El diplomático argentino Diego Guelar cargó contra Evo Morales: “Es un cobarde que huyó”

El diplomático argentino Diego Guelar -ex embajador en China, Estados Unidos y Brasil- fue tajante al definir el rol del ex mandatario boliviano Evo Morales durante el proceso que derivó en su abandono del poder en 2019: “Es muy claramente un cobarde que huyó. No hubo golpe”.

En diálogo con un canal de televisión argentino, Guelar recalcó que fue Morales el que renunció a la Presidencia cuando estalló la crisis: “Él firmó la renuncia junto a su vicepresidente (Álvaro García Linera). No se resistió”, destacó.

“Acá hubo nada más dos hombres cobardes que huyeron”, siguió, al hacer referencia a Morales y García Linera. “No hubo coacción ni les colocaron un revólver en la cabeza a ninguno de los dos”, continuó.

“Fueron, firmaron y huyeron. Tan simple como eso”, resaltó el diplomático; quien además comparó la decisión de Evo Morales con la que tomó Salvador Allende en Chile. “El ex presidente de Chile Salvador Allende se resistió a que lo sacaran del poder y terminó suicidándose. Hay muchos que dieron su vida de forma noble y valerosa. Este no sería el caso”, detalló.

Luego se refirió a la acusación por parte del gobierno boliviano contra Mauricio Macri, presidente de Argentina en ese momento. “La acusación que hay sobre que Argentina fue cómplice o el ex presidente Mauricio Macri fue cómplice es un delirio”, indicó; al tiempo que reivindicó a la ex mandataria interina Jeanine Áñez: “Le dieron diez años de cárcel cuando lo único que hizo fue hacerse cargo de lo que ellos dejaron”.

Evo Morales en su visita a Alberto Fernández

El presidente argentino, Alberto Fernández, compartió un almuerzo de trabajo este martes con Evo Morales, en donde dialogaron sobre la actualidad de la región y la “profundización de lazos” entre ambas naciones, de acuerdo a un comunicado oficial.

“Con mucha alegría y un fraternal abrazo, me reencontré con mi hermano Evo Morales en el Día de la Confraternidad Argentino-Boliviana, seguimos profundizando los lazos entre nuestros pueblos y fortaleciendo la democracia en Latinoamérica”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

El encuentro tuvo lugar en la Casa Rosada -sede del Poder Ejecutivo- y Fernández estuvo acompañado por su portavoz, Gabriela Cerruti; el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el embajador designado en Venezuela, Oscar Laborde, y los diputados nacionales Eduardo Valdés y Carlos Heller.

Esta reunión cobra particular importancia porque se cumplen 242 años del nacimiento de la generala Juana Azurduy en Potosí, quién representa la unión de los pueblos boliviano y argentino por su lucha en las guerras de independencia hispanoamericanas.

Tras la reunión con el jefe de Estado argentino, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) visitó el Instituto Patria, un “think tank” del kirchnerismo y bastión de la vicepresidenta Cristina Fernández.

Allí, Evo Morales brindó una charla en la que reivindicó la estatización de los recursos y servicios básicos de su país y el resto de Latinoamérica, así como sus habituales críticas al “imperialismo” estadounidense.

“Hasta cuándo las privatizaciones nos van a dominar, gobernar y quitar nuestros recursos naturales. La política económica viene de los movimientos sociales, no del FMI, para eso es necesario nacionalizar los recursos básicos. Los servicios básicos deben ser un derecho humano y no un negocio privado”, arengó Morales en medio de la conferencia.

