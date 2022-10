Diputados opositores chilenos reclamaron que funcionarios del gobierno se disculpen por viejos tuits ofensivos contra los carabineros

Equipo ministerial del gobierno de Chile en donde algunos integrantes han sido apuntados por mensajes del pasado.

Un grupo de parlamentarios chilenos solicitaron al gobierno que pida disculpas a la policía de Carabineros por mensajes de Twitter antiguos relacionados con temáticas de orden público y seguridad.

Los diputados Camila Flores, Jorge Alessandri, Mauro González y Stephan Schubert escribieron una carta al presidente Gabriel Boric expresando “bastante preocupación ante los graves hechos de violencia” en contra de las instituciones llamadas a resguardar el orden público, y que les parece preocupante que “tengamos a ministros y funcionarios de Estado que en su momento justificaron la violencia y contribuyeron al desprestigio de nuestras fuerzas de orden y seguridad”.

Las palabras de los parlamentarios chilenos se fundamentan en una serie de mensajes de Twitter que han sido recordados a solo horas de una nueva conmemoración del estallido social chileno. Aquí se destaca un texto del actual ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, quien en febrero del 2021 y octubre del 2020 escribió “pacos (Carabineros) asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles” y que “espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado”.

El polémico mensajes del actual ministro de Economía de Chile que escribió en febrero del 2021.

El revuelo fue tal en Chile que Grau se reunió en las últimas horas con el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el que manifestó después del encuentro que “recibimos como institución su apoyo y respaldo para nuestro quehacer profesional” y que ambos hablaron “acerca de los desafíos en materia de seguridad, junto con afianzar canales de comunicación y confianza”.

Entre los mensajes recordados incluso hay uno del presidente Gabriel Boric, quien en octubre del 2019 formaba parte de la oposición al gobierno del ex mandatario Sebastián Piñera. La actual autoridad sostuvo días antes del estallido social que “todo acto de desobediencia civil es rechazado por quienes no quieren que las cosas cambien. La evasión masiva no se soluciona reprimiendo sino enfrentando el problema de fondo: el alto costo de la vida, bajo salario para la mayoría de chilenos y chilenas, y la desigualdad”.

El director del Metro chileno, Nicolás Valenzuela, también ha sido apuntado últimamente por escribir el 18 de octubre del 2019 “evadir, no pagar, otra forma de luchar #EvasiónMasiva”.

La evasión fue una de las formas de manifestación que los estudiantes secundarios practicaron en masa antes que el país se sacudiera por las manifestaciones nacionales. Sobre su mensaje publicado hace tres años atrás Valenzuela sostuvo que “estoy honrado de ser uno de los siete miembros del directorio de una de las empresas públicas que más aporta a la equidad” y que “me parece que descontextualizar y sobredimensionar un tweet publicado en un momento complejo para Chile, no corresponde”.

Carta al presidente

Por esto es que los parlamentarios escribieron al presidente Boric solicitando “que usted y su gabinete puedan pedir perdón a los funcionarios, porque bajo esos uniformes tenemos padres, madres, cónyuges, hermanos, familias, hombres y mujeres, que día a día salen a trabajar y están dispuestos incluso a dar la vida si es necesario por el resguardo de nuestro país”.

Para los parlamentarios solicitantes de esta petición “es inaceptable que quienes hoy ejercen la autoridad hayan avalado el odio hacia carabineros, levantando consignas en contra de ellos y celebrando las incivilidades de algunos grupos que solo buscaban la destrucción del país”.

A pesar que los parlamentarios valoraron “un cambio de actitud frente a la delincuencia”, todo esto “nos parece que son señales vacías cuando se contradicen con los dichos que han salido a la luz de sus ministros”.

