Joseph Humire: “Es probable que el avión iraní haya sido parte de una acción encubierta de transferencia militar”

Habría que investigar lo que sucedió en la escala que hizo en Córdoba el Boeing 747-3B3(M), en configuración cargo, matrícula YV3531, que era propiedad de la empresa iraní Mahan Air hasta enero, y fue transferida a Emtrasur Cargo, filial de la empresa estatal venezolana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa). También se debería aclarar por qué aparece un acta con al menos seis tripulantes iraníes y otra levantada en Ezeiza donde son sólo cinco. Y, aún más importante, la carga del avión debe ser inspeccionada por expertos en armamento para determinar si las supuestas “autopartes” no esconden partes para la fabricación de drones de uso militar.

Esto es lo que plantea Joseph M. Humire, un experto en seguridad, especializado en el análisis de las redes de amenazas transregionales, y director ejecutivo del Center for a Secure Free Society con sede en Washington. Y lo hace desde una visión complementaria de la academia (maestrías en economía y relaciones internacionales de la George Mason University) y la práctica. Es también un ex marine con experiencia de combate en Irak. Eso lo convierte en un invitado regular de las redes globales de noticias. Y ahora lo hace con Infobae desde su oficina de la calle 15th NW de Washington.

El Boeing 747-3B3(M), en configuración cargo, matrícula YV3531, propiedad de la empresa iraní Mahan Air hasta enero, y que supuestamente fue transferida a Emtrasur Cargo de Venezuela.

- ¿Por qué este vuelo, su carga y tripulación aparecen como sospechosos? ¿Qué es lo que podría vincular a este avión con el terrorismo?

-La sospecha de que este vuelo pueda presentar una acción encubierta o amenaza a la seguridad regional está basado en el conocimiento de cómo operan los regímenes en Irán y Venezuela y sus vuelos estatales. Para los que siguen de cerca la guerra civil en Siria, Mahan Air es muy conocida por transportar armamento a terroristas y soldados de Irán en ese país. Conviasa, en el lado de Venezuela, es conocida por facilitar movimientos militares de Irán en America Latina. Conviasa es dueño de Emtrasur. El avión pertenecía hasta hace poco a Mahan Air. Y Emtrasur no es una aerolínea privada o comercial. Es una aerolínea estatal que tiene funciones estratégicas para el régimen de Maduro y sus aliados en Irán.

-¿Qué podrían haber estado haciendo en un avión de carga cinco iraníes y 14 venezolanos, algunos de ellos vinculados a los servicios de inteligencia de sus países?

Probablemente tiene que ver con una transferencia militar (materiales, personal, tecnología, etc.) y seguramente no es la primera vez que lo hacen.

-¿Podrían haber realizado algún tipo de entrega de armas?

No sé si serán armas como tal. Pienso más bien que son partes y componentes para los nuevos aviones no tripulados en Venezuela, que están bajo la supervisión de Iran. Esta nueva aerolínea Emtrasur es parte de ese esfuerzo del régimen de Maduro en Venezuela para fabricar drones militares.

el piloto del avión iraní retenido en Ezeiza, Gholamreza Ghasemi, cuando oficiaba de máximo directivo de la compañía aérea cuestionada.

-¿Podrían haber estado operando para Rusia que necesita en este momento armas para su invasión a Ucrania?

Posible, pero lo dudo. Rusia es un aliada estrecha tanto de Irán como de Venezuela.

-Si este avión trasladó embarques de cigarrillos de contrabando desde Ciudad del Este a Aruba ¿Cree que podría estar contrabandeando otros elementos (drogas, armas, etc.) en esa ruta tan particular?

El viaje a Ciudad del Este me parece que fue un pago por otros servicios. Como ya sabemos, los financistas de las redes de Irán y Hezbollah operan allí, en la Triple Frontera. Es posible que haya habido algún tipo de triangulación económica que implicaba la entrega de cigarrillos de contrabando a cambio del lavado de dinero o la entrega de armas.

-Si este avión no hubiera estado en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿cree que podría haber sido detectado?

-No, sin esa alerta internacional este avión y tantos otros hubieran pasado desapercibidos. Por eso es muy importante que la administración Biden tome este caso como un ejemplo a seguir y pueda mostrar que las sanciones son importantes. Si Mahan Air y Conviasa no hubieran sido sancionadas, este avión con posibles intenciones nefastas podría haber pasado desapercibido en Argentina.

Personal de la Policía Federal Argentina leyendo las actas a los tripulantes venezolanos e iraníes retenidos en un hotel cercano al aeropuerto de Ezeiza.

-En un tuit, usted dijo que había que investigar particularmente qué hizo el avión cuando aterrizó en la ciudad de Córdoba, supuestamente porque Ezeiza estaba cerrado por la neblina ¿Por qué cree que la escala en Córdoba es clave?

-Córdoba siempre ha sido ciudad de interés para los iraníes por su industria militar y aviación que existe en esa ciudad.

En el tuit especificaba:

Córdoba es sede del fabricante de armas argentino Fabricaciones Militares FM que, desde 2012, tiene un MOU (acuerdo) con CAVIM, el brazo logístico de defensa de Venezuela y socio militar estratégico de Irán.

Esto podría ayudar a explicar el posible propósito encubierto de este vuelo.

Hace más de un mes, el Ministro de Defensa argentino inauguró con FAdeA en Córdoba un nuevo avión de entrenamiento avanzado Pampa III con tecnología/partes de aviación similares a las utilizadas en otras aeronaves que Maduro está desarrollando en Vz con la orientación de Irán.

La aerolínea en cuestión, Emtrasur, es una filial de carga de la aerolínea estatal de Vz, Conviasa, inaugurada en Nov 2021 durante el 1er anniv de la Empresa Nacional Aeronáutica EANSA, que es un proyecto conjunto entre Conviasa y CAVIM.

EANSA y CAVIM gestionan las adquisiciones para el programa de drones de Vz, que es donde entra Irán.

Durante 15 años, Irán ha desarrollado el programa de aviones no tripulados de Vz hasta el punto de que el régimen de Maduro está a punto de tener aviones no tripulados de combate operativos modelados según el Mohajer-6 de la IRGC.

Irán es un maestro de las operaciones de doble uso que mezclan lo comercial con lo militar. Lo que dice “piezas de automóviles” podrían ser otras piezas utilizadas para los programas militares conjuntos Irán-Vz sancionados.

El avión Emtrasur viaja habitualmente a Rusia y Serbia y anteriormente a Bielorrusia. ¿También es para piezas de automóviles?

-¿Había más ciudadanos iraníes en el avión de los que aparecen en las actas? ¿Qué podría haber sucedido con ellos?

No lo sé, pero sí me consta que hay una lista que tienen en Argentina que suma seis iraníes en vez de los cinco que fueron registrados en el acta de migraciones. Ahora, puede ser que esa otra lista fuera un error. No habría que descartarlo. Pero también puede ser que alguno se haya identificado cuando el vuelo llegó a Argentina el 6 de junio y que no se haya registrado cuando el avión fue detenido y se confeccionó el acta dos días más tarde. Pero me parece una pregunta válida para hacer al gobierno argentino.

-¿La misión de este vuelo podría haber sido la de probar la reacción de la seguridad argentina en preparación para algún tipo de acción posterior?

No lo creo. Ya tienen mucha información. Hubo varios otros vuelos parecidos como este que llegaron a la Argentina en meses y años anteriores. No me refiero de este mismo avión en particular sino de otros aviones provenientes de Venezuela y Bolivia con una misión encubierta parecida. Además, el costo de este vuelo de Emtrasur YV3531 es muy alto para que se haya utilizado sólo para una prueba. Pero pudo haber cumplido varias funciones al mismo tiempo y eso equilibra los gastos.

Inspectores dentro de la bodega del avión irano-venezolano retenido en Ezeiza. Humire plantea que hay que volver a revisar la carga de ese avión y que lo tienen que hacer expertos en armamento.

-El piloto del avión, el capitán Gholamreza Ghasemi, fue aviador militar de la Guardia Revolucionaria Islámica y directivo de al menos dos empresas aéreas vinculadas con esta organización y los comandos Al Quds de Irán (Qeshm Fars Air y Karum Airlines) ¿Es este hombre un agente encubierto iraní operando en América Latina con la protección de Venezuela?

-No tengo información precisa de este señor, pero sé que los pilotos para estos vuelos son escogidos con mucho cuidado porque necesitan tener experiencia no solo en aviación sino también en inteligencia. Irán es maestro en este tipo de operaciones de doble uso.

-Usted plantea que la carga de las supuestas autopartes se puede confundir fácilmente con las de repuestos de armamentos como los drones de uso militar. ¿Habría que hacer revisar la carga por expertos en armamento?

-Si no se ha hecho ya, los inspectores con conocimientos de tecnología y mecánica de aviación deberían inspeccionar la carga dado que las “piezas de automóvil” pueden ser similares a las piezas de aviación que están bajo las sanciones y se utilizan en el armado de drones militares.

