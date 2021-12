Brasil: Geraldo Alckmin se va del PSDB y refuerza la tesis de una posible unión con Lula para las presidenciales de 2022

Se refuerzan así los rumores que le sitúan como posible número dos en la hipotética candidatura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones de 2022 (Foto: REUTERS/Sergio Moraes)

El ex gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, ha anunciado este miércoles su salida del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), reforzando así los rumores que le sitúan como posible número dos en la hipotética candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones de 2022 en Brasil.

“Es una nueva etapa. Es tiempo de cambio”, ha escrito Alckmin en su perfil de Twitter, desde donde ha agradecido a todos sus compañeros por el tiempo compartido durante esos más de treinta años de afiliación del PSDB

“Intenté dar lo mejor de mi. Un soldado siempre preparado para pelear la buena batalla con entusiasmo y lealtad. Ahora, ha llegado el momento de la despedida. Hora de trazar un nuevo camino”, ha señalado Alckmin, presidente del partido que acaba de dejar entre 2017 y 2019.

“Ha valido la pena cada obstáculo vencido, cada momento vivido, cada conquista realizada. En breve anunciaré mis próximos pasos”, ha adelantado el ex gobernador de San Pablo, quien hace un par de semanas mantuvo un encuentro con Lula da Silva, tal y como el propio ex presidente brasileño confirmó.

La noticia de la salida de Alckmin ya fue adelantada en mayo por algunos medios de comunicación brasileños, después de la entrada en el PSDB del vicegobernador de San Pablo, Rodrigo García, quien dejó el muy conservador Demócratas de cara a postularse como nuevo responsable del estado paulista a petición del actual, Joao Doria, que aspira a ser candidato del partido en las presidenciales.

A la espera de confirmación, los medios brasileños especulan con la entrada de Alckmin en el Partido Socialista Brasileño (PSB), desde donde sería propuesto para ser el vicepresidente de Lula da Silva, una estrategia que desde algunos sectores de la izquierda ven con buenos ojos de cara a una coalición lo más amplia posible, incluyendo partidos de centro derecha, para derrotar al presidente, Jair Bolsonaro.

“Cuando fui presidente tuve una extraordinaria relación con Alckmin, nosotros estamos conversando”, dijo Bolsonaro en una reciente entrevista en la que calificó como “responsable” la gestión de quien estuvo al frente del estado de San Pablo entre 2011 y 2018, después de que intentara sin éxito ser presidente en 2006.

Semanas atrás atrás, en el marco de su gira por Madrid, Lula aseguró que quiere volver a ser candidato a presidente de Brasil. Sin embargo, aclaró que esa decisión recién la definirá entre febrero y marzo del año que viene, “porque hay mucho que decidir”.

El ex presidente de Brasil sostuvo que quiere volver al poder “para recuperar el prestigio de Brasil y que el pueblo pueda comer tres veces al día”, pues el gobierno actual de Jair Bolsonaro “no comprende el alma” de los brasileños.

“Cuando yo dejé la presidencia en 2010, Brasil estaba en una situación de crecimiento económico y de respetabilidad. Hoy está en quiebra. Y el hambre que había acabado en Brasil en 2014 volvió con mucha fuerza. Brasil era un protagonista internacional. Y todo se desmanteló”, manifestó en una entrevista con el diario español El País.

“Trabajo para ser candidato. Pero no depende de una voluntad personal, no depende de mí. Yo tengo que construir con otra gente y con otros partidos un programa para Brasil. Tengo que hacer una alianza, porque lo importante no es solamente ganar las elecciones, es poder gobernar”, agregó.

Y concluyó: “Si yo vuelvo a la Presidencia, no puedo hacer menos de lo que hice. Por eso tengo miedo. No puedo volver para hacer cualquier cosa, sino para que Brasil pueda recuperarse. No puedo fracasar”.

