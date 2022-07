Chile: el ex presidente Ricardo Lagos dijo que la nueva Constitución no tiene consenso suficiente

El expresidente chileno, Ricardo Lagos, ingresando al Palacio de La Moneda EFE/Alberto Valdés

A pocos días que la Convención Constitucional (CC) terminara su trabajo, ha vuelto a estallar la polémica en Chile. En esta oportunidad, el ex presidente Ricardo Lagos expresó su excepticismo sobre la nueva Constitución.

El origen del escándalo ocurrió cuando el ex mandatario publicó una carta manifestando que las alternativas del Apruebo y el Rechazo “están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana”, y que por esto, “el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría”. Además, Lagos disparó en contra de la actual Carta Fundamental la que es ampliamente rechazada por el país.

Chile estuvo inmerso en un proceso constituyente que se inició el 4 de julio del 2021 y terminó esta semana con la entrega del borrador oficial de una nueva Constitución. Este proceso se desarrolló en el país luego que el 18 de octubre del 2019 estallara una crisis social en todo el territorio nacional, lo que obligó a la clase política a iniciar un proceso constitucional para remover la actual Carta Fundamental escrita en la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El borrador oficial entregado por la CC será votado en un plebiscito del próximo 4 septiembre. En esa jornada, los chilenos tendrán que votar por Aprobar o Rechazar lo propuesto por el órgano constitucional. En caso que gane el Apruebo el texto de la CC reemplazará la constitución de Pinochet, mientras que si gana el Rechazo seguirá imperando la actual.

En la última encuesta revelada por Data Influye, el 46% de la población estaría a favor del Rechazo mientras que el Apruebo le pisaría los talones con un 41% de respaldo ciudadano.

Qué dijo Lagos

Ricardo Lagos propuso continuar con el proceso constituyente una vez que se realice el plebiscito chileno del 4 de septiembre. REUTERS/Ivan Alvarado

Por medio de una carta el político gobernante del país desde el 2000 al 2006 declaró que “Chile merece una Constitución que logre consenso. Como ninguno de los 2 textos que puedan resultar del plebiscito lo tiene, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría”.

Lagos aclaró que después del plebiscito el proceso constituyente no se terminará. “El proceso constituyente en el que hoy estamos embarcados no terminará el 5 de septiembre, al día siguiente de que sepamos el resultado del Plebiscito de salida, porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana. La Constitución vigente tampoco logra concitar ese apoyo, pues se utilizó el poder de veto de sectores partidarios del Estado ausente o subsidiario cada vez que se buscó reformarla”.

Para el ex mandatario, el desafío por delante es “construir una buena Constitución que nos una, a partir del texto que resulte vencedor. Tengo la convicción que ese es el gran desafío que deberán enfrentar, en un par de meses, las fuerzas políticas”.

Lagos propuso cambios que debieran ocurrir si gana el Rechazo. “Habría que rebajar el quórum para reformas constitucionales; eliminar las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado y suprimir el control preventivo de oficio y del Tribunal Constitucional”, dijo el ex presidente.

En caso que gane el Apruebo, Lagos propuso que “habría que devolver el nombre del Poder Judicial equivalente a los otros dos poderes Legislativo y Ejecutivo a sus temas de administración de justicia y cambiar la integración y las facultades del Consejo de la Justicia y eliminar la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial”.

Reacciones a la carta

Para el presidente Gabriel Boric, el escrito de Lagos “lo tomo como un aporte importante al debate, más aún proviniendo de quien viene”, y que el histórico político “tiene todo el derecho a entregar la postura que él estime conveniente”.

El Partido Socialista (PS) sostuvo que la carta de Lagos le hace un flaco favor al Apruebo. “Mi opinión es que el Presidente se equivocó y yo espero que él rectifique. Se equivocó, porque el Apruebo y el Rechazo no son lo mismo, el Apruebo significa dotar a Chile de una nueva institucionalidad, en un Estado democrático y social de derechos que enfrente los temas pendientes que llevaron a un estallido social”, dijo Camilo Escalona, secretario general de la colectividad.

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Matías Walker, quien votará por el Rechazo, declaró que “compartimos” las reflexiones del ex presidente porque “con esta propuesta de la Convención no alcanza, no logra el objetivo de construir una casa común y el llamado que nos hace el Presidente Lagos es a seguir buscando una nueva Constitución que garantice un consenso para todos los chilenos y chilenas”.

Por su parte, el hijo del ex presidente Lagos, el senador Ricardo Lagos Weber, explicó que lo que intentó decir su padre es que “las constituciones deben ser un instrumento que nos permita dentro de las sociedades ver cómo procesamos nuestras diferencias”.

