Escándalo en Chile: una convencional constituyente dedicó fuertes insultos a sus colegas mientras probaba un micrófono

La insultante prueba de micrófono de la convencional Teresa Marinovic

Durante la tarde del miércoles, se dio a conocer un video en el que la convencional Teresa Marinovic, representante del Partido Republicano elegida en cupo de Renovación Nacional, profirió una serie de insultos hacia el organismo que ella integra y también hacia sus integrantes. El hecho ocurrió cuando se estaba probando el audio del micrófono, previo a una ruedad de prensa que iba a realizar la convencional electa por el distrito 10 junto a sus compañeras de Vamos por Chile Katerine Montealegre y Rocío Cantuarias, en las afueras del hemiciclo del Ex Congreso Nacional.

Después de que Cantuarias hiciera algunas pruebas de sonido, Marinovic tomó el micrófono para lanzar duros improperios: “Convención culiá, convencionales conchasumadres”.

Tras mencionar los epítetos, Cantuarias la desplazó levemente fuera del micrófono, con la intención de parar su intervención. En ese entonces, Marinovic vuelve al centro y pregunta a los periodistas presente en el lugar, “¿No están grabando cierto?”, causando algunas risas que se alcanzaron a percibir en el audio, además de un comentario en que se escucha: “Eso no se hace”.

Cabe consignar que las constituyentes se presentaron ante la prensa para manifestar su preocupación ante algunas iniciativas de norma que están siendo revisadas por las comisiones temáticas. Entre ellas, Marinovic manifestó su inquietud ante la propuesta de ocho constituyentes, quienes plantean disolver los poderes del Estado para dar paso a una Asamblea Plurinacional.

“La idea era mejorar las cosas y no empeorarlas. No entienden que la concentración de poderes, que el hecho de tener una sola asamblea que decide todo, es exactamente lo mismo que una dictadura”, aseveró.

Teresa Marinovic recibió un fuerte rechazo de partes de sus colegas cuando comenzó a circular el video

La situación se viralizó y causó un amplio repudio de usuarios de redes sociales, provocando que su nombre se convirtiera rápidamente en trending topic en Twitter.

Dentro de ellas, la convencional Valentina Miranda señaló a través de la misma red social que ese tipo de declaraciones se realizan “sin ningún respeto por quienes estamos realmente trabajando por la nueva Constitución”. Además, anunció que denunciará a su compañera ante la Comisión de Ética del órgano redactor. “Situaciones así son impresentables”, sostuvo.

Otra de las reacciones fue del convencional Manuel Woldarsky (elegido por la Lista del Pueblo), aseguró que Marinovic solo tiene el objetivo de “dejar en vergüenza a la Convención Constitucional”.

El constituyente Bastián Labbé, integrante de la comisión de Derechos Fundamentales y parte del colectivo de Movimientos Sociales Constituyentes, reprochó los fuertes garabatos.

“La verdad es que estamos molestos, nos parece sumamente reprochable la actitud de las constituyentes Cantuarias, Montealegre y Marinovic en los términos que se refieren, sobre todo saliendo en medio de la sesión de la comisión de Derechos Fundamentales, justamente en una temática para ellas supuestamente tan relevante y sustancial, como es el tema de la propiedad”, expresó.

Labbé explicó que “estábamos hablando sobre propiedad indígena y se retiran, hacen su punto de prensa sin mascarilla (…) Creemos que es una falta de respeto y poca seriedad que está fuera de todo límite y en ese sentido también tenemos que evaluar si esto amerita pasar a una sanción por medio de la comisión de ética, dependiendo de lo que podamos ir resolviendo”.

“Creemos que este tipo de actitudes son reprochables y no deberían ocurrir y finalmente permite que se abran flancos que no son necesarios y que nuestra tarea y urgencia es construir y aprobar normas y una Constitución para los pueblos de Chile que sean consistente con las demandas sociales”, concluyó.

La vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda, del PC, también expresó su consternación por los dichos de la convencional de derecha. “Es claramente un exabrupto. A mí en particular me produce mucho conflicto ver que a pesar de que hemos estado trabajando para generar un buen clima de trabajo en un lugar que es complejo por las diferencias de opinión, que a veces son muy duras, pero no deben traducirse nunca en una descalificación, en improperio, en epítetos de esta categoría”, declaró Sepúlveda.

La abogada señaló que “lamentablemente algunos convencionales de la derecha no reconocen la legitimidad de un comité que se construyó colectivamente”, cuyas normas emanaron de una comisión transitoria de Ética que “trabajó con convencionales de derecha, inclusive”.

Esta no es la primera vez que Teresa Marinovic es denunciada ante el Comité de Ética. Durante enero, la convencional de Vamos por Chile fue llevada ante la instancia por ser sorprendida, en varias ocasiones, sin mascarilla durante el desarrollo de las sesiones de órgano.

SEGUIR LEYENDO