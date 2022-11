Video: robaron en vivo a una influencer chilena mientras se tomaba fotos con sus seguidores

El momento del robo que afectó a la influencer chilena. (Fuente TikTok: @nayafacilofficial)

En Chile se hizo viral un video que registra el momento en que una influencer chilena fue víctima de un robo mientras compartía con sus seguidores.

Los hechos sucedieron en la ciudad de Viña del Mar, ubicada a 120 kilómetros de Santiago, una localidad reconocida por ser uno de los principales centros turísticos de Chile.

Todo comenzó cuando la influencer Naya Fácil estaba compartiendo con un grupo de personas en las calles de esta ciudad sacándose fotos y grabando videos. Fue en ese instante que un asaltante se acercó, le pidió una fotografía, y le sustrajo unos lentes de sol que tenía en su cabeza para después escapar corriendo del lugar.

El momento se hizo rápidamente viral en Chile, y fue la propia víctima quien anunció que le habían robado en Viña del Mar.

“Chiquillos, estoy en la junta acá en Viña y un niño me acaba de robar los lentes. Te los regalo, no importa; solo tenías que pedirlo”, dijo Naya para agregar que “quedé con una sensación rarita (…) aunque nunca piensen que yo ocupo cosas originales, el niño va a pillar esos lentes a luca (un dólar)”.

Posteriormente la influencer volvió a recordar el momento del robo. “Me está pidiendo la foto, para que tengan cuidado. Me da lata porque es un niño (menor de edad)”. Una usuaria y seguidora de Naya Fácil agregó el antecedente que presuntamente este mismo asaltante “le intentó robar la mochila”, según informó ADN Radio.

Quién es Naya Fácil

La influencer chilena Naya Fácil. (Fuente imagen Instagram: @nayafacil_official)

Naya Fácil es una influencer chilena con gran experiencia en redes sociales. En sus inicios se hizo conocida por realizar contenido para adultos, y tras abandonar esto, empezó a incursionar de otras maneras en el mundo de las aplicaciones.

En la actualidad goza de cientos de miles de seguidores en sus redes sociales como Instagram, en donde 825 mil usuarios la siguen a diario, mientras que en TikTok el número es de 459 mil.

En una entrevista a La Cuarta reveló que comenzó a vender contenido para adultos por necesidad y porque “no sabía qué hacer con mi vida, no me sentía cómoda y uno siempre se va por lo más fácil. Y a mí me gusta lo fácil. Yo no soy como esas personas que dicen ‘pucha, a mí me gusta sacrificarme’. Yo le digo siempre a mis seguidores: si a mí se me presenta una oportunidad fácil, a mí me gusta”.

