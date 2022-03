Referéndum en Uruguay: los políticos oficialistas y opositores que ya votaron

Varios políticos de la campaña del "Sí" y del "No" se presentaron a votar en el correr de la mañana y dieron declaraciones a la prensa

En el correr de este 27 de marzo la ciudadanía uruguaya estará votando en el referéndum por el cual se pondrán en juego 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Mejor conocida como la “LUC”, se trata de la ley insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou y la primera en aprobar el Poder Ejecutivo luego de que asumiera la presidencia.

Las urnas abrieron temprano en la mañana y el primero de los políticos en ir a votar fue el expresidente de la República José Mujica . Votó sobre las 8 de la mañana en el barrio el Cerro, al oeste de Montevideo.

El expresidente José Mujica fue a votar al barrio del Cerro, al oeste de Montevideo, sobre las 8 de la mañana Foto: captura de pantalla de transmisión en vivo del diario El País

Luego de sufragar, Mujica fue consultado por la prensa uruguaya si un triunfo de la papeleta del “No”, que apoya a los artículos que están en cuestión, puede tomarse como un respaldo al gobierno por parte de la ciudadanía. El político respondió que “el gobierno es más que un presidente” y que “nosotros elegimos presidente, no monarca. Somos una democracia de partidos”, informó el diario El País.

“Creo que el gobierno apostó a poner todo el peso del presidente como un recurso porque se sintió un poco cuestionado. Al principio no le dio importancia, después se le complicó porque aparecieron las firmas. Le dio una importancia desmesurada”, agregó el ex presidente.

Sobre la aprobación del actual presidente, Lacalle Pou, Mujica dijo que “la imagen es importante, pero la imagen pasa y los problemas quedan”. Comentó, además, que “es la primera vez que un presidente se mete en campaña electoral”.

Añadió que el país debe acordar en “cuatro o cinco temas”, además de los económicos, para no “a quedar en el pelotón de los irrelevantes”. En ese sentido, reclamó que “este es un país exportador. Van dos años con un huracán a favor. Se podrían acordar (del pueblo). Nunca han tenido los precios que están teniendo. Yo no le puedo exigir, por ejemplo, a la industria turística y a muchos servicios porque no fue parejo, pero sí a la rama agropecuaria, a las empresas agropecuarios que les va el viento en popa y no tienen en claro que todo lo que hacen lo hacen en base a peones rurales. Hay señores que son productores y yo les miro las manos y parecen unos marqueses. Nunca agarraron un alambre”.

Fue cuestionado por un periodista con el argumento de que el Frente Amplio no dejó gobernar al gobierno de Lacalle Pou desde que comenzó su mandato y este le respondió: “¿En qué país nació? En Uruguay siempre fue así”. Declaró, además, que “los humanos somos animales políticos. ¿Por qué? Porque somos gregarios, no podemos vivir en soledad como los pumas; si vivimos en sociedad hay conflicto y la política termina siendo determinante, nos guste o no nos guste”.

Minutos antes de las 9 de la mañana, le tocó el voto a la ex senadora Lucía Topolansky , esposa de José Mujica y figura clave del Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda en Uruguay. Al igual que su pareja, votó en el barrio el Cerro.

Lucía Topolansky, ex senadora y esposa de José Mujica, se presentó a votar también temprano en la mañana y se encontró con poca gente en su circuito Foto: Movimiento de Participación Popular - Uruguay

Topolansky dio pocas declaraciones a la prensa, pero dijo que la votación fue rápida porque todavía no había gente en el circuito gracias a la hora. Comentó que la jornada electoral comenzó temprano para ella, luego de tomar unos mates en su casa.

Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional, Javier García , votó sobre las 9 de la mañana en el barrio La Aguada, al norte de Montevideo. El jerarca declaró que hoy es “una jornada más de democracia” y que Uruguay tiene “una de las democracias más fuertes del mundo”. En ese sentido, llamó a “reforzarla y votar en paz y con respeto”.

El Ministro de Defensa Nacional, Javier García, votó sobre las 9 de la mañana y declaró que hoy es “una jornada más de democracia” Foto: Ministerio de Defensa

“Creo que esta fue una campaña bastante normal, tranquila. No veo esa crispación que algunos señalan. Hubo episodios aislados pero me parece que fue más entre algunos dirigentes que entre el pueblo. El pueblo uruguayo es tranquilo y esta campaña fue así”, agregó García.

Óscar Andrade , senador del Frente Amplio, también votó sobre las 9 de la mañana. Declaró que fue una una “campaña muy importante que, sobre todo, dio una señal de cuestionar una forma de legislar, una forma de legislar de atropellada y sin escuchar la opinión de los especialistas y, además, dando señales de que temas importantes para Uruguay como educación, seguridad, salud, relaciones laborales lo importante es construir acuerdos y no romper puentes”.

El senador por el Frente Amplio, Óscar Andrade, se presentó a votar a las 9 de la mañana en Canelones Foto: Partido Comunista Uruguay

Reflexionó que más allá de los resultados de esta noche en las urnas, quedó demostrado que “esos temas no se deben resolver de apuro, sin tener en cuenta la opinión de los expertos y que se debe intentar acuerdos nacionales”.

Agregó que “si el resultado no se alcanza habrá que reflexionar qué nos faltó en la campaña y en el esfuerzo de la gente. Hoy estamos conformes del enorme esfuerzo realizado. A mí me emocionó de mañana ver la gran cantidad de compañeros a primeras horas de la madrugada que ya estaban organizando la locomoción o poniendo a disposición su cachilo”.

Cuando se le consultó sobre la cadena nacional que mostró una conferencia de prensa de Luis Lacalle Pou defendiendo la campaña por el “No”, Andrade comentó que “hubiera preferido condiciones iguales para uno y otro bando”, ya que existió “un trato desigual” con respecto a la campaña del “Sí”.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres , fue a votar sobre las 10 de la mañana al centro de Montevideo. Pidió públicamente al votante indeciso que “piense cómo estábamos antes, que tuvimos una pandemia, y cómo estamos ahora en temas cruciales y que tenemos por delante un camino en donde es muy importante que estemos todos juntos y poder seguir mejorando en los temas clave para el país”.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, fue a votar sobre las 10 de la mañana al centro de Montevideo Foto: captura de pantalla de transmisión en vivo del diario El País

“Lo importante es esperar el veredicto ciudadano; obviamente hay un programa de gobierno que se ha venido impulsando y que por mandato ciudadano también se debe seguir impulsando”, finalizó.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse , uno de los miembros más fuertes del Frente Amplio actualmente, votó luego en el barrio Pocitos en Montevideo.

“Esta jornada tiene una importancia fundamental, sustantiva. En esta jornada nadie es más que nadie. Hoy verdaderamente es un acto de la más profunda democracia, el voto de todos nosotros vale lo mismo. Es una jornada fundamental como ejercicio de democracia y también por aquello que decía el general Líber Seregni: ‘Por la mañana siguiente’”, declaró.

Agregó que: “(Líber) Seregni decía que todos nuestros actos tenían que estar sopesados, juzgados y evaluados no solo en el acto sino en lo que iba a pasar al otro día. A mí me animan esas dos cosas: entender la importancia de esta jornada, que no siempre fue así. Porque si recorremos la historia del Uruguay antes solo podían votar determinadas personas, no podían votar los analfabetos, los hombres que no eran blancos, las mujeres, los trabajadores. Y eso fue cambiando a lo largo de la historia hasta que en 1917 la nueva Constitución instauró el voto de la mujer que recién pudo votar en 1927. Nosotros ahora damos como natural que todos podemos votar, pero eso fue consecuencia de una larga lucha de mucha gente. Y hoy estamos haciendo honor a esa lucha, esa trayectoria de haber luchado por la igualdad. Hoy todos estamos siendo legisladores. Y también me trae la reflexión de que ahora podemos ser iguales todos frente a la ley, nuestro voto vale lo mismo porque hubo leyes que se fueron cambiando”.

La intendenta de Montevideo agregó que “hoy todas las personas vamos a legislar, no importa donde vivis, que edad tenés, si sos mujer, hombre o lo que sea. Hoy todos somos iguales y es un acto muy profundo”.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, miembro del Frente Amplio, se presentó a votar antes del medio día en el barrio Pocitos de Montevideo EFE/Raúl Martínez

A unos minutos de las 11 de la mañana, se presentó la vicepresidenta Beatriz Argimón a votar. A esta le tocó en el barrio Carrasco, al este de Montevideo. Luego de votar, dijo que, “muchos compañeros míos toman (el referéndum) como una interpretación de elección a medio camino o medio tiempo. A mí no me gusta que se desnaturalice una de las herramientas que la Constitución nos da a los ciudadanos; entonces prefiero decir que es una herramienta que democráticamente usamos cada tanto los uruguayos”.

La Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se presentó a votar en el barrio Carrasco sobre las 11 de la mañana EFE/Federico Anfitti/Archivo

“Es un día que uno siente que es de reflexión porque, si bien había puntuales grupos que estaban dando la papeleta, en realidad, la ciudadanía toma este día como un día de calma y está bien. Se ratifica esa tradición que históricamente tenemos y que nos hace mucho bien”, agregó.

Consultada sobre qué resultado cree que tendrá en referéndum, comentó que “prefiero esperar para reflexionar. Una cosa es hacer una campaña electoral y otra es reflexionar sobre lo que nos dice la ciudadanía”.

Sin importar ese resultado, Argimón informó que tiene pactadas varias reuniones la semana que viene. Primero, con los legisladores de la coalición de partidos de derecha que forman mayoría parlamentaria, para establecer las prioridades anuales. Segundo, con la coordinación del Frente Amplio con el objetivo de planificar un año “que es bisagra en la vida” del Poder Legislativo.

Sobre el mediodía se presentó a votar en Montevideo el senador de Cabildo Abierto (partido miembro de la coalición de derecha) Guido Manini Ríos . El mismo comentó a la prensa que hoy “es una fiesta de la democracia donde el pueblo uruguayo asume por un día el papel de legislador”.

El senador por el partido de derecha Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, apareció en las urnas al medio día y declaró que “es una fiesta de la democracia donde el pueblo uruguayo asume por un día el papel de legislador”

Consultado sobre qué sucedería si ganara el “Sí”, declaró que “sería un mensaje para el gobierno, pero creemos que sería sobre todo un retroceso en el camino hacia los cambios, que creo que la inmensa mayoría de los uruguayos entiende que son necesarios, en muchos casos imprescindibles e importantes”.





