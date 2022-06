El artista Yotuel Romero aclaró que Cuba sí está invitada a la Cumbre de las Américas pero el régimen castrista no

El cantante cubano Yotuel Romero, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

El cantante cubano Yotuel Romero afirmó este miércoles que Cuba sí está invitada a la Cumbre de las Américas, celebrada esta semana en Los Ángeles (EEUU), y subrayó que el que no está invitado es el “régimen” de Miguel Díaz-Canel.

“Dicen que no invitaron a Cuba, pero no. No invitaron al régimen. Cuba sí está invitada. Hay muchos cubanos con historias, con anécdotas, con experiencias, que se juntaron y hablaron”, dijo el cantante a Efe tras participar en un foro de la sociedad civil en el marco de la cumbre.

Yotuel, quien se reunió junto a otros activistas con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo que ha explicado a las autoridades estadounidenses “la voluntad que tiene el pueblo de Cuba de ser libre”.

“Esperamos que el mundo siga ayudando a Cuba a buscar su felicidad”, expresó.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó este miércoles en Los Ángeles (California) para participar en la IX Cumbre de las Américas, donde espera cerrar un pacto migratorio regional y reforzar los lazos con el continente.

Biden llegó al aeropuerto de la ciudad californiana hacia las 13.36 hora local (20.36 GMT) acompañado de su nieta, Naomi, y de una amplia delegación estadounidense que incluye al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y al consejero presidencial sobre Latinoamérica, Juan González.

El presidente de EEUU, Joe Biden, en su llegada a Los Ángeles para asistir a la novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. 8 de junio de 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

El mandatario tenía previsto grabar una entrevista en el programa nocturno del humorista Jimmy Kimmel antes de dirigirse al teatro Microsoft de la ciudad para dar la bienvenida a los jefes de delegación de la cumbre.

A las 17.00 horas locales (00.00 GMT del jueves) está prevista la ceremonia inaugural de la cumbre, en la que Biden, como anfitrión, planea dar un discurso sobre la relación de Estados Unidos con el continente.

En su discurso, Biden planea anunciar una alianza con Latinoamérica y el Caribe para impulsar la prosperidad económica del continente mientras se recupera de los efectos económicos de la pandemia de covid-19, según la Casa Blanca.

Esa alianza estará basada en cinco pilares: un nuevo impulso para las instituciones económicas regionales, una actualización de los contratos sociales entre los gobiernos y sus pueblos, así como mejoras en la cadena de suministro, la promoción de las energías limpias y el fomento de un comercio sostenible e inclusivo.

También anunciará más de 300 millones en ayuda alimentaria para la región, que ha visto una subida de precios derivada de la guerra de Rusia en Ucrania porque ambos países son dos de los mayores productores de trigo del mundo.

(Con información de EFE)

