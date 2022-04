Protesta de camioneros en Chile para que el gobierno reponga el control militar en las rutas del sur tras los últimos ataques de los radicales mapuches

Camioneros chilenos, no pertenecientes a ninguna organización gremial, anunciaron manifestaciones para este martes con el fin de reponer estado de emergencia en la Araucanía y por alzas de precios.

Desde la madrugada de este lunes se han registrado cortes y bloqueos en la ruta 5 sur de Chile debido al anuncio de paralizaciones por parte de camioneros chilenos para este martes.

El motivo es hacer un llamado de atención al Gobierno de Chile a volver a instalar un Estado de Excepción Constitucional, o Estado de Emergencia, tras un ataque con fusiles de guerra en el que un integrante del rubro fue emboscado en la localidad de Ercilla, en la región de la Araucanía. El camionero, a día de hoy, se mantiene en riesgo vital.

Los camioneros (al menos 30), quienes aseguran no suscribir a ninguna asociación gremial de transportistas, solicitaron, además, soluciones concretas a los problemas de seguridad y se han manifestado por el aumento de multas del TAG (dispositivo electrónico que permite detectar el paso por los pórticos de las autopistas concesionadas) y el alza en los combustibles. Para esto, han ocupado la pista derecha de la ruta 5 sur a la altura del kilómetro 41, cercano a Paine, lugar ubicado a no más de una hora desde el centro de la capital Santiago.

‘’Durante esta mañana, vamos a prohibir el libre transitar de los camiones que no lleven verduras, insumos, mercadería o combustibles, ni sean vehículos de emergencia, porque esta es una lucha camionera. Trabajamos todos, o nos quedamos en la casa o estamos acá protestando de alguna manera u otra’', declaró Rafael Balcázar, vocero de los camioneros manifestantes, a la radio Cooperativa de Chile. El propio vocero, señaló que efectivamente han dejado el tránsito expedito sólo en la pista izquierda de la ruta, aunque esto es susceptible a lo que vaya aconteciendo en el momento.

El prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, el coronel Juan Carlos Rodríguez, indicó que a eso de las 07:00, el bloqueo contaba con más de 40 vehículos de transporte de carga y que la protesta podía llevarse a cabo, siempre y cuando esta fuera pacífica y no impidiera el paso a otros usuarios. No obstante, debido a la congestión vehicular en la zona y a la lentitud en el desplazamiento, es que se registró un pequeño accidente que involucró a un conductor de automóvil, quien al envolverse en una fuerte discusión con los camioneros, atropelló a un funcionario de Carabineros cuando intentó avanzar. El incidente no pasó a mayores y el uniformado sólo presentó lesiones leves.

Imagen referencial de una paralización por parte de camioneros chilenos en respuesta a los episodios de violencia registrados en la Araucanía.

Por otro lado, la Confederación Nacional de Transportes de Carga de Chile (CNTC) anunció que no sería parte del paro al que convocó este grupo de camioneros, y aseguró, mediante un comunicado, que son ‘’un gremio de diálogo y que entienden la necesidad de abastecer a nuestros compatriotas’', señalando que ‘‘una paralización lo único que conseguiría es afectar en demasía a la productividad y que se corre un riesgo de desabastecimiento de productos esenciales, lo que sería catastrófico para toda la ciudadanía’'.

En tanto, al rechazo de la CNTC a las manifestaciones se sumó la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), quienes a través de su presidente, Carlos Bretti, expresaron su empatía absoluta con la molestia e inseguridad de otros dirigentes gremiales y con la ciudadanía en general, las que se vienen arrastrando hace mucho tiempo, pero que definitivamente no se acogerán al paro de esta organización disidente.

