Brasil confirmó su primer caso de viruela del mono: es un hombre de 41 años que está hospitalizado en Sao Paulo

El paciente es un hombre de 41 años que viajó recientemente a Portugal y España (REUTERS/Lukas Barth)

Funcionarios de salud de la ciudad brasileña de San Pablo confirmaron el jueves el primer caso de viruela del mono en el país.

El paciente es un hombre de 41 años que viajó recientemente a Portugal y España, dos de los países que concentran el mayor número de casos de la enfermedad, informó la Secretaría de Salud de la ciudad en un comunicado.

El hombre, de quien no se reveló la identidad, vive en la capital de San Pablo y está internado con “buen estado clínico”, mientras que todos sus contactos están siendo vigilados.

“La confirmación vino del Instituto Adolfo Lutz luego de la realización de un diagnóstico diferencial de detección por RT-PCR del virus Varicela Zoster (negativo)” y otro análisis que identificó “el genoma del Monkeypox Virus”, precisó un comunicado de la secretaría de Salud.

El funcionario agregó que se monitorea otro caso sospechoso, el de una mujer de 26 años que también se encuentra hospitalizada. No ha viajado recientemente y se siente bien.

El caso fue informado previamente esta semana por los medios locales, pero las autoridades lo confirmaron el jueves.

Ya hay países que están vacunando contra la viruela del mono (REUTERS/Christinne Muschi)

La OMS ya ha registrado más de 1.000 casos confirmados en 29 países en los que la enfermedad no es endémica, con un mayor número en Reino Unido, España, Portugal, Canadá y Alemania.

La viruela del mono es considerada una enfermedad viral rara transmitida por el contacto próximo con una persona infectada y con lesiones en la piel.

Los primeros síntomas pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y en la espalda, escalofríos o cansancio. Las lesiones en la piel se desarrollan entre el primer y tercer día desde la aparición de los síntomas.

Las autoridades paulistas recomendaron el lavado de manos, higienizar cualquier material utilizado por una persona enferma y evitar contacto próximo para evitar contagios.

La enfermedad, que se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, actualmente es considerada endémica en una docena de países africanos.

Su aparición en países no endémicos preocupa a los expertos. Hasta el momento los casos confirmados en regiones no endémicas son generalmente benignos y no se han reportado muertes.

Hasta el momento, entre las naciones que iniciaron con la aplicación de inmunizaciones se encuentran: Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. En estos países se definió adoptar la estrategia denominada “vacunación en anillo”, es decir que tras detectar un caso sospechoso, se realiza un rastreo estricto de los contactos. Según advierten los expertos, este método no podría implementarse en todas las naciones, no solo por la disponibilidad de vacunas, sino porque, además, las personas deben aceptar ser inmunizadas.

Pero, además, existe otro posible impedimento. Pese a que las vacunas contra la viruela son seguras, las pruebas sobre la viruela del mono han sido limitadas. Es por eso que, algunos expertos, han señalado algunos reparos ante probables efectos secundarios raros. Según Natalie Dean, bioestadística de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, esta metodología de vacunación en anillo “puede ser una herramienta poderosa”, aunque su efectividad depende del momento en que se apliquen las inmunizaciones.

(Con información de Reuters y AFP)

Seguir leyendo: