Revuelo en Chile por el video del actor Cristián de La Fuente besando a una mujer que no es su esposa en México

El actor Cristián de La Fuente está en el ojo del huracán por el polémico video besando a otra mujer. (Foto: Instagram/@iamdelafuente)

Un verdadero escándalo ha generado el video del actor chileno Cristián de La Fuente besando a una mujer que no es su esposa. El actor admitió los hechos y en Chile las reacciones no se han hecho esperar.

En las últimas horas se viralizó un video en donde aparece De la Fuente al interior de un restaurant en México besando a una mujer. Las imágenes fueron liberadas por el programa “Primer Impacto” de Univisión y habrían sido registradas el pasado 15 de septiembre.

Según lo que se ve en el video, el actor estaba acompañado por su amigo Juan Soler y la información periodística destacó que habría estado “una hora” compartiendo en el local con la mujer, sin prestar atención a las personas que estaban en el restorán.

Ana María Alvarado, presentadora de televisión mexicana, comentó que “al lugar (donde estaba De la Fuente y su amigo, Juan Soler) llegó una chica. (Era) fan de Cristián de la Fuente (y fue) directo con él. Él no se resistió, ella quiso besarlo y él aceptó el beso”.

Frente a esta revelación, el actor salió a enfrentar los dichos y admitió que besó a la mujer. “Cometí un error”, dijo, para agregar que “una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”. De La Fuente además dijo que “es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, ésa es la verdad”.

Reacciones en Chile

Todo tipo de reacciones han generado las imágenes de Cristián de La Fuente besando a otra mujer que no es su esposa. Desde la política hasta el espectáculo se han hecho parte quienes han opinado sobre esta infidelidad.

Para Patricia Maldonado, figura del espectáculo chileno, lo que pasó con De La Fuente tendría relación con su postura a favor del Rechazo a la propuesta constitucional. Recordemos que el actor fue una figura clave a favor de esta causa, asistiendo a medios de comunicación y a actividades públicas. “Dicen qué horror lo de Cristián de la Fuente (…) ¿Saben por qué lo están haciendo? Porque Cristián de la Fuente era por el Rechazo”, dijo Patricia Maldonado para agregar que “si fueran de izquierda, todos estarían con el hocico cerrado”.

Hasta personajes políticos han opinado sobre lo que sucedió con De La Fuente. El diputado Vlado Mirosevic llamó la atención que las imágenes estarían atentando en contra de la privacidad del actor, al ser sorprendido besando a otra mujer.

“Cristián de la Fuente no es santo de mi devoción. Para nada. Pero exponer video besando a alguien en un bar atenta contra su privacidad y el respeto a su libertad individual, y por supuesto de ella. ¿Por qué la sociedad tiene el derecho de hacer juicio moral sobre dos adultos?”, dijo el parlamentario.

Mirosevic manifestó que “perdonen lo impopular, pero creo que debemos poner límite a ciertos enjuiciamientos públicos, eso nos lleva al peor escenario democrático. No todo vale al momento de destruir la imagen de quien piensa distinto a ti. Ganemos porque nuestras ideas son más civilizadas, pero no así”.

