intento de desestabilización.

Sobre Perú vale la pena notar que Ecuador fue parte del grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que Perú solicitara la activación de la Carta Democrática. Personalmente, yo como canciller, junto con otros cancilleres de la región estuvimos durante dos días en Perú haciendo más de 43 entrevistas con todos los actores y todos los poderes del Estado para analizar la situación de inestabilidad política en la que se encontraba el país.

Perú pasa por un proceso de inestabilidad desde hace algunos años con varios presidentes que no han terminado su período, otros encarcelados, dos congresos en menos de cinco años y esto llevaba a una propuesta de un inicio de un diálogo con un mediador de alto nivel para que pueda existir paz y sobre todo una resolución pacífica de cualquier conflicto político. Sin embargo, en el camino, a pocos días de presentar el informe final el Grupo de Alto Nivel, hubo lamentablemente una violación de la Constitución, por lo cual Ecuador tomó inmediatamente una posición de reconocimiento al cambio constitucional que existió dentro del marco de la democracia y de las leyes peruanas, así como rechazar la transgresión del orden constitucional al declarar un cierre del Congreso.

Manifestantes chocan con las fuerzas de seguridad durante una protesta que exige elecciones anticipadas y la liberación del encarcelado expresidente Pedro Castillo, cerca del aeropuerto de Juliaca, en Juliaca, Perú (REUTERS/Hugo Courotto)

Nosotros tenemos una relación histórica con el Perú que nos invita a llevar la mejor relación con nuestro vecino. Hemos tenido conversaciones con la canciller peruana, el presidente Lasso también ha conversado con la presidenta peruana, Dina Boluarte, y lo que hemos hecho es un llamado al diálogo a que se busquen los acuerdos internos para que exista estabilidad, sobre todo en un momento donde necesitamos coordinaciones regionales por un sinnúmero de temas. Por ejemplo, para el Ecuador es vital la protección en frontera, hay desafíos comunes muy grandes en los temas de interfronterizos, especialmente relacionados con el contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal que requieren en este momento una estabilidad institucional del Perú para que podamos afrontarlos juntos.

- Y en el caso de Brasil…

Sobre Brasil tuvimos una muy buena reunión con el presidente Lula da Silva el pasado 2 de enero y hay muchas coincidencias en las visiones, a pesar de las diferencias ideológicas.

En la región nos une la visión de protección del medio ambiente, por ejemplo. Con el presidente Lula nos une especialmente la protección de los bosques amazónicos. Hemos aceptado una invitación del presidente Lula para participar de una Cumbre Amazónica en este primer semestre del 2023. El presidente Lasso ha pedido tratar varios temas dentro de esa cumbre, no solo la minería ilegal, sino también la participación de mujeres amazónicas como un eje fundamental en la conservación.

Simpatizantes del expresidente de extrema derecha de Brasil se reunieron cerca del Congreso de Brasil, después de que manifestantes invadieran el edificio, así como el palacio presidencial y el Tribunal Supremo, en Brasilia, Brasil, el 8 de enero de 2023 (REUTERS/Antonio Cascio)

Por otro lado, hay programas de transferencia condicionada como el plan contra la desnutrición crónica infantil del presidente Lasso que tendría mucha cooperación de programas que han sido emblemáticos de los dos gobiernos anteriores de Lula, como el de Bolsa Familia.

Vamos a construir desde las coincidencias una relación fuerte entre Brasil y Ecuador. Por ello mismo fuimos uno de los primeros países que condenó los actos de desestabilización democrática del pasado domingo. Cualquier intento de tomar los poderes del Estado, más aún con violencia, tiene que ser rechazado enérgicamente por la región y sí puedo decir que es lo mismo que esperamos nosotros de los intentos de desestabilización que ha tenido nuestro país desde que el presidente Lasso tomó funciones.

Ecuador ha tenido el respaldo, no solamente de la OEA sino de de varios países de la región, tanto en junio como en noviembre del 2022, cuando a través de los actos terroristas que existieron en Guayaquil también se puso en riesgo la estabilidad democrática, por eso tratamos de ser coherentes con nuestros principios, con el estado de la democracia en la región y esperamos que el resto de países actúen de la misma manera.

María de los Ángeles Duarte fue ministra de Obras Públicas durante el gobierno de Rafael Correa

- El gobierno de Argentina concedió el asilo diplomático a la ex ministra de Ecuador, María de los Ángeles Duarte, condenada por corrupción. Cuando esto sucedió se conoció que se celebrarían reuniones entre las autoridades de ambos países para discutir esa decisión. Ya hubo un pronunciamiento del gobierno ecuatoriano, pero pareciera que es un tema que aún no se ha cerrado. ¿Se mantienen en la misma posición de hace unos meses?

Para Ecuador es un caso cerrado. Hemos comunicado firmemente a Argentina que no se entregará un salvoconducto a una persona sentenciada por corrupción, con base en nuestro apego irrestricto al derecho internacional y a las convenciones de las que ambos países somos parte. En el caso de de las relaciones con Argentina, esperamos que estas no se afecten más allá de respuestas diplomáticas que han dado ambas partes en relación a este caso.

- ¿Hasta el momento ha habido alguna afectación a esas relaciones bilaterales?

Hasta el momento no y esperamos que así siga. Nuestra relación bilateral es mucho más profunda que un caso específico que no debe afectar a las relaciones de Estado.

- Cambiando de tema, organizaciones como 1800Migrante han realizado proyecciones que indican un incremento de la migración riesgosa desde Ecuador a Estados Unidos durante este año. Cada vez hay más casos de grupos familiares que están desaparecidos y que han tenido accidentes porque optaron por realizar un viaje riesgoso para entrar a los Estados Unidos. ¿Hay algún tipo de acción que se esté ejecutando desde la Cancillería, además de la activación de los cuerpos consulares para asistir a los migrantes cuando hay estos casos?

Yo separo a las organizaciones que trabajan en temas de migración riesgosa de organizaciones que hacen política a través de la migración, especialmente de ex funcionarios de gobiernos anteriores. Hemos hablado con autoridades de varios países sobre la sorpresa que da que tengan información que sólo podría provenir de las estructuras criminales que llevan personas de manera ilegal por nuestras fronteras. Respecto al caso de la migración irregular, hay que entender que la migración ha registrado una tasa de aumento después de la pandemia a nivel global, nuestra región no es la excepción.

Migrantes ecuatorianos caminan por la selva del Darién con la esperanza de llegar a Estados Unidos (AP Foto/Fernando Vergara)

Estamos teniendo, como lo ha manifestado Estados Unidos hace dos días en un comunicado de prensa relacionado al tema de la frontera con México, las tasas más altas de migración de países como Venezuela, Haití, México. Y en relación a Ecuador, nosotros hemos visto, especialmente en el último trimestre del año 2022, un aumento inusual. Esto se debe a que las estructuras criminales que operan el Ecuador manipularon a la población mencionándoles que había la posibilidad que se termine el Título 42 –una política migratoria que permite la expulsión de migrantes– en Estados Unidos.

Pero la Corte Suprema estadounidense negó que se quite el Título 42. Lo que ha generado un retorno también inusual de algunos ciudadanos que, lamentablemente, arriesgaron sus vidas para llegar a Estados Unidos.

En el último trimestre del 2022, la Policía Nacional del Ecuador con apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía y del Sistema de Inteligencia desarticuló más de 5 bandas de coyoteros (traficantes de personas). Esto muestra el grado en el que se encuentra esta actividad ilícita y es donde estamos enfocando muchas de las acciones. Pronto podremos comunicar los resultados de una investigación que estamos haciendo a nivel interministerial sobre la migración riesgosa donde sorprende, por ejemplo, el aumento inusual de viajeros por turismo a países como Nicaragua. Sorprende el aparecimiento de vuelos charters entre Puerto Príncipe y Quito, entre muchos otros elementos que nos permiten concluir acerca de la operación de estas estructuras criminales en el tráfico ilegal y trata de personas.

Ecuador forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente

- Ecuador ya es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sabemos que viajará en los próximos días a Nueva York justamente por este motivo, ¿cuán importante es que el país integre este órgano?

El 3 de enero empezamos formalmente nuestra participación como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Asistiré el 12 de enero a la primera reunión ministerial, que convoca Japón como presidente del Consejo de Seguridad, y para el Ecuador es vital esta participación para poder consolidar varios de los principios de política exterior que ha tenido el Estado ecuatoriano históricamente, pero que también los tiene el gobierno del presidente Lasso. El poder llevar la bandera de los temas de la afectación de las estructuras criminales transnacionales a la seguridad global es uno de nuestros objetivos más importantes. Con el presidente Lula, el presidente Lasso ha tenido conversaciones y le ha expresado la disposición para llevar temas, como la seguridad ambiental, al seno del Consejo de Seguridad dado que Brasil y Ecuador compartirán en el 2023 el asiento en el Consejo de Seguridad.

Lo más importante ha sido la forma en la que Ecuador llegó al Consejo de Seguridad. El país tuvo el respaldo de 190 de 192 países que votaron a favor. Esto muestra el grado de confianza que existe en una política exterior que cree firmemente en el derecho internacional, en el multilateralismo y en la resolución pacífica de conflictos.

El mundo tiene hoy un gran desafío que es la guerra de Rusia y Ucrania y queremos también con firmeza resaltar la necesidad de paz en un conflicto que afecta a todos los países a nivel global. No es una guerra en Europa ni es una guerra entre potencias. Ecuador, por ejemplo, fue uno de los afectados indirectos más impactados por el conflicto, no solamente porque teníamos una gran cantidad de ecuatorianos en Ucrania sino porque Rusia era uno de nuestros socios fundamentales a nivel comercial. Los problemas inflacionarios, de desabastecimiento, se han visto complicados por este conflicto, por lo tanto es necesaria la paz de manera inmediata.

Ecuador intenta ser exonerado de los países que necesitan la visa Schengen para ingresar al territorio de la Unión Europea (REUTERS/Yves Herman)

- Uno de los temas pendientes y sobre el que hay muchas expectativas es la posible eliminación de la visa Schengen para Ecuador. Se espera que la votación en el Parlamento Europeo sea este mes. ¿Qué espera el gobierno ecuatoriano luego de las gestiones diplomáticas que han realizado para acceder a este beneficio?

La exención del visado Schengen es para el Ecuador una prioridad, no solamente para profundizar las relaciones entre Europa y nuestro país, sino también como un acto de justicia frente al resto de la región que tiene libertad de movilidad humana con Europa exceptuando a Bolivia. El Ecuador perdió en su momento una oportunidad histórica por la ideología con la que funcionaba la política exterior entre el 2007 y 2017, pero estamos recuperando el tiempo perdido y uno de los hitos del año pasado fue haber logrado que Ecuador entre en una enmienda de una ley, de un proyecto de ley en la Unión Europea en la Comisión de Libertades Civiles donde se votó por la exención del visado de nuestro país. Muchos se preguntan por qué Ecuador terminó en un texto con Qatar y con Kuwait. Esto tiene que ver con que el presidente Lasso tomó la decisión de ir por un camino político, lo que trajo una enorme oportunidad del Ecuador de, por primera vez, lograr que el Parlamento Europeo vote por la exención del visado

- ¿Entonces son positivos ante la posibilidad de que los ecuatorianos tengamos esa exención?

Totalmente. porque Ecuador cumple los requisitos y ya logró una aprobación dentro de la Comisión de Libertades Civiles. Ecuador no tiene porqué verse afectado por las prácticas de otro país o por problemas que son ajenos al trabajo técnico y diplomático que ha hecho nuestro país.

- Desde Colombia se anunció que, el 31 de enero, Gustavo Petro visitará Ecuador. Ya se ha visto que entre los mandatarios de ambos países hay una colaboración frecuente, por ejemplo en temas de seguridad de la frontera o en el caso de la captura de Germán Cáceres (el ex policía sospechoso del femicidio de su esposa en la Escuela de Policía de Quito), ¿trabajarán los dos gobiernos en las coincidencias –como ha dicho que sucederá con Brasil– a pesar de tener líneas ideológicas contrarias?

Cuando se trabaja desde las coincidencias y, sobre todo, desde el bien común, el trabajo fluye y desde agosto hemos tenido tres hitos en esa colaboración Binacional con Colombia que han sido muy positivos.

Hay un trabajo coordinado en temas de migración. También el trabajo de nuestras fuerzas públicas en la frontera se vio consolidado en una reunión de los altos mandos militares el pasado 27 de diciembre. Asimismo con la aprehensión y expulsión de Germán Cáceres, que fue un trabajo arduo entre instituciones de los dos países. Ahora llegamos con estos hitos a la preparación de un Gabinete Binacional que lo estamos preparando para el fin de este mes de enero y que esperamos nos marque una hoja de ruta para este 2023. Uno de los desafíos, que los presidentes lo han definido a nivel público, es la lucha contra las estructuras criminales transnacionales.

