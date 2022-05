Confesó “La Bestia”: el femicida mexicano rompió el silencio en pleno juicio en Chile y admitió su crimen

"La Bestia" arriesga presidio perpetuo en Chile.

Carlos Humberto Méndez, un ciudadano de nacionalidad mexicana conocido como “La Bestia”, rompió un largo silencio y confesó ante la justicia chilena ser el autor del femicidio en contra de su pareja ocurrido a finales del 2020.

El imputado de 36 años de edad está detenido en Chile después que se le perdiera el rastro a su pareja María Isabel Pavez cuando salió de su casa el 17 de diciembre del 2020. Días después la mujer fue hallada muerta en el departamento de Méndez, quien ha admitido ser el autor del femicidio en contra de Pavez tras dos años de largo silencio.

“Quiero pedir perdón a la familia y a la madre, si bien para mí es difícil entender lo que pasó y aún no logró asimilarlo, no puedo imaginar lo que es para la familia”, dijo “La Bestia” al inicio del juicio oral que se está desarrollando en su contra, todo esto frente a los familiares de su ex pareja.

Pavez de 22 años de edad era estudiante de obstetricia en la Universidad de Diego Portales y su cuerpo fue encontrado el 23 de diciembre del 2020 en un departamento ubicado en Santiago. En tanto, Carlos Humberto González ingresó a Chile el 2009 bajo la identidad falsa de Igor Yaroslav González González cuando era intensamente investigado en México por otro crimen de género en contra de Itzel Barraza de 17 años de edad, quien fue su pareja en la ciudad de Aguascalientes.

“Este sujeto mexicano tenía doble identidad. Venía prófugo de la justicia de México desde hace once años (…) Había una difusión roja por parte de Interpol, que es un llamado que hace la policía de México a objeto de ubicar a esta persona”, dijo Juan Carlos Carrasco, prefecto inspector de la PDI al ser consultado sobre la relación judicial entre el detenido y México.

La desaparición y la muerte de Pavez generó estupor y rabia en todo Chile a tal punto que tras el crimen se inició una verdadera cacería en contra de “La Bestia” quien se dio a la fuga tras su delito y fue detenido en Valparaíso, una ciudad ubicada a 120 kilómetros de Santiago. En esta localidad el imputado se escondía en una hospedería cuando fue apresado por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

La confesión de “La Bestia”

En la fotografía, María Isabel Pavez.

Al inicio del juicio oral en su contra “La Bestia” confesó haber cometido el crimen cuando cumplían 6 años de relación con Pavez. Según su declaración, el hombre atacó a la mujer cuando supo que ella le había sido infiel. “En un momento de rabia, de ira (…) Me di cuenta… el corte fue profundo… no tardó nada en perder la vida. Después de eso lo siguiente que hice fue ir al baño a vomitar. No podía respirar, tomé 4 o 6 calmantes”, dijo el detenido.

Una vez ocurrido el crimen La Bestia no podía “pasar a la habitación, la cerré y me quedé en la sala. Ahí tuve un golpe de realidad cuando mi compañero de departamento llegó a la casa, me puse muy nervioso y él fue al baño, y yo por lo nervioso que estaba, fui a taparla”.

Después de esto Carlos tomó el cuerpo, lo cubrió con un cubrecama y lo escondió en el clóset de su pieza para después viajar a la ciudad de Valparaíso, no sin antes ocupar el celular de su ex pareja y mandarle una serie de mensajes a familiares. Cabe destacar que el Ministerio Público solicitó una pena de presidio perpetuo calificado en contra de “La Bestia” por los delitos de femicidio con agravante de alevosía, premeditación, abuso de confianza y uso de pasaporte falso.

A pesar que México solicitó la extradición de “La Bestia” para juzgarlo en su territorio, Chile prefirió iniciar su propio proceso. De este modo, el imputado deberá esperar el resultado del juicio chileno para clarificar las deudas judiciales que tiene con la justicia mexicana.

