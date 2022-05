El consejo de Walter Orthmann, el hombre de 100 años que obtuvo el Récord Guinness de mayor antigüedad en la misma empresa

Walter Orthmann a los 15 y ahora (crédito: Guinness World Records)

Walter Orthmann celebró el mes pasado dos grandes hitos: cumplió 100 años y batió el récord mundial de carrera profesional más larga en la misma empresa.

Orthmann tenía sólo 15 años cuando empezó a trabajar como ayudante de envíos en una empresa textil del estado de Santa Catarina (Brasil) llamada Industrias Renaux S.A. (ahora conocida como RenauxView), según el Guinness World Records.

Este brasileño tiene el récord de trabajar 84 años y nueve días en la misma empresa (REUTERS/Diego Vara)

“En 1938, se esperaba que los niños trabajaran para ayudar a mantener a la familia”, contó a Guinness World Records. “Como era el hijo mayor de cinco, mi madre me llevó a buscar trabajo a los 15″. Solicitó un trabajo en una fábrica de tejidos cercana y, debido a su gran dominio del alemán, fue contratado en el acto. Desde entonces, ha trabajado para la misma compañía. Así, Orthmann ostenta el Récord Mundial Guinness por trabajar en la misma empresa durante 84 años y nueve días.

Después de empezar como asistente de envíos, Orthmann ascendió a un puesto de ventas y, finalmente, a un puesto de director de ventas.

Trabajar en RenauxView le dio la oportunidad de viajar por todo Brasil y conocer a gente de diferentes países, pero su parte favorita de tener un trabajo es el compromiso y la rutina que conlleva. Se esfuerza por hacer ejercicio todos los días y sigue yendo en coche a la oficina cada mañana.

Walter Orthmanncada mañana va en su auto a trabajar

A lo largo de sus 84 años de trabajo, ha visto cambiar muchas cosas en la empresa, en el país y en el mundo. Por ello, ha llegado a comprender que una de las partes más importantes del negocio es estar siempre al día y adaptarse a los distintos contextos.

¿Su consejo para encontrar una carrera para toda la vida? “Sigue tus pasiones y encuentra un empleador que se alinee con tus objetivos y valores”, afirmó.

“Cuando hacemos lo que nos gusta, no pasa el tiempo”, insistió en su entrevista con Guinness World Records, y añadió que su condición de poseedor de un récord mundial es su " mayor orgullo”. Este 2022 rompió su propio récord, que estableció en 2019 después de trabajar en RenauxView durante 81 años y 85 días.

El hombre de 100 años tiene una rutina de ejercicios matinales

(REUTERS/Diego Vara)

A lo largo de sus 84 años de carrera, Orthmann también ha aprendido que el secreto del éxito es centrarse en lo que tienes delante. “No hago mucha planificación, ni me importa mucho el mañana”, dijo Orthmann. “Lo único que me importa es que mañana será otro día en el que me despertaré, me levantaré, haré ejercicio e iré a trabajar; hay que ocuparse del presente, no del pasado ni del futuro... El aquí y el ahora es lo que cuenta”.

El 19 de abril de 2022, Walter Orthmann cumplió 100 años. Celebró su centenario en compañía de sus compañeros de trabajo, amigos y familiares con una fiesta

inolvidable.

Walter Orthmann festejó su logro rodeado de familiares y compañeros de trabajo

Orthmann, pro ahora, no piensa en el retiro

Su carisma, empatía y humanidad lo convierten en un líder fuerte y representativo. Goza de buena salud, con excelente claridad mental y memoria. Disfruta de una vida tranquila y hace ejercicio todos los días. Gracias a ello, ha podido mantener la vitalidad y la energía suficientes para ir cada día a su lugar favorito: la oficina.

Guinness World Records no señaló cuándo, o si, Orthmann tiene previsto retirarse.

