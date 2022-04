Camioneros chilenos bloquearon rutas del sur en reclamo de mayor seguridad ante las agresiones de grupos radicales mapuches

Un grupo de camioneros mantiene el corte de una ruta en el sur de Chile

Camioneros del sector de Coihue en la región del Biobío, localidad ubicada a 719 kilómetros de Santiago, la capital chilena, obstaculizaron la principal carretera que une el sur de Chile con la zona central para adherirse al paro nacional que algunas federaciones de camioneros convocan hace casi una semana..

Los conductores piden el restablecimiento del Estado de Excepción debido a la inseguridad que sienten debido a la violencia en la zona, que se atribuye a grupos radicales mapuche, el contrabando de droga y el robo de madera.

Ángel Rosales, vocero de los camioneros en paro, hizo un llamado a toda la comunidad de la denominada Macrozona Sur, el lugar en conflicto, a “buscar la seguridad mediante el Estado de Emergencia”.

La razón de esta petición es que “cuando tuvimos Estado de Excepción nos sentimos bastante seguros, ya que el personal militar acompañó la labor de Carabineros”, dijo. Por el momento, sólo los vehículos particulares y de emergencia pueden pasar por la ruta debido a esta paralización, que tiene un carácter indefinido.

Rosales, además, dijo que “hubo una sensación de mayor seguridad, por lo menos la sensación estuvo y los números, creo que también lo demostraron”.

El portavoz de los manifestantes aclaró que la movilización tiene carácter de “indefinido”. Por ahora, los camioneros solo han permitido el paso de vehículos particulares y de emergencia.

Postura del Gobierno

Este miércoles el ministerio del Interior realizó un balance respecto al paro de camioneros a lo largo del país y se informó la presentación de otras siete querellas por Ley de Seguridad del Estado, que se suman a las 2 de la jornada del martes. Un trámite que lleva a la justicia a los responsables de la convocatoria que mantiene algunas rutas de Chile con bloqueos.

La ministra de Interior, Izkia Siches, dio un ultimátum a los camioneros que mantienen los bloqueos parciales en la Ruta 5 Sur desde el lunes recién pasado. Siches, indicó que “como gobierno, queremos comunicarle a la ciudadanía que estamos en un contexto de movilizaciones que evidentemente nos preocupa”.

“Hemos estado trabajando con ambos Ministerios, en conjunto con el Ministerio de Interior mucho antes de estas movilizaciones, para ir encontrando las soluciones de muchas demandas que son legítimas, pero que, actualmente, se ha optado por poner la movilizaciones por delante”, sostuvo.

Nuevos ataques en las últimas horas

Un ataque incendiario ocurrió la mañana de este jueves, en la comuna de Los Álamos, en la misma zona de Arauco. Los acontecimientos se desarrollaron al interior de una planta de acopio de ripio que terminó con 25 camiones calcinados.

Uno de los testigos, advirtió que la escena fue “muy violenta”. “Los compadres me apuntaron y me echaron abajo. Me patearon y después me hicieron volver, apuntado por ambos lados. Me hicieron cruzar el camión, me echaron al suelo, dispararon con ráfagas y tuve que irme agachado hasta que crucé al otro lado de la calzada”, advirtió.

“Compadres todos armados, completos. Unos 40, hartos… si eran como 40 compadres más armados que los milicos de Chile, con escopetas y ametralladoras”, dijo. Además, el camionero aseguró que los desconocidos lo amenazaron de muerte.

“Uno lucha por uno. Yo podría haber arrancado pero qué sacaba si me iban a matar igual porque me dijeron ‘tú te mueves para otro lado y te matamos”, remató.

En este ataque el afectado perdió dos camiones: uno que manejaba él y otro que conducía un hijo. Ambos resultaron ilesos, pero el padre criticó la situación en la zona.

“Me siento frustrado, con rabia. Al final estamos peor que como estábamos antes porque antes los carabineros tenían más autoridad. Estamos solos, no hay quien ampare”, cerró.

No es la primera vez, ya que esta misma empresa de áridos fue víctima de un ataque incendiario en febrero de 2018, instancia en la cual 14 camiones terminaron destruidos.

La planta está ubicada en el sector de Villa Los Ríos a unos cinco kilómetros de una unidad con personal de Control y Orden Público de Carabineros y a metros de la Ruta 160, vía que conecta las provincias de Arauco y Concepción. Consultado por la posibilidad que el Gobierno decrete Estado de Excepción en la zona, el delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, dijo que eso “se analizará en su momento”.

