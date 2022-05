La aprobación de Gabriel Boric volvió a caer y el rechazo a la nueva Constitución supera el 40%

Gabriel Boric sufre una nueva caída en las encuestas chilenas

Un nuevo sondeo realizado en Chile por la encuestadora Pulso Ciudadano reveló que la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric, quien cumple 50 días al mando, está en un 24,2%. En tanto, la misma encuesta advirtió que la opción del rechazo a la nueva Constitución supera el 40%.

Por otro lado, la desaprobación a Gabriel Boric alcanzó un 57,8%, casi siete puntos más en comparación a la encuesta anterior, publicada en la primera quincena de abril. Además, un 17,9% de la población encuestada no sabe cómo evaluar su desempeño como jefe de Estado. Entre las razones que justifican aquellos bajos números, y ligado también con las mayores preocupaciones de los chilenos, está la inflación, los índices de delincuencia y los sueldos bajos.

“Cuando uno mira la serie de últimas encuestas, efectivamente, hay un descenso en el apoyo al Gobierno y un amplio aumento en la desaprobación. Tiene que ver, creo, con la necesidad de consolidar lo que logramos en la segunda vuelta (Elección Presidencial de noviembre). No ignoro los resultados, tampoco me provocan ansiedad, porque me ha tocado, como decía, estar en ambos lados de las encuestas. Esperamos poder revertir esa tendencia”, declaró el mandatario en una entrevista al diario chileno La Tercera.

Siguiendo esa misma línea, los resultados arrojaron que un 63,6% desaprueba la labor del gabinete ministerial de Boric. La Ministra del Interior Izkia Siches, por su parte, fue la peor ponderada, con un 63% de desaprobación y un 33% que avala su gestión. Los mejores evaluados en esta área fueron la Ministra de Salud, María Begoña Yarza (68%); el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila (62%); y el Ministro de Hacienda, Mario Marcel (62%), quien a pesar de ser el blanco de profundas críticas, en mayor parte por su postura en contra de los retiros previsionales de los fondos de pesiones, se destaca por sobre otras figuras ministeriales como las de Giorgio Jackson o Camila Vallejo.

Cerca de un 65% desaprueba la gestión del gabinete ministerial de Gabriel Boric

Pulso Ciudadano también publicó los resultados referidos a la Convención Constitucional de Chile, organismo encargado de redactar la nueva Constitución en aquel país donde, según lo arrojado por la encuestadora, la opción del rechazo en el Plebiscito de Salida alcanza un 40,5% de las preferencias, aumentando en un 3,7% respecto al mes anterior. Asimismo, la opción del apruebo llegó a un 29,1%, lo que representa una caída de un 3,1% en relación al último sondeo.

Para complementar los datos de la encuesta, cabe destacar que un 30,4% todavía no sabe por cuál opción votar el próximo 4 de septiembre, un 55% aseguró estar muy decidido con su voto, un 17,9% presentó dudas en su decisión y un 27,1% no está claro el sufragio que emitirá. Finalmente, un 60,4% reveló estar interesado/muy interesado en el Plebiscito de Salida y un 55,2% declaró que tiene poca/nada confianza con el trabajo que han realizado los y las convencionales.

