Crece la interna entre Luis Arce y Evo Morales en Bolivia: se acusan de narcos, ladrones y corruptos

El presidente de Bolivia, Luis Arce; en un acto junto al ex mandatario Evo Morales (REUTERS/Manuel Claure/Archivo)

El presidente de Bolivia, Luis Arce; y su vicepresidente, David Choquehuanca, vienen enfrentando en los últimos meses problemas internos en el Movimiento al Socialismo (MAS) entre los “renovadores”, sectores leales a los mandatarios; y la llamada “ala evista”, los cercanos al ex presidente Evo Morales.

Estas diferencias se hicieron evidentes, por ejemplo, en las constantes críticas de Morales a algunos ministros, sobre todo al de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, al que acusó de gestar un supuesto “plan negro” en su contra, o las pugnas por el control del Legislativo, en el que los “evistas” perdieron espacios.

Las diferencias se intensificaron con el conflicto por el censo de población, ya que los “renovadores” impulsaron en el Parlamento una ley para facilitar el fin de la huelga en Santa Cruz, lo que fue rechazado por los “evistas” y calificado de “error histórico” por Morales, a quien no agradó que su partido aprobase la norma en coordinación con la oposición.

En las últimas horas, salieron a la luz acusaciones muy fuertes vinculadas a la corrupción, el narcotráfico y a jefes militares señalados de “ladrones”.

Evo Morales y algunos de sus ex ministros, como Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, lanzaron esas acusaciones, según consignó el periódico El Deber, que también indicó que ellos reciben respuestas duras, pero que no hay denuncias formales ante el Ministerio Público. O sea, no se presentan pruebas y la Fiscalía tampoco investiga. La división entre “arcistas” y “evistas” es cada día mayor y llevó a que se denuncien delitos muy graves.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo (Europa Press/Archivo)

El domingo pasado, jornada en la que el país festejaba la Navidad, Morales dijo que Bolivia está “mal en economía” porque no se pudo completar el doble aguinaldo. Y enfatizó en que las familias del municipio Chapare solían recibir Navidad y Año Nuevo con petardos y amanecían festejando, pero esta vez “tuvieron que dormirse”.

Ante esos dichos, el ministro de Economía de Arce, Marcelo Montenegro, no se quedó en silencio; y retrucó: “Primera vez que en mi trayectoria como economista escucho que los petardos son un indicador económico. Académicamente, los economistas vemos indicadores objetivos como la producción, la caída del desempleo que hay en este momento, la tasa de inflación tan baja y controlada”.

Este intercambio no es tan grave como otros que se dieron y muestran la profunda división que existe en el MAS. En los últimos días, aparecieron dichos muy graves -detalla El Deber-, que el propio Evo Morales resumió en Twitter.

“Para salvar nuestra responsabilidad ante la historia, hemos mandado un memorial con tres pedidos a la Fiscalía General del Estado. Denunciamos que no se investigan casos de corrupción en ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), protección al narcotráfico y la impunidad a los autores del golpe y masacres de Sacaba y Senkata”, escribió Morales.

Para salvar nuestra responsabilidad ante la historia hemos mandado un memorial con tres pedidos a la @FGE_Bolivia. Denunciamos que no se investigan casos de corrupción en ABC, protección al narcotráfico y la impunidad a los autores del golpe y masacres de Sacaba y Senkata. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 25, 2022

Antes de ello, siempre siguiendo al diario citado, la Fiscalía había consignado que se indaga el caso relacionado con la supuesta coima recibida por el director de la ABC, Henry Nina, por la adjudicación a la empresa china Chec, del tramo carretero Sucre-Yamparáez. El diputado “evista” Héctor Arce insistió con denuncias sobre vehículos y material que esa autoridad tiene en Yungas y Cochabamba, pero el Gobierno respondió que esos casos fueron desestimados por un juez.

Corrupción y narcotráfico

Respecto a los casos de protección al narcotráfico y corrupción, una alta fuente de la Fiscalía advirtió a El Deber que es posible que investigue de oficio si hay casos graves, pero no hay elementos suficientes para hacerlo por el momento.

Subraya el diario que las denuncias de protección a los narcos se dirigen directamente al ministro de Gobierno de Arce, Eduardo del Castillo. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo -consultadas por el medio local- afirmaron que, aunque no lo dice abiertamente, y el aludido es “muy escueto al responder”, habría pruebas de que en la gestión de Morales se protegió a narcos.

El pasado 12 de diciembre, el ex ministro de Gobierno Carlos Romero comentó afirmaciones que hizo Evo durante una reunión con dirigentes del Pacto de Unidad y el presidente Luis Arce. “Entiendo que, en la reunión del 18 de julio de Sacaba, el presidente Evo, delante de los dirigentes del pacto de unidad, le dijo al presidente Luis Arce, a su estilo: ‘Tu ministro de Gobierno es narco’. Ustedes, si no me creen, podrán preguntar seguramente a los participantes de esa reunión”, narró Romero en una conferencia de prensa.

Después, el ex ministro indicó que hizo “esfuerzos extremos” para advertir a Luis Arce sobre “la protección al narcotráfico” del actual Ministro de Gobierno, pero no ve respuestas concretas.

La denuncia de Evo Morales tras el robo de su teléfono celular

En otro orden, Evo Morales, también el domingo pasado, disparó: “Quiero aprovechar el día de Navidad, por favor ministro de Gobierno, hermano Eduardo del Castillo, devuélvamelo mi celular, no encontrarás nada, salvo que puedas montar algo”. Esto lo manifestó en su programa “Evo es pueblo líder de los humildes”.

El robo de su teléfono celular también fue un tema de fuerte disputa este año dentro de las filas del MAS. En su momento, el ex presidente indicó que el hecho ocurrió en un acto que contaba con la presencia del ministro Eduardo del Castillo, un funcionario al que sigue criticando en público y que es respaldado por el mandatario Luis Arce.

Acusan de “ladrón” al comandante del Ejército

El ex ministro Juan Ramón Quintana acusó de “ladrón” al comandante del Ejército, Juan José Zúñiga. “Yo personalmente, siendo ex oficial del Ejército, no me explico cómo alguien que roba puede ser comandante general del Ejército. Alguien que roba, alguien que está procesado por robo. ¿Qué pasa?”, se preguntó.

De acuerdo a El Deber, Quintana aseguró que el general Zúñiga tiene juicios pendientes por haber usado y malversado recursos del “Bono Juancito Pinto” y de otro que beneficia a las personas de la tercera edad.

