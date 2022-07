Uruguay: un alcalde renunció tras la denuncia por acoso sexual de su secretaria

Jorge Meroni fue diputado de Montevideo por el MPP desde 2015 hasta 2020. Foto: Mauricio Zina, adhocfotos

El Movimiento de Participación Popular (MPP) le pidió la renuncia al alcalde del Municipio A (una de las subdivisiones administrativas de Montevideo), Jorge Meroni, tras haber sido denunciado por acoso sexual, informó MVD Noticias.

La semana pasada Meroni fue denunciado por una trabajadora de su secretaría ante la Comisión de Ética de la agrupación y allí “se dio espacio para presentar pruebas” a las partes, además de entrevistar a “las personas involucradas”, informó El País. El alcalde decidió no solo dejar su puesto, sino también desvincularse del MPP a pesar de que eso no fue solicitado expresamente.

El Consejo Municipal del Municipio A se reunió el pasado jueves y Meroni se presentó para presentar su renuncia. Según justifico, esto lo hizo por “motivos ya conocidos ante la prensa”, sin hacer mención directa a la denuncia hecha por la secretaria. Cuando otros miembros del Consejo le pidieron que profundizara en el tema, prefirió guardar silencio por recomendación de su abogado. Según el sector su jerarquía constituye un agravante y, aunque se carece de una decisión judicial en contra de Meroni, consideran que “ya había elementos suficientes” para pedirle la renuncia.

Por temas administrativos, la denuncia entrará a la Intendencia de Montevideo este viernes y asumirá el cargo su suplente Juan Carlos Plachot. No obstante, las autoridades de la comuna ya estaban avisadas sobre esta situación desde el miércoles, dijo El País.

Aunque la denuncia no está en la órbita de la Justicia —solo fue formalizada ante el MPP—, Meroni declaró que piensa tomar acciones judiciales en contra de la mujer que hizo la denuncia.

Fue diputado de Montevideo por el MPP desde 2015 hasta 2020, edil electo por dos períodos y encabezó la Mesa Departamental del Frente Amplio entre 2002 y 2005. El MPP es un grupo político parte del Frente Amplio que fue fundado por exguerrilleros del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y cuenta con figuras como el expresidente José Mujica. En setiembre de 2020 fue electo como alcalde del Municipio A

Otro caso

El diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, fue denunciado en febrero de este año de forma anónima por abuso sexual a través de la cuenta de Instagram Varones Uruguay 2. En un texto escrito por una mujer se narra un encuentro entre ambos y, aunque no hace referencia a ninguna conducta en particular, dice que “terminaron pasando cosas que no tendrían que haber pasado, cosas que no quería hacer” y que “de alguna manera se aprovechó” de ella.

A partir de esta denuncia, el diputado pidió licencia en el Parlamento. Días después, la mujer se retractó de la acusación e hizo públicas las disculpas: “Habiéndome percatado del error en que incurrí al dar a conocer dichas consideraciones por este medio, es que procedo a pedir disculpas a través del mismo”, indicó la mujer a través de la cuenta de Instagram.

Sin embargo, Meroni se encuentra sometido al análisis del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio por otra denuncia realizada por su exesposa, quien llevó el caso a la Justicia de Familia, según publicó El Observador.

