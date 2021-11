El candidato a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, viajó a EEUU para estrechar lazos con empresarios y políticos

El candidato José Antonio Kast se reunirá con empresarios y políticos para "mejorar la imagen de su candidatura que figura como de extrema derecha", afirman analistas

A menos de tres semanas de la reñida segunda vuelta presidencial, el contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, viajó a Washington, Estados Unidos, para trabajar “por el futuro de Chile y para recuperar la confianza y las inversiones que nos permitan volver a progresar con fuerza”, indicó el candidato en su cuenta de Twitter.

En su breve gira de dos días, tiene agendado un almuerzo privado con representantes del sector financiero, tecnológico, energías renovables y otros, a quienes se presentará su programa de Gobierno, especialmente su plan económico, junto con lo cual mostrará sus ideas para fortalecer el orden público, la responsabilidad fiscal y atraer inversionistas. Desde su comando, señalaron que una de las principales apuestas de kast es “demostrar la seriedad” de Chile.

En su breve agenda, tiene previsto además dar entrevistas a medios locales y reunirse de manera privada con el senador republicano de origen cubano Marco Rubio, en la que analizarán los desafíos de Latinoamérica. Antes de regresar a Chile el miércoles, también sostendrá una mesa redonda con empresarios, académicos y líderes de opinión en el Inter American Dialogue (IAD), en la que planteará los ejes económicos de su programa. Se trata de un centro académico cuya junta directiva está conformada por líderes como el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos. Cabe señalar que Kast, en una visita anterior a Washington en 2008, también se reunió con este importante centro de pensamiento.





Kast tendrá una apretada agenda

El candidato del Frente Social Cristiano también tiene programada una cita con Susan Seagal, presidenta del Council of Americas, organización empresarial de Estados Unidos que defiende el libre comercio y los mercados abiertos para el continente. Y, aunque no figura en su itinerario, asesores no descartaron ni confirmaron una posible reunión con Franco Parisi -que reside en EEUU-, el candidato que obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta y cuyo 13% de votos podría ser clave en el ballotage.

Expertos coinciden que este viaje tiene un segundo objetivo, el de mejorar la imagen pública de su campaña. El líder del Partido Republicano “buscará generar un cambio de opinión respecto a los planteamientos que la prensa internacional ha hecho sobre su candidatura, calificándola como cercana a ideas de extrema derecha”, plantean analistas.

Reacciones al viaje express

Su opositor en la segunda vuelta, el frenteamplista Gabriel Boric, criticó a través de sus redes sociales al abanderado de la derecha, afirmando que “Kast va a Estados Unidos a juntarse con los más poderosos del planeta, nosotros estamos acá en El Bosque (una populosa comuna del sur de Santiago) y vamos a estar recorriendo Chile”.

Asimismo, el ex candidato presidencial por la Unión Patriótica, Eduardo Artés, criticó duramente el viaje del abanderado del oficialismo. “Kast directo a Washington, a la Meca del terrorismo ganando el que vive y se pone de una a las ordenes variadas (económicas, militares, políticas y culturales) del tío San (sic).”, expresó el profesor en su cuenta de Twitter.

En tanto, el senador de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán -agrupación que apoya al republicano-, destacó la importancia de este viaje ya que “está centrado fundamentalmente en contactos políticos y también con inversores de Chile en el extranjero, para dar certezas respecto de que en Chile va a haber Estado de Derecho, va a haber certezas jurídicas respecto de las inversiones, y que, por lo tanto, Chile es un buen destino para invertir”.

El viaje del abanderado derechista ocurre en medio de una ajustada campaña presidencial, ya que su competencia, el candidato del Apruebo Dignidad Gabriel Boric, figura liderando las encuestas previas a la segunda vuelta que se realizará el 19 de diciembre. En la primera, José Antonio Kast consiguió el 27,9% de los votos, mientras que el diputado por Magallanes obtuvo el 25,8% de las preferencias. Hasta las presentes elecciones, las estadísticas afirmaban que el candidato ganador en primera vuelta triunfaba en el ballotage, pero el actual escenario podría ofrecer una sorpresa en las urnas.

El candidato presidencial del Partido Republicano viaja acompañado de su asesor principal, Cristián Valenzuela y se espera que esté de regreso a Chile este jueves.

