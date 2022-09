Misterio en Chile: buscan a un astrónomo británico desaparecido hace 11 días

El astrónomo Thomas Richard Marsh lleva desaparecido hace 11 días en Chile.

Una enigmática desaparición ha sucedido en el norte de Chile e involucra a un astrónomo británico. Desde el 16 de septiembre pasado que no se sabe nada de él y las autoridades están trabajando para esclarecer el misterio.

Se trata del científico Thomas Richard Marsh a quien se le perdió todo tipo de rastro en las cercanías del observatorio internacional de La Silla, el cual está ubicado en la comuna de La Higuera, aproximadamente a unos 600 kilómetros al norte de la capital de Chile.

El hombre de 61 años de edad es intensamente buscado por la Policía de Investigaciones (PDI), además de personal del Ejército y Carabineros. Marsh fue visto por última vez durante el 16 de septiembre pasado y había llegado al país dos días antes de su desaparición para avanzar en una investigación científica.

El último en ver a Marsh fue un alumno que llegó con él al país. Este joven ha sido intensamente interrogado por las autoridades para encontrar luces del paradero del científico. “La última vez que ellos tuvieron contacto fue el día anterior a que se reportara su desaparición. Se despidieron para ir a acostarse, y al día siguiente almorzarían o tomarían desayuno juntos, pero no apareció” dijo la astrónoma Odette Toloza.

Hasta ahora lo único que se ha encontrado de Marsh son sus llaves de la habitación en donde hospedaba, las cuales fueron halladas en el trayecto entre su pieza y uno de los telescopios.

Hipótesis

El Observatorio La Silla se ubica en los límites del desierto de Atacama, a 600 kilómetros al norte de Santiago de Chile. (Fotografía: www.eso.org)

Una de las hipótesis que se manejan es que Marsh salió a practicar trekking, una de las actividades a las que es aficionado. El fiscal chileno Andrián Vega sostuvo que se ha mapeado buena parte del sector y que la búsqueda se ha enfocado en lugares por los que un caminante habría transitado. “Habiéndose mapeado gran parte del sector, se ha focalizado a la búsqueda en ciertos sectores más obvios para una caminata por parte de un caminante y se han encontrado ciertos indicios que pueden indicar que hubo paso de personas por aquellos lugares”, dijo Vega.

El persecutor agregó que el esfuerzo por hallar a Marsh “se ha centrado en la búsqueda a pie” y que “no existen indicios que nos hagan pensar que él no está vivo”. Se estima que el área de búsqueda considera más de 3.000 hectáreas de terreno en precordillera.

“Por lo tanto, se ha centrado en la búsqueda a pie y apoyado por drones y también a otro tipo de medios tecnológicos para identificar precisamente esas pistas. Esperamos en los próximos días, avanzar en todo terreno para ir descartando la posible vía de caminata de este ciudadano británico. No existen indicios que no hagan pensar que él no esté vivo, así que estamos buscando una persona viva y extraviada con todos los medios a nuestro alcance para darle tranquilidad a la familia”, agregó Vega.

El foco de las labores de la PDI es saber cuáles fueron las circunstancias de la desaparición del astrónomo, por lo que se manejan otras hipótesis y ya se ha rastreado las instalaciones del Observatorio Astronómico La Silla así como también se ha procedido a entrevistar a todas las personas. Incluso se investiga una presunta discusión entre el estudiante tesista y Marsh, a lo que el fiscal Vega sostuvo que “no descartamos ninguna posibilidad y las teorías posibles se mantienen abiertas”.

Familia

Mientras avanza la búsqueda la familia de Marsh hizo un desesperado llamado para encontrar por medio de una publicación de Instagram. “Él es mi padre. Ha estado desaparecido en Chile desde el 16 de septiembre. Por favor compartan esto, estamos desesperados por encontrarle”, comunicó Tabita Marsh, hija del astrónomo.

La publicación además agregó que “se encontraba fuera en una observación en el Observatorio ‘La Silla’, en Chile cuando desapareció. La ciudad más cercana es La Serena. Si alguien tiene cualquier información o cree que puede ayudar de cualquier forma, por favor contacte a la policía”.

