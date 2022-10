El video del pánico en un avión que atravesó una tormenta mientras iba desde Santiago de Chile hasta Asunción

Pasajeros del vuelo de Latam que unía Santiago de Chile con Asunción vivieron momentos de pánico

Los pasajeros del vuelo de Latam que unía Santiago de Chile con Asunción este miércoles por la tarde vivieron momentos de pánico por un fuerte temporal que se presentó en pleno viaje. El vuelo, que debía aterrizar en la capital paraguaya, se desvío y finalmente aparcó en Foz de Iguazú para luego llegar a Asunción.

Según informó la emisora local Radio Ñandutí, el avión llegó al aeropuerto Silvio Petirossi con algunos problemas mecánicos. En tanto, el medio Meteoweb, consignó que la nave, que transportaba a 48 pasajeros, logró aterrizar de manera segura.

En un video que publicó un pasajero en las redes sociales se oyen los gritos de las personas que se encontraban en el avión que había partido de Santiago de Chile. No se observa con claridad debido a que fue grabado desde uno de los asientos, pero se perciben las turbulencias que hicieron que el aparato se moviera fuertemente de un lado a otro.

“Dios mío”, se le escucha decir a una mujer; mientras que el pasajero que filma el suceso respira de forma agitada. “¡Por favor, Dios santo! ¡Qué bárbaro!”, expresa. De lejos se oyen otras voces que denotan la preocupación de todos los individuos que viajaban.

“Finalmente el vuelo logró aterrizar a la capital previamente desviándose hacia Foz de Iguazú”, confirmó en Twitter Radio Ñandutí.

Y agregó: “De esta manera arribó al aeropuerto Silvio Petirossi el avión donde había más de 40 pasajeros. Aterrizó con algunos problemas mecánicos”.

La trompa del avión quedó destruida

En una imagen dada a conocer luego del aterrizaje, se observa la trompa del avión destruida.

El medio El Nacional de Paraguay agregó que, tras ser desviado a Foz de Iguazú, el avión finalmente pudo aterrizar en Asunción. “Pasajeros del vuelo de Latam Airlines de Santiago de Chile a Asunción vivieron momentos de pánico al atravesar la tormenta y turbulencias que afectaban a nuestro territorio antes de aterrizar. El vuelo fue desviado a Foz de Iguazú y luego aterrizó en Asunción”, detalló.

La ex modelo Pabla Thomen viajó en el vuelo y contó a Monumental Radio lo que se vivió. “Estoy temblando porque ahora recién pude desahogar y llorar. Acá estamos asimilando todo esto”, manifestó este jueves por la mañana; al tiempo que indicó: “A 30 minutos de llegar a Asunción sentimos la turbulencia. En Foz no pudimos bajar, abrieron al menos la puerta para que entre viento”.

“Entramos en pánico, el piloto nos dice que nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Escuché eso con mi hija, sola. Nos preparamos para posición de impacto. Mi hija era la más vulnerable. Se me desabrochó mi cinturón de seguridad y pedí socorro”, narró Thomen.

Y siguió: “Un hombre se apiadó de mí y me ayudó a colocar el cinturón. Mi hija le abrazó porque pensó que era su papá. Gracias a Dios nunca llegó el impacto. Yo pensé que el freno no funcionaba y que nos fuimos al carajo. Recién ahora puedo llorar porque no podía presentar todo mi miedo a mi hija. Estoy con ataques de pánico”.

Por último, manifestó: “Todos estaban gritando. Había gente que necesitaba asistencia médica, oxígeno. En ese momento tenía que demostrar a mi hija que estábamos bien; y en el último, con toda la angustia me despedía de mi hija, diciéndole que la amaba y adoraba”.

