Chile: tras las amenazas de un grupo radical mapuche, Gabriel Boric se declaró dispuesto a “dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz”

El presidente electo Gabriel Boric dijo estar dispuesto a dialogar tras la reivindicación de la violencia por parte de la Coordinadora Arauco Malleco

Afirmando que la violencia registrada en el sur del país “es un tema muy sensible, hay gente que ha sufrido mucho, ya sea en el pueblo nación mapuche o las víctimas de atentados”, el presidente electo Gabriel Boric declaró: “Vamos a dialogar con todos los que estén disponibles para llevar el camino de la paz, esa es nuestra posición”. Así reaccionó al comunicado dado a conocer el pasado 28 de diciembre por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), donde formularon un llamado a “reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea que esté gobernando”. En el texto, la CAM llamó “a nuestro pueblo Mapuche rebelde” a “seguir resistiendo”

El diputado por Magallanes hizo una solicitud en este tema: “No especulemos, no le subamos el volumen a polémicas, no busquemos cómo pisar palito. Vamos a ser muy cuidadosos para tener un buen resultado durante nuestro gobierno”.

Por su parte el coordinador político del presidente electo, Giorgio Jackson, reafirmó el llamado a dialogar con “todos los actores, incluso con la CAM”, donde deben estar presentes elementos como “la autonomía, la autodeterminación; la incorporación de ámbitos culturales, con tradiciones, territorio; y los temas relacionados a la pobreza, al desarrollo económico y productivo de la región. A un montón de cosas que son espirituales, pero también son políticas y materiales”.

“Nosotros vamos a invitar a una mesa de conversación -una vez que asumamos como gobierno y cuando tengamos ya establecido un plan de trabajo- a todas las organizaciones y personas que, desde la sociedad civil, desde las distintas comunidades, quieran avanzar en paz duradera en la región”, afirmó el diputado.

Jackson reconoció que esta tarea “no va a ser fácil”, pues las medidas que se ha tomado últimamente se han convertido en un “fracaso, donde no hay un punto de encuentro”, haciendo referencia al Estado de Excepción aplicado por el gobierno en la zona de conflicto mapuche desde el pasado 12 octubre, entregando el orden público a las Fuerzas Armadas. Al respecto, sostuvo que “queremos hacer las cosas distinto, y ese va a ser también el mandato que nos ha dado el pueblo de Chile: de cómo conseguir una paz duradera que no repita la lógica de violencia contra la violencia que se ha dado en la región”, puntualizó.

Asimismo, la vocera del comando de Boric, Izkia Siches, sostuvo previamente que “nuestro ánimo tiene que ser de diálogo, y creo que ahí tenemos que hacer un trabajo público, con todos los actores, incluyendo la CAM, sin duda”, añadiendo que “nosotros esperamos que haya un diálogo muy profundo, me tocó visitar La Araucanía (...) pero sobre todo diálogo, diálogo y diálogo con todos los actores”, manifestó

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), criticó al gobierno electo y lo tildó de "progre buena onda". En la imagen el werken o portavoz de la entidad, Héctor Llaitul.

Reacciones

La diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola, sostuvo que “lo que está haciendo Izkia es plantear, y creo yo reafirmar, que el diálogo no se puede negar a nadie que quiera tenerlo, lo cual no significa validar la violencia, porque nosotros creemos que las formas de violencia no son el mecanismo de solución”, indicó. “Hago un llamado a no estigmatizar ni generalizar a la CAM como única representación del pueblo mapuche, porque no lo es”, afirmó la parlamentaria.

En tanto partidarios de gobierno criticaron la postura de las electas autoridades. El diputado del partido de centro derecha Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado, planteó que lo afirmado por Siches demuestra “un desconocimiento total de lo que sucede en la macrozona sur”.

“Antes de hablar con la CAM, preocúpese de hablar con las víctimas de violencia y terrorismo”, planteó el parlamentario por La Araucanía, en el corazón de la zona en conflicto. Advirtió asimismo que la CAM es una “organización terrorista” que ha causado diversos daños en la zona a agricultores, compañías forestales y vecinos. Luego aplicó un dicho popular chileno señalando que “después se van a dar cuenta con qué chichita se están curando”.

Por su parte el jefe de bancada de diputados de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma, se sumó a las críticas recalcando que “con el terrorismo no hay que dialogar, hay que combatirlo”, emplazando a las nuevas autoridades a tomar postura al respecto: “Estos son los momentos donde un presidente electo tiene que tomar definiciones. Si está dispuesto a dialogar con terroristas es simplemente titubear ante a violencia”, agregó. El parlamentario sostuvo que “es lamentable que la vocera de Gabriel Boric el día de hoy haya dicho que están dispuestos a dialogar con la CAM. Con el terrorismo no hay que dialogar. Al terrorismo hay que combatirlo, Más aún cuando recién están haciendo un llamado al uso de la violencia como forma de acción política”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO