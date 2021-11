Elecciones en Chile: Gabriel Boric y José Antonio Kast empiezan a sumar apoyos de cara al ballotage

Gabriel Boric y José Antonio Kast se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones de Chile el próximo 19 de diciembre

Cuatro días después de las elecciones presidenciales del pasado 21 de noviembre en Chile, los candidatos que disputarán el ballotage Gabriel Boric (Frente Amplio) y José Antonio Kast (Partido Republicano) empiezan a sumar apoyos de otros bloques políticos de cara a la segunda vuelta que se desarrollará el próximo 19 de diciembre.

Este jueves, la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), manifestó su apoyo al izquierdista Boric en el ballotage.

El gesto se conoció a 24 días de que los chilenos elijan al sucesor de Sebastián Piñera, en los comicios con los resultados más inciertos desde el retorno de la democracia en 1990.

“En la elección presidencial chilena están en riesgo, ya sea por retroceso o por detención de avances, prácticamente todos los ámbitos del desarrollo humano que determinan nuestros compromisos y orientan nuestro quehacer”, indica un comunicado de la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por Bachelet en 2018.

“Ponemos nuestro trabajo a disposición de la única alternativa que ofrece garantías... nuestros estatutos, nuestras trayectorias y los valores que nos inspiran, nos impiden la neutralidad en la disyuntiva política actual”, añade la entidad.

Michelle Bachelet, actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, es la fundadora de la Fundación Horizonte Ciudadano (Foto: EFE)

Por su parte, todos los partidos del oficialismo chileno, de centro-derecha, confirmaron que apoyarán en la segunda vuelta a Kast.

En la noche del miércoles lo confirmó la última formación, el partido conservador Renovación Nacional (RN), después de que ya lo hicieran previamente Unión Demócrata Independiente (UDI), Evolución Política (Evópoli) y Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI).

Los cuatro conforman la coalición Chile Podemos Más, que apoya al actual mandatario, Sebastián Piñera, y cuyo candidato para la próxima Presidencia, Sebastián Sichel, quedó lejos de llegar al ballotage el pasado domingo, con un 12,7% de los votos.

“Tuvimos un candidato que no logró pasar la valla, pero nos estamos jugando el futuro de Chile. Si gana la izquierda irresponsable vamos a tener el país cuesta abajo”, manifestó Francisco Chahuán, presidente de RN, poco antes de que el consejo general ratificara su apoyo a Kast.

Los primeros en expresar su respaldo, “sin exigencias ni condiciones”, fueron los altos mandos de la UDI, el partido más conservador de la agrupación, del que precisamente Kast fue un histórico militante y diputado durante 16 años.

El ultraconservador, que en primera vuelta el pasado domingo fue el candidato más votado con un 27,9% de las preferencias, abandonó UDI para fundar en 2019 su propia formación, el Partido Republicano.

Desde Evópoli, la formación más centrista del oficialismo, afirmaron que apoyarán la candidatura de Kast para “votar en contra” de la coalición de izquierda, y descartaron su participación en un eventual Gobierno de Kast.

Por su parte, Rodrigo Carimori, líder del PRI, afirmó que su partido no se convertirá en “cómplice pasivo de lo que ocurra en el país” en caso de que gane Boric.

Los cuatro partidos que conforman la coalición Chile Podemos Más, del presidente Sebastián Piñera, anunciaron su respaldo a la candidatura de José Antonio Kast (Foto: Europa Press)

Por ahora, Boric obtuvo los apoyos de grandes grupos de centroizquierda como el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Progresista (PRO) y recibió el respaldo del ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006), y de importantes líderes de la Democracia Cristiana.

Yasna Provoste, presidenta de Democracia Cristiana y ex candidata en las recientes elecciones, anunció este martes su apoyo a Boric, de cara al ballotage. “Votaré por Gabriel Boric. Tenemos el deber de continuar trabajando por el reencuentro de los demócratas. José Antonio Kast representa el retroceso de todos los avances y el serio riesgo a meter al país en una nueva ola de violencia que no resiste más, ni quiere más. En esas condiciones, no tengo dudas de que votaré a favor de la estabilidad del país”, aseguró la senadora chilena.

Desde esta manera, con los apoyos de los partidos de la centroderecha y de la centroizquierda ya repartidos, Boric y Kast desarrollan una intensa campaña para obtener al menos una parte de los 870.000 sufragios que recibió Franco Parisi, un ingeniero comercial populista que hizo toda su campaña electoral a través de las redes sociales desde Estados Unidos y que terminó tercero en los comicios del domingo.

En sus redes sociales Parisi dijo que consultará digitalmente a sus seguidores para que decidan si ellos apoyan a algún candidato en la segunda vuelta, votan nulo o prefieren quedar en libertad de acción.

Kast y Boric pasaron al ballotage luego de que ninguno lograra la mitad más uno de los votos para conseguir la victoria en primera vuelta. En la segunda vuelta se impondrá el que tenga mayoría.

Los candidatos que compiten en esta ocasión buscan dos modelos de país totalmente opuestos: por un lado, Boric tiene un programa que apunta hacia un Estado de bienestar parecido al europeo, con acento feminista y ecologista; mientras que Kast defiende el modelo neoliberal.

Boric, de 35 años, es un ex dirigente estudiantil que representa a Apruebo Dignidad, una alianza entre el izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista. Kast, de 55 años, fue cuatro veces diputado por un partido conservador y compite por el ultraconservador Frente Social Cristiano.

(Con información de AP y EFE)

Seguir leyendo: