Insólita escena en el Congreso de Paraguay: una diputada criticó a sus adversarios al ritmo de “Te Felicito” de Shakira

El baile de Kathya Mabel González en el Congreso de Paraguay

La música de Shakira llegó al Congreso de Paraguay en una insólita secuencia protagonizada por la diputada Kathya Mabel González.

En una de sus intervenciones en la sesión parlamentaria, González increpó a sus adversarios en la cámara haciendo su propia versión del hit “Te Felicito”, creado por la famosa artista colombiana en colaboración con el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro.

“Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, le queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo”, canta la diputada dirigiéndose a otros políticos en la sala, e incluso animándose a imitar la coreografía de la reconocida canción. La escena se viralizó ráoidamente en las redes sociales y diversos medios de comunicación la destacaron en sus portadas online.

González es una reconocida dirigente política de Paraguay que a inicios de 2022 se lanzó como candidata a Presidenta del país para los comicios de 2023. Pero en agosto decidió bajar su precandidatura presidencial para encabezar la lista de postulantes al Senado por la Alianza Encuentro Nacional.

Y “Te felicito” es una de las canciones más famosas de Shakira, con más de 380 millones de reproducciones en YouTube. En junio de 2022, tuvo un gran impacto en las plataformas digitales a raíz del mensaje de su letra y de los rumores de una presunta infidelidad de Gerard Piqué a la cantante colombiana.

El videoclip de “Te Felicito”, la canción de Shakira que muchos asociaron con su pelea con Piqué

El video de ‘Te felicito’ surgió de la creatividad de los hijos de Shakira

En junio, la cantante barranquillera comentó que algunas de las cosas que se ven en el videoclip de “Te Felicito” surgieron de la creatividad de sus hijos con Gerard Piqué: Milan (nueve años) y Sasha (siete años).

“La idea del video fue de Milan y Sasha porque yo quería algo que no se ciñera a la realidad, un video surrealista y Sasha pensó: -Mami, un robot... Yo me imagino tú bailando con un robot- y Milan dijo: -Y yo fuego verde- y a partir de ahí llamé al director y le conté de las ideas sin decirle que eran mis hijos los que habían pensado en ellas para que no fuera de pronto a rechazarlas”.

No hay que dejar por fuera que, los hijos de Shakira y Gerard Piqué -cuya historia sentimental de 12 años de duración terminó este año- son unos niños muy activos en la música y el deporte. Por un lado, Milan toca instrumentos como el piano, por el otro, Sasha tiene aparentemente un mayor foco en lo deportivo, de hecho, en septiembre de 2021 la artista colombiana publicó una fotografía con la que dio muestra que su hijo menor toma clases de artes marciales.

