Ómicron: el sistema de salud en Uruguay está tensionado y hay al menos 2.000 trabajadores sanitarios en cuarentena

El primer nivel de atención de salud en Uruguay se encuentra tensionado a raíz a la demanda relacionada a hisopados, cuadros respiratorios leves y personal de la salud en cuarentena (EFE/ Raúl Martínez)

El primer nivel de atención en Uruguay se encuentra tensionado en la atención médica y coordinación de hisopados debido a la demanda por la llegada de ómicron al país y la apertura de fronteras que trajo a miles de turistas en los últimos días de diciembre y los primeros de enero.

La última cifra, según el SINAE (Sistema Nacional de Emergencias), es de más de 38.000 casos activos, resultando en uno de los picos de contagios más altos desde que llegó el coronavirus a Uruguay en marzo de 2020.

Según Martín Pereira, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, esta situación ha saturado a los laboratorios y a las mutualistas. Entre el sector público y el privado, declaró, hay aproximadamente dos mil trabajadores de la salud que están haciendo cuarentena, así sea por prevención o porque se encuentran cursando la enfermedad, informó Subrayado.

El neumólogo Sergio Morillo, de Cardiomóvil y Jefe de Emergencia de SEMM Mautone, dijo que dentro del personal que él tiene a cargo ya tuvo seis bajas solo de médicos. Lo mismo sucede con enfermeros o recepcionistas, según FM Gente.

“En el primer nivel de atención, todo lo que es los compañeros que están hisopando en los distintos puntos del país, hay dificultades en el este del país para conseguir personal. Hemos hablado con las autoridades y se ha podido reforzar, pero muy poco”, comentó Pereira. Puso el ejemplo del Hospital de Maldonado, cerca de Punta del Este, donde hay 40 enfermeros aislados en sus domicilios por covid-19.

Son aproximadamente 2.000 los trabajadores de la salud que se encuentran aislados por prevención o por estar cursando la enfermedad (EFE/Federico Anfitti)

Agregó que este domingo falleció una funcionaria de 46 años de edad, que trabajaba en el departamento de Canelones, al sur del país. Hasta el momento, son 29 trabajadores de la salud los que fallecieron por coronavirus en Uruguay.

Debido a la situación, el presidente de los funcionarios de la salud pública pidió a la población que “tenga contemplación con el equipo de salud, las demoras no son culpa de los trabajadores, no hay trabajadores para poder realizar la tarea en tiempo y forma como es necesaria, no es nuestra culpa. Que entiendan que estamos dando el máximo esfuerzo y que insultándonos o con de agresiones no va a mejorar nada, sino que va a retrasar más aún la atención de los otros usuarios”.

Morillo afirmó que la saturación es consecuencia de los cuadros respiratorios leves que se registraron a partir de la variante africana. La mayoría de estas situaciones se da en ciudadanos que están vacunados y que no se ven mayormente afectados por el virus. También han aportado a la demanda excesiva los pacientes asintomáticos que están preocupados por haber sido contacto estrecho de una persona con covid.

“Hay una fuerte demanda de asistencia por parte de ciudadanos con cuadros definidos como “banales”: tos, un poco de resfrío, malestar en general y cefalea”, comentó.

Locales atienden con covid positivo

El exceso de contagios se encuentra afectando, nuevamente, al sector hotelero y gastronómico. Muchos locales han cerrado por casos de covid-19 entre su personal, aunque, actualmente, el Ministerio de Salud Pública se encuentra investigando una serie de irregularidades vinculadas a comercios cuyo personal tiene coronavirus y atienden de todas formas al público.

“El ministerio está en el territorio”, aseguró el ministro y agregó que esta situación fue comprobada en una de las inspecciones realizadas en Maldonado. “Efectivamente había muchos casos” en un centro comercial en particular, dijo Salinas. Además, la semana pasada varios vecinos de Maldonado y Punta del Este denunciaron que esto sucedía en restaurantes, bares, casas de cambio y redes de cobranzas.

SEGUIR LEYENDO: