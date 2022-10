Ante un fuerte aumento del covid en Chile, especialistas piden el regreso de las mascarillas en el transporte público

Las autoridades sanitarias de Chile informaron que, por ahora, el alza en Chile “está dentro de lo pronosticado” EFE/Brais Lorenzo

En Chile se ha registrado una fuerte alza de casos de COVID-19 en las últimas semanas, lo que podría traer de regreso el uso obligatorio de mascarillas.

El 1 de octubre pasado, Chile anunció una flexibilización del uso de la mascarilla y que no sería obligatoria. La noticia fue celebrada por el país pero, al poco andar, los contagios registraron un aumento y un debate sobre qué hacer al respecto.

El alza del COVID-19 en Chile vivió uno de sus momentos más álgidos el 27 de octubre pasado cuando se registraron 7.366 casos nuevos, con una positividad de 16,77% a nivel nacional. El ministerio de Salud informó en ese momento que la pandemia había mostrado un aumento de un 65% en comparación a los últimos 14 días.

Con estas cifras sobre la mesa la ministra de Salud de Chile, Ximena Aguilera, se refirió al actual momento de la pandemia en el programa Estado Nacional.

Sobre el aumento de los números, Aguilar dijo que “nosotros hemos aclarado que la pandemia no ha terminado”, y que el alza “está dentro de lo pronosticado”. Aunque la cantidad de contagiados es un valor que siempre se está evaluando, “hay variables que son más relevantes, que es el tema de la carga hospitalaria y de la carga en camas de Unidades de Cuidados Intensivos”, y que estos “están fuera de presión” pese al incremento de casos en Chile.

Ante la posibilidad endurecer las políticas en contra del COVID-19 en Chile , Aguilar dijo que “todas las medidas, si la situación se agrava, se pueden revertir”, y que esto no sería necesario “si se mantienen las circunstancias de hoy”.

En las últimas 24 horas se registraron en Chile 3.763 casos nuevos de COVID-19, y 1.919 de estos corresponden a personas sintomáticas y 369 no presentan síntomas. La pandemia mostró una variación de un 10% en la última semana, mientras que en 14 días se registró un incremento de un 57%.

Mascarillas

A pesar de las palabras de la ministra Aguilera, en Chile el debate prosigue sobre si retomar o no la mascarilla. El ex ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, escribió en sus redes sociales que “hay que reponer mascarilla en transporte público. Los números de la pandemia predicen una nueva ola”.

Para la infectóloga de la Red de Salud UC Christus, Marcela Potin, pese al aumento no sería urgente retornar a la mascarilla. “Sí sería recomendable para grupos de riesgo en ambientes cerrados, pero no generalizado para toda la población. No es necesario”.

Por último, el infectólogo Sebastián Solar manifestó que se debiese recomendar el uso de las mascarillas para las personas si es que esto les da una mayor protección. “Si bien está liberado su uso, algunas personas pueden sentirse más cómodas usando las mascarillas, lo cual es respetable, en especial en lugares con una alta concurrencia, como el transporte público o espacios poco ventilados”.

