Multitudinario reclamo al presidente de Paraguay por la muerte de la influencer “Vita” Aranda: “Basta de la narcopolítica”

Personas participan en una manifestación para exigir seguridad y medidas contra el narcotráfico tras un tiroteo ocurrido en un concierto frente a la capital, frente al Palacio Presidencial, en Asunción, Paraguay, el 5 de febrero de 2022. REUTERS/Cesar Olmedo

Decenas de personas se congregaron este sábado frente a la residencia del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, para exigir justicia en el caso de la modelo e ‘influencer’ Cristina ‘Vita’ Aranda, quien perdió la vida el pasado fin de semana tras un tiroteo registrado durante un concierto.

La manifestación transcurrió entre cantos y declaraciones de los asistentes, que acudieron hasta Mburuvicha Róga -o casa del líder, como se denomina la residencial presidencial en guaraní- ataviados con prendas y globos blancos, y portando carteles y fotografías de ‘Vita’.

Durante la manifestación se mostraron carteles con duros reclamos, como “Basta de la narcopolítica. Por un país seguro”, “Justicia para Vita. Ni una muerte más”, “Quiero vivir un concierto en vivo, viva”, entre otros, según reseñó ABC. Cuando se hizo de noche, los presentes encendieron velas y linternas de los celulares.

En la concentración también participaron Dolly Carrillo, madre de la joven fallecida, y varios de sus parientes.

Carrillo pidió a Benítez que “ponga su granito de arena para que esto realmente se aclarezca” y dijo confiar que la sangre de su hija no será derramada en vano. Además, clamó a las autoridades que pongan “todo de sí” para que “nunca más en el pueblo paraguayo se pueda volver a vivir esto”.

Dolly Carrillo, madre de Cristina Aranda, abraza a una mujer en una manifestación para exigir seguridad y medidas contra el narcotráfico tras un tiroteo ocurrido en un concierto a las afueras de la capital, frente al Palacio Presidencial de Asunción, Paraguay, el 5 de febrero de 2022. REUTERS/Cesar Olmedo

Por su parte, Iván Torres, futbolista del Club Olimpia y esposo de Aranda, expresó en Twitter su respaldo a la protesta. ”Exigimos todos seguridad y justicia en nuestro país. Ojalá vengan días mejores”, afirmó el jugador, que ha criticado duramente la respuesta del Gobierno a lo ocurrido.

La muerte de Aranda ha impactado a la opinión pública en Paraguay, donde era reconocida como empresaria, figura de las redes sociales y madre de tres hijos de 2, 4 y 8 años. Aranda resultó herida en medio de una balacera que se desató en el anfiteatro José Asunción Flores, situado en la localidad de San Bernardino, cuando asistía junto a su esposo a un espectáculo musical.

En el hecho violento también perdió la vida un sujeto, que, de acuerdo con versiones de la prensa, está presuntamente vinculado con el narcotráfico. Otras seis personas más sufrieron heridas.

Las primeras investigaciones señalan que el tiroteo puede estar vinculado con el cobro de una deuda relacionada con actividades de narcotráfico, según medios locales.

EL INCIDENTE

Unos hombres cargan a una mujer afectada tras un tiroteo registrado en un evento musical, hoy, en San Bernardino (Paraguay). EFE/ Stringer

Algunos medios locales difundieron versiones que dan cuenta de la presencia de un sicario en el lugar por un ajuste de cuentas narco, hecho que todavía no ha sido corroborado por las autoridades. La otra víctima fatal fue un supuesto traficante, Ederson Salinas Benítez, el principal objetivo del asesino.

Los demás heridos fueron casuales, por encontrarse, por infortunio, cercanos al ataque.

“Creímos que fueron fuegos artificiales en principio”, contó una testigo al portal ABC. Pero luego vio una estampida de gente que intentaba salir y tomó dimensión del riesgo. “Para entrar al concierto te pedían registro de vacunación. Mi amiga no llevó su carnet, pero igual entró. No nos revisaban el bolso. No revisaban nada”, aseguró.

La periodista Lisandra Aguilar escribió en su cuenta de Twitter: “Estaba cantando a todo pulmón los temas de Binomio de Oro cuando vi a una chica desmayarse porque presenció cómo mataban a una mujer. La gente empezó a correr, algunos manchados de sangre, tiraban cosas, abucheaban, los nervios se apoderaron de mí. Hoy valoro mucho más la vida. Se empezaron a crear teorías de lo que estaba pasando, incluso escuchamos que un grupo de 10 personas armadas estaban matando a todos, una incertidumbre horrible”.

LA MUERTE DE ARANDA

La última foto de Vita Aranda con vida en el Festival (@d0lbeault)

Aranda, de 29 años, murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza mientras asistía al festival Ja’umina, en un hecho que conmocionó a su entorno y al público.

La directora del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda González, informó a los medios paraguayos, que la modelo no resistió a la gravedad de la herida producida por un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza durante el festival Ja’umina en San Bernardino.

“Ella vino muy grave, hizo un paro, se le intentó reanimar durante 25 minutos, pero lastimosamente ya no llegó a salir”, indicó la directora médica al programa Fútbol a lo grande de Telefuturo. La joven llegó intubada, con pérdida de masa encefálica y pronóstico reservado antes de sucumbir a sus heridas.

(con información de EFE)

