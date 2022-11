Ecuador espera firmar el acuerdo comercial con México este mes

El gobierno ecuatoriano, presidido por Guillermo Lasso, debe firmar un acuerdo comercial con el México del presidente Manuel López Obrador, para ingresar a la Alianza del Pacífico. (EFE/ Presidencia de México)

Ecuador prevé cerrar a finales de noviembre las negociaciones para suscribir el acuerdo comercial con México. Este tratado le permitirá al país andino su anexión plena a la Alianza del Pacífico. Para cerrar el acuerdo, una delegación ecuatoriana de alto nivel viajará a México, para la Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico que se realizará en Oaxaca.

La Alianza del Pacífico es un organismo de integración conformado por Chile, Perú, Colombia y México. Para ingresar, Ecuador debe suscribir acuerdos comerciales con los países miembros. El presidente de la República, Guillermo Lasso; Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y el canciller Juan Carlos Holguín, conformarán la delegación que realizará el viaje.

Según informó el ministro Prado en una entrevista radial, por el momento 18 de las 20 mesas de negociación con México están cerradas. El secretario de Estado aseguró que los negociadores ecuatorianos trabajan no solo en el acuerdo con México sino también con Costa Rica. Con este último país ya iniciaron las rondas de negociación y 14 de las 20 mesas ya están cerradas: “Nos falta México y Costa Rica está también por ingresar a la Alianza del Pacífico, por eso es importante tener también un acuerdo comercial con Costa Rica”, dijo el ministro.

Mandatarios de Colombia, Perú, Chile y Ecuador junto al Ministro de Comercio de Singapur durante la cumbre de la Alianza del Pacífico en Bahía Málaga en enero de 2022. (Presidencia Colombia)

Prado aseguró que a finales del 2022 se firmará el acuerdo con Costa Rica e informó que “en este mismo momento... el equipo negociador del Ecuador y de Costa Rica están en San José negociando una de las que esperamos que sean las últimas rondas de negociación con Costa Rica, más una negociación virtual cuando tengamos ya el tema del cierre técnico”.

En cuanto al acuerdo con México, Prado aseguró que hubo un cambio de los equipos negociadores mexicanos y las autoridades ecuatorianas lo que hicieron fue reunirse con los nuevos funcionarios para continuar con el tratado.

“Lo que hicimos fue ir a conocer a este nuevo equipo, yo me reuní directamente con la secretaria Buenrostro, la nueva secretaria de Economía de México, y lo que hemos acordado, que yo le entregué personalmente a ella, es una última propuesta del Ecuador en los términos de acceso a mercados en los temas que nos faltan, que es acceso a mercados para camarón y para banano básicamente, y una propuesta en servicios financieros, un tema pequeño que estaba pendiente”, señaló Prado.

El camarón es uno de los productos insignias del Ecuador. El gremio camaronero mexicano no quiere que este marisco sea parte del acuerdo entre los dos países. (EFE/Ministerio Comercio)

El acuerdo entre México y Ecuador mantiene algunos productos sensibles como el banano, el camarón y los productos pesqueros, como el atún.

En junio de este año, los gremios ecuatorianos pidieron que estos productos ingresen al acuerdo con buenas condiciones, mientras que sus pares mexicanos piden que ciertos productos queden fuera, como el caso del camarón.

El banano, el camarón, el atún son tres productos representativos de las exportaciones no petroleras ecuatorianas y constan en la lista de los 10 productos que más se exportan desde Ecuador.

La pesca, cuyas condiciones ya fueron discutidas, era uno de los productos que generó preocupación dentro del gremio, por ello la Cámara Nacional de Pesquería, la de Industriales y Procesadores Atuneros han pedido al gobierno que retire ese producto del acuerdo con México.

El ministro de Comercio Exterior, Julio Prado, indicó que entregó una propuesta sobre la inclusión del banano ecuatoriano en el acuerdo a los negociadores mexicanos. (EFE/Luis Eduardo Noriega A.)

En ese momento, Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, dijo que el sector pesquero mexicano busca que los pesqueros ecuatorianos les reporten sus actividades, las que según Leone ya son supervisadas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical, de la que México también es parte: “Nosotros consideramos que no es conveniente revelar esa información sensible de la pesca en Ecuador (...). No le vemos sentido a ese pedido”, expresó Leone.

El 31 de mayo pasado, el Ministerio de Producción de Ecuador aseguró que ni el camarón ni el banano han sido excluidos de las negociaciones con México y recordó que esa entidad así como la Secretaría de Economía de México son las únicas instituciones que pueden pronunciarse oficialmente sobre los acuerdos alcanzados en materia comercial.

En cambio, frente a las negociaciones, el sector bananero se ha mostrado esperanzado sobre las condiciones que las autoridades puedan alcanzar para este producto. Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec) dijo que desde el gremio “aspiramos a que esto se aclare y se pueda de una vez solucionar (...). No está cerrado el tema de la negociación, sigue abierto, pero aspiramos a que haya definiciones”. Para Salazar es inviable un acuerdo comercial que no considere a los productos insignia del Ecuador.

