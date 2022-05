Chile: oficialismo y oposición piden que Gabiel Boric extienda la militarización en el Sur por los enfrentamientos con grupos radicales mapuches

El parlamentario de la derecha chilena, Cristián Labbé, pidió mayor respaldo para las Fuerzas Armadas posicionados en la macrozona sur del país.

Un grupo de parlamentarios de gobierno y de oposición esperan que el mandatario Gabriel Boric extienda el Estado de Excepción decretado al sur de Chile, debido a los graves hechos de violencia provocados por grupos radicalizados mapuches en los últimos días.

El 16 de mayo pasado el presidente Gabriel Boric invocó el Estado de Excepción para las provincias de Arauco, Biobío y para La Araucanía, lo que se conoce como la macrozona sur de Chile. En estos lugares se desarrolla desde hace años un conflicto político y social entre mapuches, población civil y autoridades que ha arrojado atentados incendiarios, heridos y muertos.

El decreto del Estado de Excepción fue comunicado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, quien manifestó que se invocaba esta medida para “brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas” en la macrozona sur chilena. “Hemos decidido de hacer ruso de todas las herramientas de Estado, para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de las provincias de Arauco y Bío Bío, y en la Región de la Araucanía”, dijo Siches.

El anuncio del Estado de Excepción obligó a un despliegue militar “acotado” para estas zonas, algo que algunos partidos del gobierno chileno no querían. Además, La Moneda había propuesto con anterioridad un Estado Intermedio, es decir, una intervención que no fuese tan radical en la zona, algo que no prosperó por la presión de la oposición y el poco apoyo que tuvo esta idea al interior del oficialismo.

A pesar de haber decretado esta medida que el ex presidente Sebastián Piñera usó también en los últimos meses de su mandato, los problemas de violencia continúan en la zona. La semana pasada un trabajador forestal falleció en un ataque armado tras recibir un disparo en su cabeza, mientras que un camión fue quemado en La Araucanía.

Extender el Estado de Excepción

Parlamentarios oficialistas y de oposición esperan que el gobierno de Gabriel Boric extienda el Estado de Excepción en la macrozona sur de Chile.

Bajo este contexto es que los parlamentarios de oposición y de gobierno esperan que La Moneda extienda por 15 días más este estado en la macrozona sur de Chile. El diputado Tomás Hirsch dijo a BioBioChile, “que se prorrogue el Estado de Excepción en la macrozona sur es algo esperado. Cuando el gobierno decretó este Estado de Excepción por 15 días sabíamos que venía una extensión por 15 días y, probablemente, a los 30 días el gobierno pida su extensión más allá a través de la votación en el Congreso”.

Una opinión similar tuvo desde la oposición el diputado Cristián Labbé, quien exigió más herramientas a la policía. “Que el presidente y todo su gabinete entiende y razone qué es lo que está pasando en la macrozona sur, y eso significa que pueda extender el estado de excepción acotado que lo llamó él, pero también que le pueda dar más atribuciones y más respaldo a los Carabineros y a los militares”.

Lo anterior es una crítica recurrente que se le ha hecho al Estado de Excepción “acotado” que decretó el presidente Boric. Cuando esta medida se invocó se aseguró que sólo se aplicará en rutas y caminos, algo que la derecha asegura que no está sucediendo y que no está de acuerdo con la manera en que está aplicada esta medida. Por lo mismo, la oposición exige mayores facultades para las Fuerzas Armadas y ampliar el despliegue militar en la zona.

“Lo que se necesita aquí son controles y patrullajes que es lo que en realidad se hizo en la primera etapa. Aquí hay que ser bien sincero: no es que el Estado de Excepción va a venir a solucionar todos los problemas que tiene la región hoy día... Sabemos que no van a llegar a cero los atentados, pero no podemos olvidar que tuvimos una mejora importante desde el punto de vista de las usurpaciones (en el primer estado de excepción), los mismos atentados bajaron durante el Estado de Excepción”, dijo a Cooperativa el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas.

