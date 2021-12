Crece el negocio del cannabis en Uruguay: se exportaron 7 toneladas de flores de marihuana en la primera mitad de 2021

Un informe presentado por Uruguay XXI declaró que entre los meses de enero y julio de 2021, el país exportó 7 toneladas de flores de marihuana al exterior (Foto: Reuters)

Uruguay XXI, la agencia oficial uruguaya que se ocupa de promoción de inversiones, exportaciones e imagen del país, presentó el informe “Cannabis 2021″. Allí se Informó que el sector genera más de mil puestos de trabajo de manera directa, que aumentan de forma significativa durante las épocas de zafra, específicamente para transplantar y cosechar.

“El desarrollo de la industria del cannabis en Uruguay está orientado a la exportación, con recientes inversiones en el sector del cannabis medicinal. En 2019 logró su primera exportación y al año siguiente se registraron ventas externas que superaron los US$ 7,5 millones”, dice el documento. Además, concluye que 120 empresas se encuentran vinculadas al sector y, dentro de estas, el 80% son pymes, informó Montevideo Portal.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es el organismo que controla el comercio internacional de las sustancias estupefacientes de forma regulada y se rige por cuotas para cada país. Dentro del mercado controlado se encuentran el cannabis medicinal y las resinas de marihuana. Para el cannabis, en particular, los principales mercados que registra JIFE son algunos países europeos y Canadá.

También comenta que “el flujo exportador de Uruguay comenzó en 2019 y en 2020 se exportaron aproximadamente 10 toneladas de flores de cannabis. Entre enero y julio de 2021 se mantiene el crecimiento con siete toneladas de flores exportadas”.

La fundadora y coordinadora de la ExpoCannabis en Uruguay, Mercedes Ponce de León planteó su preocupación al respecto del “manoseo de la ley” que regula el mercado canábico en Uruguay, consignó 970 Noticias de Radio Universal. Por eso, anunció que algunos de los foros de la exposición que se realizarán a partir de este viernes en la ExpoCannabis se centrará en discusiones políticas y en procesos judiciales para cultivadores.

Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, los mercados que más consumen marihuana medicinal y resina son países europeos y Canadá Fotografía de archivo del 14 de julio de 2017 que muestra una planta de marihuana de un club cannábico de Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

La ExpoCannabis es “la plataforma de información sobre cannabis y cáñamo más importante de la industria en América Latina”, según su propia definición. Este año, se celebra su octava edición bajo el nombre “Está dando flor” y la misma se desarrollará este viernes 3 de diciembre, el sábado 4 y el domingo 5. Se llevará a cabo en el Centro de Eventos del LATU, al este de Montevideo.

Según Ponce de León, las conferencias de la exposición girarán en torno a dos temas principales, el feminismo anti-prohibicionista y las mujeres presas por delitos de droga. “Vamos a tener un foro el viernes que se llama ‘Tensiones interpretativas sobre la ley y el mercado de drogas’, y acá por primera vez vamos a tener al Poder Judicial en escena”, dijo también una de las organizadoras del evento. En la mesa redonda que se está preparando se contará con la presencia de jueces, defensores de oficio, abogados y fiscales, que analizaran a la ley desde su punto práctico y su aplicación.

“Hay interpretaciones prohibicionistas que están mandando a cultivadores presos por no estar registrados o por tener excesos en sus producciones, cuestiones que la ley no criminaliza, pero si se hace una interpretación punitiva de la reglamentación, estas personas podrían caer y de hecho están cayendo presas”, dijo la coordinadora de la ExpoCannabis.

La ExpoCannabis se desarrolla en su octava edición y podrán asistir personas que compren su entrada por un costo de nueve dólares americanos

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, dijo el jueves pasado que “dentro del territorio nacional, los ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes, tienen un derecho que los extranjeros no residentes no lo tienen, que es la posibilidad de usar cannabis. Depende qué tan ambiciosos queramos ser con las modificaciones, de qué nivel jerárquico van a ser las normas que queremos modificar. En principio puede ser que eso no demande modificaciones de ley, si lo que no queremos es modificar el registro”, según Subrayado. El mismo hizo referencia a la posibilidad de modificar la legislación con respecto al consumo de cannabis en Uruguay y abrirlo para extranjeros.

El evento “llama la atención mucho más allá de las fronteras uruguayas y sorprende con la presencia de plantas de cannabis vivas y sus variedades, además de stands, conferencias, foros y talleres, consultorios médicos de orientación medicinal, plaza de comidas y un gran espacio de chill-out al aire libre sobre césped natural con shows en vivo. El espacio cuenta con aire acondicionado, moquette, free Wi-Fi, parking privado y espacios verdes con césped natural. No se promueve el consumo de cannabis”, según la página de la organización.

A la ExpoCannabis puede acceder cualquier persona que compre su entrada a través de expocannabis.uy a un costo de nueve dólares americanos. La misma cuenta con el apoyo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), la Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Ganadería y de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (Fesur), y con el auspicio de otros organismos internacionales.





