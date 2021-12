Ballotage en Chile: con el objetivo de conquistar a los indecisos, Boric y Kast encaran el último tramo de la campaña

Los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast, intensifican sus agendas a pocos días del ballotaje

Poco más de dos semanas faltan para la segunda vuelta electoral en Chile, en las que ambos candidatos a la presidencia juegan sus últimas cartas para obtener la mayoría de votos. José Antonio Kast regresó a Chile tras una breve visita en Estados Unidos y debe esperar el resultado de la PCR obligatoria antes de retomar su agenda. El retorno fue caótico, pues era esperado por adherentes, detractores y la prensa, que buscaba consultar por el pasado nazi de su padre luego de ser develados documentos que lo confirman. Gabriel Boric en tanto continúa su gira por regiones, para profundizar su mensaje de descentralización que “no llegó con la suficiente nitidez” en primera vuelta.

En su viaje de dos días a la nación del norte, el abanderado del Frente Social Cristiano fue entrevistado por un importante medio local, donde reconoció que su contendor de Apruebo Dignidad se ha moderado en sus posturas y se ha encaminado más hacia el centro. No obstante, no perdió la oportunidad de recalcar que Boric sigue siendo el “representante legal” del Partido Comunista en Chile.

Los dichos de Kast contrastan con los del candidato de Apruebo Dignidad quien, tras obtener el segundo lugar, recalcó que “me carga la arrogancia de sectores nuestros que pretenden echarle la culpa al electorado que no entendió lo que yo quería decir”, aseguró el candidato presidencial, reconociendo que en la primera vuelta “nos fue peor de lo que esperábamos en regiones y me parece importante no desconocerlo”.

Boric participó en el Encuentro de Gobernadores Regionales que se realiza en la ex oficina salitrera Humberstone, ubicada al norte del país. Ahí reconoció que “tenemos que hacer una tremenda pega recorriendo todo Chile, en las regiones, tanto en las del norte como en las del centro sur, porque nuestro mensaje de descentralización, de un nuevo modelo de desarrollo, no llegó con la suficiente nitidez, no fuimos claros y eso no es culpa del electorado”.

Del mismo encuentro participará hoy, vía telemática, José Antonio Kast. Boric aprovechó ayer para criticar a su adversario porque se encontraba en Estados Unidos mientras él se encontraba reunido con representantes de la gente.

Asimismo, ambos candidatos fueron invitados por el contendor que obtuvo el tercer lugar, Franco Parisi, a participar en un debate para conocer sus propuestas. El primero en reaccionar fue Kast, quien se comprometió en participar en el programa online que realiza cada semana el economista desde Estados Unidos, donde reside. Boric también dijo que iría “aunque aún no nos llega la invitación”.

Documentos confirman que el padre de José Antonio Kast ingresó de forma voluntaria al partido nazi en Alemania

La polémica

Gran revuelo generó la revelación periodística hecha por el director de Investigación de La Red, de un documento de 1942 que confirma la militancia del papá de Kast en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, al que había ingresado “de forma voluntaria”, explicó el periodista a cargo de la investigación.

En su cuenta de Twitter, el periodista Mauricio Weibel también dio cuenta de imágenes del documento que corresponde a un “archivo de membresía” oficial del Partido Nazi con registro del año 1942.

El tema salió a la palestra luego del emplazamiento que Gabriel Boric le realizó a Kast en el último debate televisivo antes de las elecciones de primera vuelta. Allí, en medio de la discusión por la crisis migratoria, Boric apuntó que “migrar es un derecho y a veces también es una tragedia. Tu padre mismo fue un migrante después de haber combatido en el ejército nazi”.

Los informes sobre el pasado del padre del abanderado derechista también quedaron plasmados en el libro A la Sombra de los Cuervos, del periodista Javier Rebolledo, donde se relata que a fines de 1942 Michael Kast participó en la invasión a Rusia y otras misiones en Crimea, Austria e Italia. Asimismo, su viuda, Olga Rist, da cuenta del pasado nazi de su fallecido esposo en el libro Misión de amor, que pertenece al movimiento católico Shoenstatt y en el que relata la experiencia del padre del candidato presidencial en la invasión a Rusia, el escape de Crimea, su ascensión a cabo en Austria y luego subteniente, para finalmente ser detenido en Italia por ejército estadounidense.

En la investigación de Rebolledo se detalla además cómo Kast padre obtuvo documentos de la Cruz Roja, deshaciéndose de su identificación y documentos nazis que le permitieron seguir con su vida y finalmente llegar a Chile a fines de 1950.

