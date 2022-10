Rastrean en el desierto de Chile “signos” del científico británico desaparecido hace 18 días y esperan encontrarlo vivo

El científico británico de 61 años, Thomas Marsh.

En Chile continúa la investigación y la búsqueda del astrónomo británico que está desaparecido hace 18 días en el norte del país. Se han revelado “signos” de sus pasos y que se sigue esperando “encontrar una persona viva”.

El caso se inició el 16 de septiembre pasado cuando al científico Thomas Marsh se le perdió el rastro en las cercanías del observatorio internacional de La Silla, ubicado en la comuna de La Higuera, aproximadamente a unos 600 kilómetros al norte de la capital de Chile.

El astrónomo llegó el 14 de septiembre a Chile acompañado de un alumno de doctorado para realizar investigaciones en el observatorio. No obstante, su desaparición habría ocurrido tras sostener una eventual discusión con el joven de 23 años de edad. A pesar de ser interrogado y de prestar colaboración de las autoridades, el testigo ya no estaría en el país porque “no existe posibilidad de arraigar una persona e impedirle salir del país si no se encuentra formalizada” ante la justicia.

El fiscal chileno, Adrián Vega, dijo que todavía se puede encontrar a una persona viva y que “la moral están bien alta para hacerlo”. Desde el extravío lo único que se ha podido hallar son las llaves de la habitación que el científico utilizaba y la búsqueda se extiende por un territorio de 300 mil hectáreas.

El persecutor chileno ha revelado también que “tenemos signos e indicios de ciertos sectores que pudo haber caminado él en el sector”, y que mientras no haya evidencias que indiquen lo contrario, “el predicamento metodológico de quien habla y de las policías es que todavía podemos encontrar a una persona viva”.

Según el diario El Día, la búsqueda se ha concentrado en el Cerro La Silla, y se cree que desde una vía pavimentada el astrónomo pudo haber bajado y transitado entre quebradas y senderos del terreno, y es aquí en donde se le pierde todo rastro.

Búsqueda

Personal de la policía de Carabineros de Chile, del Ejército, y la Policía de investigaciones (PDI) conforman un equipo especializado para dar con el paradero del británico en el norte del país. Se han utilizando métodos de rastreo terrestre, aéreo y marítimo que hasta el momento no han dado resultados.

En el operativo también participa un avión Vigía C-52 con una cámara térmica, a lo que se sumó el apoyo de drones, el de un equipo de Alta Montaña del Ejército de Chile y hasta perros de búsqueda en conjunto con sus guías.

Según la prensa nacional, se espera que la familia del británico llegue a Chile para también participar de las gestiones y de la investigación que se está llevando a cabo.

