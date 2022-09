Lenin Moreno: “Un gobernante debe hacer lo correcto, no lo popular”

Lenin Moreno en conferencia desde Miami

Lenin Moreno es señalado por muchos como el responsable de ponerle fin al Socialismo del Siglo XXI que en Ecuador condujo Rafael Correa. Él se despega de tal logro, aunque dice que su administración puso las finanzas del país en orden y revivió la democracia, al regresar la división de poderes y eliminar la reelección indefinida. Que no es poca cosa.

“Muchos tienen la generosidad de atribuirme la responsabilidad de haber terminado con el Socialismo del Siglo XXI y haber impedido que vuelvan al poder. No es así, es el conjunto de todos, que al final con su apoyo a nuestro ejercicio libertario permitieron que eso se convierta en una feliz realidad. Con este caso, se genera una Latinoamérica que tiene esperanza”, dijo Moreno, quien pese al optimismo hacia el futuro afirmó que lamentablemente los pueblos no aprenden muchas veces de sus errores.

Moreno habló en la ciudad de Miami, al sur de Florida, desde el Museo Americano de la Diáspora Cubana, como el expositor principal de la conferencia Transición y Defensa de la Democracia en Ecuador, organizada por el Instituto Interamericano por la Democracia. Previo al ex presidente Moreno, expusieron sus puntos de vista el político ecuatoriano Francisco Endara, el ingeniero Marcel Feraud y el escritor cubano Armando Valladares, quienes explicaron lo que ocurrió en aquel país bajo la administración Correa y lo relacionaron con el chavismo en toda la región. Al llegar el momento de Moreno, no tuvo medias tintas para catalogar lo ocurrido.

“¿Qué debe hacer un gobernante? Pues hacer lo correcto, no lo popular. Uno siempre tiene el peligro de caer en la tentación de ser popular, de conservar la aceptación de la ciudadanía. Cuando hay que componer un país, cuando hay que poner las cuentas en orden, cuando hay que recomponer la democracia, no se puede engolosinar a un pueblo. No se puede satisfacer todo aquello que el pueblo exige. No se puede gastar el dinero del estado, no se puede endeudar groseramente para poder satisfacer las demandas de todos los grupos sociales”, enfatizó.

El ex ministro boliviano, Carlos Sánchez Berzaín, dirige el Instituto Interamericano por la Democracia. Elogió la valentía de Lenin Moreno y fue otro de los destacados oradores de la exposición (Infobae)

“La farsa del Socialismo del Siglo XXI puede ser derrocada si cada quien hace lo que le corresponde (…). El Socialismo del Siglo XXI tiene un discurso fácil, un discurso que engolosina al pueblo, prometen bajar el cielo a la tierra, prometen hacer la tarea de Dios en la tierra. No tienen ningún recelo de mentir, de negar sus actos de corrupción, de barbarie. No tienen recelo de negar que ha habido corrupción, que ha habido secuestros, que ha habido asesinatos, que ha habido torturas y que ha habido violaciones a la democracia y a la constitución”, agregaba el ex presidente.

Irónicamente, Moreno llegó a la política gracias al apoyo de Correa. Sin embargo, Moreno asegura no haber tenido miedo en separarse del ex aliado de Hugo Chávez y Raúl Castro, remarcar los errores e intentar cambiarlos, pese a sufrir presiones y amenazas. Además, tuvo que lidiar con una economía muy débil y un barril de petróleo en su punto más bajo.

Como parte de su disertación, al encontrarse en Estados Unidos, también fue un tema importante de su exposición lo ocurrido por Julian Assange, el hombre acusado de divulgar ilegalmente información clasificada del gobierno norteamericano, que recibió bajo Correa asilo en la embajada ecuatoriana de Londres. Moreno fue quien puso punto final a ese acuerdo entre el chavismo y el es espía, por lo que debió abandonar la sede diplomática de la capital británica.

“Ustedes saben perfectamente que a pesar de estar prohibido que la persona que exige asilo en una embajada hable de los gobiernos, sobre todo aquellos amigos, pues era un señor que intervenía en las elecciones. Intervino en las elecciones de este país. Intervino en las elecciones de España (…) por supuesto le pedimos que abandone la embajada, no sin antes comprometer al gobierno inglés de que no se le iba a extraditar a un país donde corría peligro su vida. Este señor que ofendía a todos, de manera selectiva, empezó a manchar con sus heces las paredes de la embajada ecuatoriana tratando de burlarse de un país que le había dado asilo”, narró Moreno.

Daniel Hadad, fundador de Infobae, presenta al expresidente ecuatoriano Lenin Moreno, durante una conferencia organizada por el Instituto Interamericano por la Democracia (Infobae)