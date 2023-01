Crisis política en Chile: los cambios en el gabinete no acallan las críticas a Gabriel Boric

IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente de Chile, Gabriel Boric, asiste a la 29ª Reunión de Líderes Económicos de APEC (AELM) durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Bangkok, Tailandia, el 19 de noviembre de 2022. Jack Taylor/Pool vía REUTERS

Tras la determinación del Presidente Boric de aceptar la renuncia de su ministra de Justicia, se desencadenó una crisis política y críticas desde todos los sectores.

“Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos, y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”, señaló el sábado 7 de enero el Presidente Gabriel Boric desde el Palacio de La Moneda al inicio de su alocución en la que anunció el ajuste de piezas de su gabinete.

El capítulo de los 13 indultos que otorgó el Presidente Gabriel Boric ha tenido un costo político muy alto, pese a que en La Moneda decidieron tomar acciones que implican dos salidas; la de Marcela Ríos de la cartera de Justicia y del jefe de Gabinete del Mandatario, Matías Meza-Lopehandía.

Si bien el ministro reemplazante, Luis Cordero, ha sido bien recibido hasta ahora, desde la oposición se han mostrado insatisfechos, y recalcan que “el hilo se cortó por lo más delgado”, y van más allá pidiéndole al mandatario que retire los indultos.

“Si el Presidente cree que sacando a su jefe de gabinete y a la ministra de Justicia el tema está zanjado, está profundamente equivocado (...) si hubo desprolijidades en el tratamiento de los indultos, lo que debe ocurrir es que impere la racionalidad y el Presidente retire esos indultos”, sostuvo ante los medios el senador y jefe del partido opositor Renovación Nacional, Francisco Chahuán.

Por su parte, otro senador opositor, presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, calificó como apresurada la salida de Marcela Ríos del Ministerio de Justicia. A su juicio, con su renuncia se entraba el proceso de nominación para fiscal nacional y este queda sin conducción, en una jornada considerada como clave para el propio Gobierno chileno. “El gobierno tiene que rápidamente ver hoy en la mañana cómo se ponen de cabeza en lo que significa conversar, entender cuáles van a ser los planteamientos, cuáles serán las posiciones que se expresarán hoy en las exposiciones del candidato a fiscal nacional”, dijo el senador Macaya.

Precisamente este lunes, el abogado penalista Ángel Valencia, propuesto en su tercer intento por Boric, deberá exponer ante la comisión de Constitución de la Cámara Alta para presentar su plan para encabezar el Ministerio Público en los siguientes ocho años. Durante la presentación, correspondía que Valencia estuviera acompañado de la ministra de Justicia, pues como encargada de conducir el proceso debía defender la postura gubernamental de contar con él.

Otro integrante del Congreso Nacional, el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana, dijo que a su juicio “el hilo se corta por lo más delgado y en este caso le ha tocado a la ministra de Justicia, y digo esto porque los errores que se han cometido no solamente tienen que ver con los actuares de la ministra o parte de su equipo, sino que del Gobierno”, sostuvo.

Desde el frente oficialista, el diputado y presidente de Convergencia Social (CS), partido en el que milita la ex ministra Ríos, Diego Ibáñez, escribió en su cuenta de Twitter que “como Convergencia Social agradecemos el trabajo y compromiso de la ex ministra Marcela Ríos. El objetivo de nuestro Gobierno es llevar la justicia a todos los rincones”. Desde el mismo conglomerado también se pronunciaron, “agradecemos la gestión y la convicción que ha tenido la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, en un ministerio que conlleva grandes desafíos. Cuidar y proteger los DDHH. ha sido prioridad para la ex ministra amparando siempre la dignidad y los derechos fundamentales”, dijo Ibáñez.

Otra de las críticas, vino desde la senadora y ex candidata a la presidencia que más tarde hizo público su apoyo a la carrera presidencial de Gabriel Boric, Yasna Provoste, quien en Twitter criticó la salida de la exministra de Justicia, Marcela Ríos. Subió una foto de ella y del actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien hace algunos meses salió de la Secretaría General de la Presidencia luego de una criticada gestión.

Jackson, uno de los políticos más cercanos al Presidente, sonaba como uno de los favoritos para dejar el Gobierno en el primer cambio de gabinete; sin embargo, solo fue cambiado de ministerio. Ante esto, Provoste escribió que “es curioso que en un gobierno que se define como feminista sean siempre las mujeres las que terminen asumiendo la responsabilidad política por las decisiones del presidente”.

La consecuencia política de las “desprolijidades” advertidas por Gabriel Boric en su anuncio de salida de la ex ministra de Justicia, lo impactó en los resultados que semanalmente se conocen desde las encuestas. Según Plaza Pública Cadem, el Mandatario chileno cayó tres puntos comparativos desde la anterior medición y llega al 27%. Según la misma encuesta, un 64% de los encuestados está en desacuerdo con la decisión del Primer Mandatario de indultar a 12 condenados por delitos en el marco del estallido social, una decisión que terminó en una crisis política, al renunciar su ministra de justicia al gabinete.

Para el analista Wilfredo Araya, en coincidencia con ciertas voces de distintos personeros políticos, “el Gobierno cortó el hilo por lo más fino. El Presidente confirma desprolijidades y en ese sentido lo que hace el gobierno es evitar un nuevo escenario de alta tensión para evitar una nueva posible acusación constitucional, lo que podría significar un nuevo escándalo político”, advierte.

