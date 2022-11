Reportaron que el ex custodio de Lacalle Pou pidió ayuda a la policía para investigar al ex novio de su hija

Alejandro Astesiano le transmitió por mensaje al subdirector de Policía que buscó al ex novio de su hija para amenazarlo, pero Luis Lacalle Pou le dijo que no hiciera "cagadas". (AFP)

El subdirector de la Policía uruguaya, Héctor Ferreira, habría colaborado con Alejandro Astesiano, el ex custodio de Luis Lacalle Pou, para resolver un caso de violencia de género contra su hija.

Según se desprende de mensajes que mantuvieron ambas personas y a los que accedió VTV Noticias, Ferreira le aseguró a el ex jefe de seguridad presidencial que Inteligencia Policial participaría para solucionar el problema.

“Cómo estás, jodiéndote estoy, violencia doméstica con mi hija que el novio me la está enloqueciendo”, le escribió Astesiano a Ferreira. “Pasame número de teléfono para que Inteligencia le mire todo, redes, Instagram, Facebook”, respondió el subdirector de Policía.

Enseguida, Astesiano agregó que “el loco anda armado” y “la está hostigando”: “¿Tendré la posibilidad de que alguien pase de a ratos por frente a casa?”, preguntó. Además, le dijo que iría un móvil policial “que puso el ministro (de Interior, Luis Alberto Heber) por orden de Luis (Lacalle Pou)”: “Luis habló con Heber, ¿entendiste¡”, recalcó.

Según informó el medio, al momento de la conversación Astesiano estaba realizando la denuncia en una seccional policial y no existía ninguna orden judicial para acceder al contenido del teléfono del ex novio. Un día después, Ferreira le envió al ahora ex jefe de seguridad presidencial la constancia de la denuncia presentada por Astesiano y su hija: “Me gritás cualquier cosa… No importa la hora”, expresó el jerarca policial.

Astesiano, por su parte, agradeció y dijo: “Yo lo busqué hoy y Luis me llamo y me dijo: ‘Venite, no hagas cagadas’”. “Hay que darle una buena paliza”, acotó el subdirector de la Policía.

Este miércoles la fiscal Gabriela Fosatti tomó declaración a distintas autoridades policiales, entre ellas el subdirector de la Policía, Héctor Ferreira y el director de la Dirección de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León. Los jerarcas ya habían sido convocados en octubre, pero se negaron a declarar luego de que las defensas manifestaran que no habían tenido acceso a la carpeta de investigación.

Alejandro Astesiano fue imputado con prisión preventiva hasta marzo de 2023, acusado de falsificar documentos rusos para que ciudadanos de ese país pudieran acceder a la ciudadanía uruguaya. Además de Astesiano fueron imputados el escribano Álvaro Fernández, su esposa Patricia Medina y el gestor ruso Alexey Slivaev.

En los chats recuperados del celular de Astesiano también aparecen conversaciones en las que encargan al ex jefe de seguridad presidencial hacer fichas de dos senadores por el Frente Amplio luego que denunciaran una concesión del Estado. En tanto, la fiscal del caso resolvió abrir una causa separada para indagar específicamente en los chats recuperados del celular de Astesiano que no estén vinculadas a la falsificación de pasaportes, según informó la periodista Patricia Madrid.

