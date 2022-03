Internaron al ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso por una fractura en el fémur

Fernando Henrique Cardoso (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, de 90 años, fue internado este viernes luego de haber sufrido una fractura en el fémur, según confirmó el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en redes sociales.

“Deseamos rápida recuperación al presidente Fernando Henrique Cardoso, internado hoy en función de una fractura en el fémur. Reciba el abrazo de los tucanos (NDR: como se conoce a los militantes del PSDB) de todo Brasil”, publicó la noche del viernes la cuenta oficial en Twitter del PSDB, de quien Cardoso es presidente honorario.

Sociólogo de larga trayectoria y uno de los fundadores del PSDB, Cardoso gobernó Brasil por dos períodos, entre 1995 y 2002.

Considerado un referente de la política brasileña, ha mantenido una visión muy crítica del gobierno del actual presidente Jair Bolsonaro, y ha manifestado su apoyo al actual gobernador de San Pablo y precandidato a la presidencia, Joao Doria, para la elección de 2022.

En los últimos meses, protagonizó un acercamiento con su histórico adversario, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien dijo que podría votarlo en un eventual ballotage con Bolsonaro este año.

Nacido en Río de Janeiro en 1931, al Gobierno de Cardoso se le atribuye la relativa estabilidad que alcanzó la economía; la privatización de las áreas bancaria, de telecomunicaciones y energía; la apertura y desarrollo del sector petrolero, y la creación de condiciones para el ingreso de capitales extranjeros, políticas tachadas de “neoliberales” por la oposición del momento.

Compartió con Lula la preocupación por la gestión de Jair Bolsonaro

En mayo pasado, los ex presidentes tuvieron un almuerzo en el que hablaron sobre el actual gobierno y el manejo de la pandemia en el país.

“Por invitación del ex ministro Nelson Jobim, el ex presidente Lula y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso se reunieron para almorzar con mucha democracia en el menú”, se informó a través de la cuenta oficial de Twitter del líder del Partido de los Trabajadores.

Y se agregó: “Los ex presidentes mantuvieron una larga conversación sobre Brasil, sobre nuestra democracia y el descuido del gobierno de Bolsonaro para enfrentar la pandemia”.

El encuentro entre los ex mandatarios se dio luego de que en marzo de 2021 Cardoso afirmara que votaría a Lula en un eventual ballotage contra Bolsonaro.

“No sé si Lula tendrá condiciones para ser candidato o si sería el mejor candidato pero, si es entre él o (el presidente Jair) Bolsonaro, lo votaría. Voto al menos peor”, expresó Cardoso, del PSDB, fuerza que cogobernó con Michel Temer tras la destitución de Dilma Rousseff.

En declaraciones al sitio UOL, Cardoso elogió a Lula hace un año: “Fue formado por las necesidades de la vida, eso cuenta e hizo un discurso correcto, acertando en los puntos fundamentales”, expresó luego de la intervención del metalúrgico tras la decisión de la Justicia de su país, que le anuló todas las condenas que le pesaban por el Lava Jato.

