El ultraderechista chileno Kast mantiene reuniones "productivas" en su viaje a EE.UU.

El candidato de ultraderecha a la Presidencia de Chile, José Antonio Kast. Foto de archivo. EFE/Alberto Valdés

Washington, 1 dic (EFE).- El candidato presidencial de ultraderecha en Chile, José Antonio Kast, mantuvo este martes y miércoles reuniones "productivas" en Washington con empresarios, representantes de centros de pensamiento y el senador republicano Marco Rubio.

"Estamos terminando lo que ha sido esta breve gira por EE.UU., que ha sido muy productiva, muy provechosa", dijo Kast este miércoles en una declaración grabada por su equipo de prensa y que fue enviada a medios de comunicación.

Kast sostuvo el martes un almuerzo privado con representantes del sector financiero, tecnológico y de energías renovables con el objetivo de presentarles las propuestas económicas que ha formulado durante la campaña presidencial, especialmente su deseo de atraer inversiones extranjeras.

Su equipo de prensa no reveló el nombre de los empresarios que estuvieron reunidos con Kast.

El martes, el candidato también se reunió con el influyente senador del Partido Republicano de EE.UU., Marco Rubio, con quien conversó sobre tratados de libre comercio, explicó el propio Kast en la declaración grabada.

El miércoles, Kast tuvo una mesa redonda en el centro de pensamiento Diálogo Interamericano y posteriormente se reunió con Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de las Americas Society/Council of the Americas (AS/COA),

Chile celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 19 de diciembre.

Los primeros sondeos, publicados el 28 de noviembre, sitúan al diputado y exlíder estudiantil de izquierda Gabriel Boric por delante de Kast.

En concreto, la encuesta Plaza Pública, del centro de estudios Cadem, determinó que Boric le sacaría seis puntos porcentuales de ventaja a Kast en la segunda vuelta, con un 39 % y un 33 % de respaldo respectivamente, mientras que los indecisos llegaron al 28 %.

Los dos candidatos para suceder a Sebastián Piñera, en marzo de 2022, defienden modelos de país totalmente opuestos: Boric tiene un programa que apunta hacia un Estado de bienestar parecido al europeo, con acento feminista y ecologista; mientras que Kast defiende el modelo neoliberal instalado durante la dictadura (1973-1990) con un fuerte discurso antiinmigración.