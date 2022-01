Guillermo Lasso anunció que vetará el proyecto sobre el aborto en Ecuador si excede el mandato constitucional

Guillermo Lasso anunció que vetará el proyecto que regula el aborto en Ecuador si excede el mandato Constitucional

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este martes que vetará el proyecto que regula el aborto en casos de violación en Ecuador si la Asamblea Nacional “excede” el mandato del Tribunal Constitucional de Ecuador.

“No puedo adelantar (mi) criterio. De ser aprobado, como se conoce en los medios, obviamente será vetado por el Ejecutivo. No puedo decir parcial o totalmente, (ya que) depende del texto que apruebe la Asamblea”, dijo Lasso, recalcando que si el proyecto de ley excede el mandato del Constitucional, “está decidido a vetarlo”.

Lasso realizó estas declaraciones en el programa ‘Encontrémonos por la ciudadanía’, transmitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, tal y como recoge ‘El Universo’.

En este contexto, Lasso aseveró que, como persona, cree en la defensa de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”, por lo que no cree “ni en el aborto ni en la pena de muerte”, aunque aseguró que “como republicano respeta la decisión de la Corte Constitucional”.

El Parlamento suspendió el debate sobre la propuesta de ley para dar más tiempo al análisis de la situación

El segundo debate del proyecto de ley sobre el aborto por violación fue suspendido este martes “para dar más tiempo a los legisladores para analizar la cuestión”, según explicó la presidenta del Parlamento de Ecuador, Guadalupe Llori.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador fijó a principios de enero, en 28 semanas el plazo máximo para interrumpir un embarazo por casos de violación en mujeres mayores de 18 años, mientras que las menores y las mujeres con discapacidad no tendrán que ajustarse a ningún plazo para abortar.

El Tribunal Constitucional de Ecuador aprobó la despenalización del aborto para mujeres víctimas de violación en abril de 2021. Hasta ese momento, Ecuador sólo consideraba legal el aborto en caso de riesgo para la salud de la madre.

La semana pasada el mandatario ya había adelantando esta advertencia en una entrevista realizada en un medio local.

“Este es un fallo que yo respeto, más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación. Pero ¿qué está sucediendo ahora?, que están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional, y téngalo por seguro que ya no solo en el campo personal sino ahora como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional que se resolvió en abril de 2021″, dijo el mandatario.

El proyecto de ley que ahora está en debate responde a una orden contenida en una sentencia emitida por la Corte Constitucional de Ecuador en abril de 2021. El objeto de esta iniciativa legal es proteger y controlar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes a interrumpir legal y voluntariamente su embarazo si es producto de una violación garantizando su dignidad, independencia y ejercicio de los derechos fundamentales y humanos reconocidos en los instrumentos internacionales.

(Con información de Europa Press)

