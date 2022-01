Una diplomática de carrera fue despedida de la cancillería de Ecuador por un polémico tuit

Tuit del Canciller del Ecuador, Juan Carlos Holguín, sobre el mensaje emitido por la institución sobre el Protocolo de Río de Janeiro

Una funcionaria de carrera, con 16 años de experiencia trabajando para el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, publicó un mensaje en Twitter que causó gran polémica en Ecuador. El mensaje decía: “Este 29 de enero se cumplen 80 años de la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites, concebido para poner fin al conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú. Esa fecha marcó un hito histórico con el país hermano”. El mensaje fue posteado el mismo 29 de enero en la cuenta oficial de la Cancillería del Ecuador y luego fue eliminado.

Uno de los primeros en rechazar este mensaje fue Fernando Yépez Lasso, ex vicecanciller del Ecuador, quien también crítico, en su momento, el nombramiento político del actual canciller, Juan Carlos Holguín. Yépez Lasso trabajó en el Servicio Exterior ecuatoriano desde el retorno democrático en Ecuador en 1979 y que ocuparía distintas subsecretarías desde 2006 hasta 2016, año en el que se posesionó como viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, ambos de Alianza País.

Tuit sobre sobre el Protocolo de Río de Janeiro por el que fue despedida una funcionaria de la Cancillería del Ecuador

En esta ocasión, el diplomático de carrera afirmó que “ el comunicado de la Cancillería por el aniversario de la suscripción del Protocolo de Río de Janeiro es vergonzoso. Otra evidencia de la falta de formación y experiencia del flamante Canciller. La dignidad nacional no admite estos errores ”.

Y continúa: “ El Protocolo de Río de Janeiro fue impuesto por la fuerza, luego de una guerra de agresión, que significó la desmembración territorial de Ecuador y la negación de nuestros legítimos títulos y derechos territoriales. Ese instrumento no solucionó el problema territorial entre Ecuador y Perú ”.

El mensaje publicado por la Cancillería en su cuenta oficial de Twitter está acompañado de la foto histórica que inmortaliza la suscripción del Protocolo de Paz, Amistad y Límites en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, el 29 de enero de 1942. A la firma asistieron los cancilleres Julio Tobar Donoso por el Ecuador y Alfredo Solf y Muró por Perú, en presencia de los también cancilleres Enrique Ruiz Guiñazú por Argentina, Juan Rossetti por Chile, Summer Welles por Estados Unidos y Oswaldo Aranha por Brasil. Posteriormente, el protocolo de límites territoriales fue ratificado por los Congresos Nacionales de ambos países.

El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín, en medio de la polémica, contestó al embajador: “Más allá de las diferencias personales que mantengo con Ud., coincido plenamente en que es vergonzoso el comunicado. El Protocolo de Río de Janeiro de 1942 fue un instrumento luctuoso y trágico que consagró una grave pérdida territorial para el Ecuador”. Holguín agregó: “No hay excusa que quepa, pero el Canciller no fue consultado y el mensaje se publicó de manera inconsulta por una funcionaria de carrera. He pedido su remoción inmediata pues no es posible que una funcionaria que ingresó en 1996 no conozca la historia. Le agradezco la alerta”.

Comunicado de la Cancillería del Ecuador sobre el Protocolo de Río de Janeiro

El Protocolo de Río de Janeiro de 1942 representó para el Ecuador la pérdida de la mitad de su territorio nacional , la imposibilidad de acceso soberano al Río Marañón y distintos enfrentamientos que enemistaron al país con el Perú con un saldo de pérdidas humanas mutuas.

Después de este intercambio de mensajes, la Cancillería del Ecuador en un comunicado expresó “su rotundo rechazo a los términos de dicho mensaje, por cuanto desconoce la tragedia que representó para nuestro país la pérdida de territorios por medio del uso de la fuerza y dista por completo de la política exterior que el Ecuador ha observado respecto de este tema”.

La Cancillería confirmó este lunes que la funcionaria fue removida de su cargo.

SEGUIR LEYENDO: