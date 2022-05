Uruguay comenzará a dar la cuarta dosis de la vacuna contra el covid a todos los mayores de 18 años

Las vacunas contra el covid-19 que administrará Uruguay son las de Pfizer y BioNTech

Después de varios días con aumento de casos, Uruguay aprobó este viernes la administración de una cuarta dosis contra el covid-19 para las personas entre 18 a 49 años. El Ministerio de Salud Pública ya había aprobado el cuarto pinchazo para las personas mayores de 50 en febrero y, de este modo, se amplió la franja etaria habilitada a recibirla.

Por su parte, el ministro Daniel Salinas dio las siguientes indicaciones en conferencia de prensa: “Los que les falta dar la tercera dosis, darse la tercera. Los que tienen autorizada la cuarta dosis desde antes del día de hoy, dársela. Ni que hablar los mayores de 70 años”.

La recomendación hecha este viernes por las autoridades uruguayas es exclusivamente para quienes tienen entre 18 y 49 y además presenten alguna comorbilidad que los coloque como población de riesgo. Sin embargo, al ser consultado, Salinas explicó que la agenda se abrirá para toda la franja etaria y también las personas sanas se podrán vacunar. “Cada uno sabe si tiene o no tiene las comorbilidades y si está dentro de los parámetros para dársela, es así que no se va a ejercer un control sobre si tiene o no las comorbilidades”, indicó el ministro.

Según los números oficiales del ministerio, hay un 17% de la población que tiene las dos dosis iniciales, pero no se vacunó con la tercera.

La agenda para la cuarta dosis se abrirá el martes próximo y para recibirla tienen que haber transcurrido 120 días desde que la persona se dio la tercera vacuna o desde que cursó el covid-19.

Uruguay es uno de los países con la tasa de vacunación más alta de la región. Actualmente hay un 84% de la población que cuenta con la primera dosis, un 80% con la segunda, un 57% con la tercera y el 10% con la cuarta (que hasta este viernes estaba habilitada únicamente para los mayores de 50 años).

El aumento de los últimos días

Durante la primera semana de abril el presidente Luis Lacalle Pou anunció el cese de la emergencia sanitaria por covid-19, por lo tanto, el decreto que daba algunas autorizaciones adicionales al Poder Ejecutivo perdió la vigencia. En este sentido, el ministro de Salud Pública aclaró este viernes que “la pandemia todavía no terminó” y señaló que ha habido un “incremento de casos” en el país.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el fin de la emergencia sanitaria durante los primeros días de abril.

“De pronto, hay un sesgo de interpretación de que el cese de la emergencia (sanitaria) es el fin de la pandemia. No es el fin de la pandemia. Se está viendo un repunte de casos en las Américas y en el mundo en general”, explicó Salinas.

En Argentina, por ejemplo, los casos de coronavirus crecieron un 54% en la última semana y en Uruguay el número fue similar con un aumento del 52%. El ministro uruguayo sostuvo que entre el lunes y el jueves de la semana pasada hubo 1.172 nuevos casos, y del lunes al jueves de esta semana se produjeron 2.616 casos.

“Queremos recordar la importancia de mantener las medidas no farmacológicas: los espacios ventilados; el uso de mascarilla facial si se permanece en un lugar sin ventilación durante más de 15 minutos y menos de dos metros de distancia con otras personas, muy particularmente en reuniones donde hay una gran cantidad de personas”, indicó Salinas.





SEGUIR LEYENDO: