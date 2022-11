Una modelo chilena que quedó con el rostro desfigurado tras una golpiza volvió a ser internada por una bacteria

Las secuelas de la agresión a Romina Saéz. (Fuente imagen: Instagram @rominasaezoficial)

Una modelo chilena víctima de una golpiza que desfiguró su rostro fue internada otra vez por nuevas complicaciones de salud.

Se trata de Romina Sáez quien fue protagonista del programa juvenil “Mekano” y quien además es abogada. En marzo pasado fue víctima de una golpiza que impactó a Chile por los daños que provocaron los agresores en su rostro.

Su proceso de recuperación tras este hecho no ha sido fácil. Ahora debió regresar a un centro de salud porque tuvo fuertes dolores en su estómago.

Carmen Torres es el médico tratante de Romina y en conversación con el medio de comunicación Las Últimas Noticias dijo que la mujer “tiene una sobreinfección de la bacteria clostridium difficile. Esto debido al uso del antibiótico amoxicilina/ácido clavulánico”.

Este medicamento se le aplicó a Romina luego de otras operaciones que derivaron de la golpiza que recibió en marzo pasado. La doctora explicó que este remedio “lamentablemente bota y elimina flora intestinal. Esta especie de lavado agresivo que tienes a nivel intestinal, especialmente en las vellosidades del intestino grueso, hacen que gérmenes que no son tan agresivos y que son tolerantes a la amoxicilina/ácido clavulánico crezcan y se multipliquen”. En este caso fue la clostridium difficile.

Romina narró el proceso de aislamiento y dijo que “la gente entra con trajes (de aislamiento de contacto) a dejarme la comida.... estoy sola, pensando por qué sigue esta pesadilla”. La mujer además declaró que “lo bueno es que acá en el hospital me tratan muy bien. Trato de escribir o leer, pero llega un momento en que miro el techo y pienso por qué esto (los problemas médicos) tiene que durar tanto. Es una pesadilla, quiero volver a mi casa, a mi rutina, a mi vida”.

Golpiza

En marzo ocurrió la golpiza en contra de Romina Sáez por parte de sus arrendatarios. Su madre, Margarita Valcarce, estaba con ella al momento de la agresión y relató los hechos al programa “Tu Día”.

“Nosotros solicitamos el departamento cuando ellos llevaban 3 o 4 meses ahí, porque hacían mucho ruido, mucha fiesta, esa es una casa que tiene un segundo piso que se arrienda independiente”. La madre agregó que “los vecinos, que viven a los lados decían que había mucha fiesta, droga, marihuana. Por lo mismo nosotras fuimos a hablar con ellos”. Fue en ese momento que sucedió la agresión.

“Nosotras íbamos entrando y como era un pasaje cortito y cerrado, las personas iban saliendo (...) Ellos estacionaron la camioneta, el tipo se bajó y me dijo que fuera a ver la casa para mostrarme que estaban listo para irse con sus cosas guardadas. Yo trato de entrar a la reja y Romina me dijo que no lo hiciera porque me podían hacer algo. Me quedo parada en la puerta cuando siento que a mi hija la tipa la golpeó con la reja”.

Romina recibió golpes de puño y hasta se usó un bate de para golpear su cabeza. “Tiene un TEC cerrado, le dieron dos paros cardiorrespiratorios en la ambulancia, ella tiene puntos en la cara por un corte tremendo”. Hasta el día de hoy la mujer arrastra las secuelas físicas de esta agresión.

