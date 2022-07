Escándalo en Ecuador: un video revela como un ex ministro de Rafael Correa presionó para ocultar irregularidades en contratos con petroleras

José Luis Cortázar, exdirector de la ARCH, borró de su auditoría los señalamientos sobre la falta de sustentos técnicos para fijar la tarifa de USD 30,6 a favor de la petrolera Schlumberger

Un video grabado por el ex director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), José Luis Cortázar, descubre los acuerdos realizados entre el gobierno de Rafael Correa y compañías privadas relacionados con la explotación petrolera. Cortázar, por presiones del exministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, borró observaciones técnicas sobre los contratos del correísmo con petroleras privadas . Esto habría causado graves perjuicios económicos al Estado.

El medio digital Primicias, a través del periodista especializado en seguridad Arturo Torres, revelaron la grabación de cámara oculta hecha por Cortázar. Esta no es la primera vez que uno de los videos hechos por Cortázar causan conmoción en la opinión pública. En mayo de este año, el portal de investigación Código Vidrio, publicó un video oculto grabado por Cortázar donde el ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glas, ahora preso por corrupción, le pedía al funcionario que no dejara “nada por escrito”, pues eso luego podría servir a la oposición para apresar al expresidente Rafael Correa.

En el 2014, el gobierno de Rafael Correa experimentaba la disminución en el precio del petróleo. Para lograr mantener el flujo de gastos, se entregó la producción de siete campos petroleros a empresas privadas. A cambio de la inversión, las compañías recibirían el pago de una tarifa por cada barril de crudo, según explica la investigación de Primicias.

El exministro a cargo de los sectores estratégicos, Rafael Poveda, impulsó esas licitaciones. Poveda era cercano al correísmo, sobre todo a Jorge Glas. El ex ministro incluso fue parte de las negociaciones para el financiamiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que presenta más de 8.000 fisuras en su planta central y que ha causado un millonario perjuicio al Estado. Desde el 2012, Poveda lideró la Cartera de Estado de los sectores estratégicos. Renunció en el 2016 y actualmente reside en Chile.

Aunque las estimaciones técnicas oficiales de la época sugerían que la tarifa que debían recibir las petroleras privadas por cada barril de crudo eran de USD 13, según ha denunciado el legislador Fernando Villavicencio; en el 2012, el correísmo entregó a los consorcios Shushufindi S.A, cuya principal accionista es la compañía Schlumberger; y a Pardaliservices la coadministración de los campos petroleros Shushufindi-Aguarico y Libertador-Atacapi, por un periodo de 15 años y se comprometió en pagar una tarifa de USD 30,62, en Shushufindi; y USD 39,53, en Libertador , según recoge Primicias.

El video que compromete a los exfuncionarios del correato se grabó el 15 de julio de 2014. Ese día el entonces ministro Poveda convocó a una reunión a José Luis Cortázar, entonces director de la ARCH y a Pedro Merizalde, que era ministro de Recursos Naturales no renovables. En la reunión, Poveda advirtió a Cortázar sobre las observaciones que había indicado en la auditoría que realizó sobre el contrato con el consorcio Shushufindi. Lo que preocupaba a Poveda era que en la auditoría se detectó que la tarifa pagada, así como la curva que establecía la capacidad de producción del campo, no tenía ningún fundamento técnico ni estaba documentada.

En el video se observa que Poveda cuestiona a Cortázar por auditar el contrato con las petroleras privadas y le advierte sobre el riesgo de que las observaciones afecten a otros contratos que el gobierno firmaría con otras compañías privadas. Cortázar explica al entonces ministro que la curva está “muy por debajo de los ensayos que sus técnicos habían calculado”, generando así perjuicios al Estado en favor de las petroleras privadas: “ No hay un sustento de cómo se calculó la tarifa. No está en el contrato ni en los expedientes; la tarifa dice que es de USD 30,62, pero no de dónde salió. Hemos pedido por escrito y tampoco nos han contestado ”, dice Cortázar.

En la reunión, el entonces ministro increpa a Cortázar que con aquellas observaciones “destruyes todo el contrato”. Además le recuerda que cada uno debe cumplir con sus roles: " Lo grave es la afirmación que en dos líneas destruyes todo el contrato. O sea, no sirve este modelo de contrato (…), lo que estás cuestionando es toda la política petrolera de los últimos cinco años, José Luis ”, dice Poveda a Cortázar.

Luego del encuentro que habría durado alrededor de una hora, Cortázar le dice a Poveda que borrará esas observaciones sobre la falta de criterios técnicos al establecer la tarifa de la auditoría. Cortázar cumplió lo prometido y omitió de su auditoría los señalamientos sobre la tarifa de USD 30,6 a favor de Schlumberger.

